نظرية الأوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول يغير تاريخ التطور البشري وحكاية الروبوت الحامل

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
راديو

يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
نظرية الأوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول يغير تاريخ التطور البشري وحكاية الروبوت الحامل
دليل علمي جديد على نظرية الأوتار قد يقلب فهما للكون كما نعرفه، ويمهد الطريق لإثبات "نظرية كل شيء".. وتزاوج بين الأجناس أنشأ جداول متشابكة لأصول جنسنا البشري.... 26.08.2025
راديو
نظرية الأوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول يغيّر تاريخ التطور البشري وحكاية الروبوت الحامل
نظرية الأوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول يغيّر تاريخ التطور البشري وحكاية الروبوت الحامل
في تطور قد يقلب فهمنا للكون ونشأته كما نعرفها، وما إذا كانت هناك نقطة بداية للكون والزمن، أم أنه يعيد دورة من التوسع والانكماش في سلسلة لا متناهية، حققت المشاهدات التي تم رصدها تحت عدسات مطياف ديسي "DESI" دليلا على نظرية الأوتار التي وضعها العلماء لتفسير توسع الكون بشكل مستمر ومتسارع بسبب قوة اسموها "الطاقة المظلمة".ويقول الباحث المشارك في الدراسة، الأستاذ بجامعة أولد ويستبري، د. مايكل كافيك، إن المشاهدات التي حققتها التجربة تمثل أول دليل رصدي "Observacional" على نظرية الأوتار، وقد تغير فهمنا لنشأة الكون وبداية للزمان وقد يحل لغز الطاقة المظلمة.وأوضح شعبان في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إثبات نظرية الأوتار عمليا، أمر صعب، ووجود دليل رصدي عليها إنجاز علمي كبير لأنها نظرية واحدة تتعامل مع كل القوى، وتتعامل مع كل الجسيمات، لذلك يسمونها نظرية كل شيء"، مشيرا إلى أن "النظرية النسبية تصف تطور الكون ابتداء من لحظة بداية للزمن (الانفجار العظيم)، بينما تشير بعض تفسيرات نظرية الأوتار إلى أن الزمن قد لا يكون له نقطة بداية محددة، بل يمتد في صورة أكثر تعقيدا، وهناك أيضا أفكار أخرى في إطار أبحاث الجاذبية الكمومية، ترى أن التقلبات الكمومية في الفراغ خلال المراحل الأولى من الكون قد تكون مسؤولة عن نشوء الجسيمات، بل وربما عن تشكّل الزمكان نفسه، غير أن هذه الأفكار لاتزال في طور الفرضيات، ولم تُثبت تجريبيا بعد، وهناك أيضا أفكار تقول إن الكون يعيش في دورة أبدية من ولادة وتوسع ثم انكماش، ليبدأ من جديد في سلسلة لا نهاية لها. لكنها تبقى مجرد تصورات نظرية لم يؤكدها الدليل بعد".يمثل جنسنا البشري آخر عضو حي في شجرة العائلة البشرية، ولكن قبل 40 ألف عام فقط، سار إنسان نياندرتال على الأرض، وقبل مئات الآلاف من السنين، تداخل أسلافنا مع العديد من أشباه البشر الآخرين من أنواع الرئيسيات ذات القدمين.ويقول عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية في كلية ويليسلي، آدام فان ارسدال، إنه "في كل مكان لدينا أشباه البشر في نفس المكان، يجب أن نفترض أن هناك إمكانية وجود تفاعل جيني".. بعبارة أخرى، كانت أنواع مختلفة من أشباه البشر تتزاوج وتنجب أطفال مختلطين معا، هذا يعني أن شجرة عائلتنا التطورية متشابكة ، مع احتمال اختباء أقارب لا يزالون غير معروفين في الفروع.وتظهر هذه التحليلات أن العديد من الجينات التي نشأت في مجموعات منقرضة الآن قد تمنحنا مزايا اليوم، على سبيل المثال، يمتلك التبتيون المعاصرون متغيرا جينيا فريدا للعيش على ارتفاعات عالية ومن المحتمل أن يكونوا قد ورثوه من دينيسوفان، في حين أن الإصدارات المختلفة من جينات صبغة جلد إنسان نياندرتال ربما ساعدت بعض السكان على التكيف مع المناخات الأقل تعرضا للشمس وحماية الآخرين من الأشعة فوق البنفسجية والتعامل مع الأمراض.- كشفت الصين عن تطوير أول روبوت في العالم مزود برحم صناعي، قادر على إتمام عملية الحمل والولادة نيابة عن النساء، في ابتكار أثار جدلا واسعا بين الأوساط العلمية والأخلاقية. وأعلنت شركة "كايووا تكنولوجي" الصينية عن الروبوت خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في بكين، وقال مؤسس الشركة، تشانغ تشي فنغ، إن الروبوت "يحاكي العملية الكاملة من التخصيب وحتى الولادة، مع إمكانية حمل الجنين لمدة تصل إلى 10 أشهر في بيئة سائل أمينوسي صناعي، وتغذيته عبر أنبوب يحاكي الحبل السري".وبحسب مصادر إعلامية، فمن المقرر طرح النموذج الأولي في الأسواق بحلول عام 2026، بسعر يصل إلى نحو 14 ألف دولار".إعداد تقديم: جيهان لطفي
نظرية الأوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول يغير تاريخ التطور البشري وحكاية الروبوت الحامل

