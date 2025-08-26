عربي
طوكيو تطرد وفد "البوليساريو" من مؤتمر "تيكاد 9" وتمنعه من الأنشطة السياسية
طوكيو تطرد وفد "البوليساريو" من مؤتمر "تيكاد 9" وتمنعه من الأنشطة السياسية
جاء هذا القرار بعد سلسلة إجراءات مشددة اتخذتها اليابان ضد الوفد، شملت عدم توجيه دعوة رسمية لهم، وحرمانهم من شارات الاعتماد الرسمية، ومنعهم من المشاركة أو التحدث في جلسات المؤتمر، إلى جانب فرض رقابة أمنية صارمة على تحركاتهم، وفقا لصحيفة "ذا نورث أفريكا بوست". وكانت مشاركة "البوليساريو" في "تيكاد 9" استثنائية، ومحدودة بحضور المؤتمر كجزء من وفد الاتحاد الإفريقي، وفق شروط صارمة تقتصر على مناقشات التنمية في إفريقيا. إلا أن الوفد خرق هذه الشروط من خلال محاولاته تنظيم أجندة سياسية موازية، شملت لقاءات مع برلمانيين وصحفيين ومنظمات غير حكومية، وهو ما اعتبرته اليابان انتهاكًا للبروتوكول المتفق عليه.وأكدت السلطات اليابانية موقفها الحازم برفض استغلال المؤتمر الدولي لأغراض دعائية، مشددة على ضرورة احترام سيادتها وشروط الاستضافة، لتُصدر في النهاية أمرا بمغادرة وفد "البوليساريو" الأراضي اليابانية فورا. وجدير بالذكر أن المملكة المغربية تسيطر على نحو ثلثي مساحة الصحراء الغربية (266 ألف كيلومتر مربع)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية عام 1975. وقد تنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع جبهة "البوليساريو" (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) عام 1978. وفي عام 1991، وبدعم من الأمم المتحدة، توقفت العمليات العسكرية في الصحراء الغربية بين الجيش المغربي وجبهة "البوليساريو"، قبل أن يتم خرق وقف إطلاق النار من الجانب المغربي بالمنطقة العازلة في الكركرات يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.جدير بالذكر أن الموقف الروسي المبدئي والثابت بشأن النزاع في الصحراء الغربية يتمثل في أنه لا يمكن تحقيق السلام العادل والدائم إلا بالوسائل السياسية على أساس إطار قانوني دولي معروف، وفي المقام الأول قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن إطار الشرعية الدولية.وتدعو روسيا إلى إجراءات تتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن تأييد الاستئناف المبكر لعملية التفاوض المباشر بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وتكثيف الجهود لتعزيز التسوية، بما في ذلك تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لهذا الغرض، وضمان أمن وفعالية هذه العملية.
طوكيو تطرد وفد "البوليساريو" من مؤتمر "تيكاد 9" وتمنعه من الأنشطة السياسية

16:14 GMT 26.08.2025
أصدرت السلطات اليابانية قرارا بطرد ممثلي جبهة "البوليساريو" من أراضيها، مع منعهم من القيام بأي أنشطة سياسية خارج إطار مشاركتهم المحدودة ضمن وفد الاتحاد الإفريقي في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9).
جاء هذا القرار بعد سلسلة إجراءات مشددة اتخذتها اليابان ضد الوفد، شملت عدم توجيه دعوة رسمية لهم، وحرمانهم من شارات الاعتماد الرسمية، ومنعهم من المشاركة أو التحدث في جلسات المؤتمر، إلى جانب فرض رقابة أمنية صارمة على تحركاتهم، وفقا لصحيفة "ذا نورث أفريكا بوست".
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
دمشق تؤكد إغلاق "مقرات البوليساريو".. أولى نتائج التقارب السوري المغربي
28 مايو, 06:27 GMT
كما أُلغي مؤتمر صحفي كان مقررا للوفد في نادي الصحافة بطوكيو، حيث أُعلن عن الإلغاء في اللحظات الأخيرة لـ"أسباب خاصة"، فيما أكدت مصادر من اللجنة المنظمة أن السلطات اليابانية هي من منعت الفعالية وأمرت الوفد بمغادرة البلاد قبل ثلاثة أيام من موعد مغادرتهم المقرر.
وكانت مشاركة "البوليساريو" في "تيكاد 9" استثنائية، ومحدودة بحضور المؤتمر كجزء من وفد الاتحاد الإفريقي، وفق شروط صارمة تقتصر على مناقشات التنمية في إفريقيا.
إلا أن الوفد خرق هذه الشروط من خلال محاولاته تنظيم أجندة سياسية موازية، شملت لقاءات مع برلمانيين وصحفيين ومنظمات غير حكومية، وهو ما اعتبرته اليابان انتهاكًا للبروتوكول المتفق عليه.
وأكدت السلطات اليابانية موقفها الحازم برفض استغلال المؤتمر الدولي لأغراض دعائية، مشددة على ضرورة احترام سيادتها وشروط الاستضافة، لتُصدر في النهاية أمرا بمغادرة وفد "البوليساريو" الأراضي اليابانية فورا.
جنود جبهة البوليساريو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
عودة "البوليساريو" للواجهة... ما السيناريوهات المرتقبة؟
12 يونيو, 17:01 GMT
وجدير بالذكر أن المملكة المغربية تسيطر على نحو ثلثي مساحة الصحراء الغربية (266 ألف كيلومتر مربع)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية عام 1975.
وقد تنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع جبهة "البوليساريو" (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) عام 1978.
وفي عام 1991، وبدعم من الأمم المتحدة، توقفت العمليات العسكرية في الصحراء الغربية بين الجيش المغربي وجبهة "البوليساريو"، قبل أن يتم خرق وقف إطلاق النار من الجانب المغربي بالمنطقة العازلة في الكركرات يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
ويقترح المغرب منح جبهة "البوليساريو" حكما ذاتيا واسعا مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته؛ لكن الجبهة تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية، تحت إشراف الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن الموقف الروسي المبدئي والثابت بشأن النزاع في الصحراء الغربية يتمثل في أنه لا يمكن تحقيق السلام العادل والدائم إلا بالوسائل السياسية على أساس إطار قانوني دولي معروف، وفي المقام الأول قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن إطار الشرعية الدولية.
وتدعو روسيا إلى إجراءات تتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن تأييد الاستئناف المبكر لعملية التفاوض المباشر بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وتكثيف الجهود لتعزيز التسوية، بما في ذلك تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لهذا الغرض، وضمان أمن وفعالية هذه العملية.