نظرية الأوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول يغيّر تاريخ التطور البشري وحكاية الروبوت الحامل
جيهان لطفي سليمان
دليل علمي جديد على نظرية الأوتار قد يقلب فهما للكون كما نعرفه، ويمهد الطريق لإثبات "نظرية كل شيء".. وتزاوج بين الأجناس أنشأ جداول متشابكة لأصول جنسنا البشري.. والصين تعلن عن روبوت بإمكانه حمل جنين بشري لمدة 10 أشهر.
في تطور قد يقلب فهمنا للكون ونشأته كما نعرفها، وما إذا كانت هناك نقطة بداية للكون والزمن، أم أنه يعيد دورة من التوسع والانكماش في سلسلة لا متناهية، حققت المشاهدات التي تم رصدها تحت عدسات مطياف ديسي "DESI" دليلا على نظرية الأوتار التي وضعها العلماء لتفسير توسع الكون بشكل مستمر ومتسارع بسبب قوة اسموها "الطاقة المظلمة".
ويقول الباحث المشارك في الدراسة، الأستاذ بجامعة أولد ويستبري، د. مايكل كافيك، إن المشاهدات التي حققتها التجربة تمثل أول دليل رصدي "Observacional" على نظرية الأوتار، وقد تغير فهمنا لنشأة الكون وبداية للزمان وقد يحل لغز الطاقة المظلمة.
وعن "إمكانية وجود دليل رصدي على نظرية الأوتار والذي سيكون اختراقا علميا هائلا"، قال مدير مركز الفيزياء النظرية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، د. شعبان خليل، إن "نظرية الأوتار لاتزال نظرية رياضية غير مكتملة البناء، وتحتاج لإثباتها إلى مستويات طاقة عالية جدا، ومن الصعب التنبؤ أو التحقق من تنبؤاتها بشكل مباشر، لأن تنبؤاتها تصلح عند مستويات طاقة هائلة يفترض أنها كانت في بداية الكون، وبالتالي ربما تكون محاولة فهمنا لها ومحاولة التحقق من نتائجها بطرق غير مباشرة، لأن الطاقة المتوفرة حاليا في المعجلات والمصادمات أقل بكثير من المستخدمة في فرضيات هذه النظرية".
وأوضح شعبان في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إثبات نظرية الأوتار عمليا، أمر صعب، ووجود دليل رصدي عليها إنجاز علمي كبير لأنها نظرية واحدة تتعامل مع كل القوى، وتتعامل مع كل الجسيمات، لذلك يسمونها نظرية كل شيء"، مشيرا إلى أن "النظرية النسبية تصف تطور الكون ابتداء من لحظة بداية للزمن (الانفجار العظيم)، بينما تشير بعض تفسيرات نظرية الأوتار إلى أن الزمن قد لا يكون له نقطة بداية محددة، بل يمتد في صورة أكثر تعقيدا، وهناك أيضا أفكار أخرى في إطار أبحاث الجاذبية الكمومية، ترى أن التقلبات الكمومية في الفراغ خلال المراحل الأولى من الكون قد تكون مسؤولة عن نشوء الجسيمات، بل وربما عن تشكّل الزمكان نفسه، غير أن هذه الأفكار لاتزال في طور الفرضيات، ولم تُثبت تجريبيا بعد، وهناك أيضا أفكار تقول إن الكون يعيش في دورة أبدية من ولادة وتوسع ثم انكماش، ليبدأ من جديد في سلسلة لا نهاية لها. لكنها تبقى مجرد تصورات نظرية لم يؤكدها الدليل بعد".
يمثل جنسنا البشري آخر عضو حي في شجرة العائلة البشرية، ولكن قبل 40 ألف عام فقط، سار إنسان نياندرتال على الأرض، وقبل مئات الآلاف من السنين، تداخل أسلافنا مع العديد من أشباه البشر الآخرين من أنواع الرئيسيات ذات القدمين.
ويقول عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية في كلية ويليسلي، آدام فان ارسدال، إنه "في كل مكان لدينا أشباه البشر في نفس المكان، يجب أن نفترض أن هناك إمكانية وجود تفاعل جيني".. بعبارة أخرى، كانت أنواع مختلفة من أشباه البشر تتزاوج وتنجب أطفال مختلطين معا، هذا يعني أن شجرة عائلتنا التطورية متشابكة ، مع احتمال اختباء أقارب لا يزالون غير معروفين في الفروع.
وتظهر هذه التحليلات أن العديد من الجينات التي نشأت في مجموعات منقرضة الآن قد تمنحنا مزايا اليوم، على سبيل المثال، يمتلك التبتيون المعاصرون متغيرا جينيا فريدا للعيش على ارتفاعات عالية ومن المحتمل أن يكونوا قد ورثوه من دينيسوفان، في حين أن الإصدارات المختلفة من جينات صبغة جلد إنسان نياندرتال ربما ساعدت بعض السكان على التكيف مع المناخات الأقل تعرضا للشمس وحماية الآخرين من الأشعة فوق البنفسجية والتعامل مع الأمراض.
- كشفت الصين عن تطوير أول روبوت في العالم مزود برحم صناعي، قادر على إتمام عملية الحمل والولادة نيابة عن النساء، في ابتكار أثار جدلا واسعا بين الأوساط العلمية والأخلاقية.
وأعلنت شركة "كايووا تكنولوجي" الصينية عن الروبوت خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في بكين، وقال مؤسس الشركة، تشانغ تشي فنغ، إن الروبوت "يحاكي العملية الكاملة من التخصيب وحتى الولادة، مع إمكانية حمل الجنين لمدة تصل إلى 10 أشهر في بيئة سائل أمينوسي صناعي، وتغذيته عبر أنبوب يحاكي الحبل السري".
وبحسب مصادر إعلامية، فمن المقرر طرح النموذج الأولي في الأسواق بحلول عام 2026، بسعر يصل إلى نحو 14 ألف دولار".
إعداد تقديم: جيهان لطفي
