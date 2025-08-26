https://sarabic.ae/20250826/نظرية-الأوتار-ولغز-الطاقة-المظلمة-وجدول-يغير-تاريخ-التطور-البشري-وحكاية-الروبوت-الحامل-1104153641.html

نظرية الأوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول يغير تاريخ التطور البشري وحكاية الروبوت الحامل

نظرية الأوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول يغير تاريخ التطور البشري وحكاية الروبوت الحامل

دليل علمي جديد على نظرية الأوتار قد يقلب فهما للكون كما نعرفه، ويمهد الطريق لإثبات "نظرية كل شيء".. وتزاوج بين الأجناس أنشأ جداول متشابكة لأصول جنسنا البشري.... 26.08.2025

في تطور قد يقلب فهمنا للكون ونشأته كما نعرفها، وما إذا كانت هناك نقطة بداية للكون والزمن، أم أنه يعيد دورة من التوسع والانكماش في سلسلة لا متناهية، حققت المشاهدات التي تم رصدها تحت عدسات مطياف ديسي "DESI" دليلا على نظرية الأوتار التي وضعها العلماء لتفسير توسع الكون بشكل مستمر ومتسارع بسبب قوة اسموها "الطاقة المظلمة".ويقول الباحث المشارك في الدراسة، الأستاذ بجامعة أولد ويستبري، د. مايكل كافيك، إن المشاهدات التي حققتها التجربة تمثل أول دليل رصدي "Observacional" على نظرية الأوتار، وقد تغير فهمنا لنشأة الكون وبداية للزمان وقد يحل لغز الطاقة المظلمة.وأوضح شعبان في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إثبات نظرية الأوتار عمليا، أمر صعب، ووجود دليل رصدي عليها إنجاز علمي كبير لأنها نظرية واحدة تتعامل مع كل القوى، وتتعامل مع كل الجسيمات، لذلك يسمونها نظرية كل شيء"، مشيرا إلى أن "النظرية النسبية تصف تطور الكون ابتداء من لحظة بداية للزمن (الانفجار العظيم)، بينما تشير بعض تفسيرات نظرية الأوتار إلى أن الزمن قد لا يكون له نقطة بداية محددة، بل يمتد في صورة أكثر تعقيدا، وهناك أيضا أفكار أخرى في إطار أبحاث الجاذبية الكمومية، ترى أن التقلبات الكمومية في الفراغ خلال المراحل الأولى من الكون قد تكون مسؤولة عن نشوء الجسيمات، بل وربما عن تشكّل الزمكان نفسه، غير أن هذه الأفكار لاتزال في طور الفرضيات، ولم تُثبت تجريبيا بعد، وهناك أيضا أفكار تقول إن الكون يعيش في دورة أبدية من ولادة وتوسع ثم انكماش، ليبدأ من جديد في سلسلة لا نهاية لها. لكنها تبقى مجرد تصورات نظرية لم يؤكدها الدليل بعد".يمثل جنسنا البشري آخر عضو حي في شجرة العائلة البشرية، ولكن قبل 40 ألف عام فقط، سار إنسان نياندرتال على الأرض، وقبل مئات الآلاف من السنين، تداخل أسلافنا مع العديد من أشباه البشر الآخرين من أنواع الرئيسيات ذات القدمين.ويقول عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية في كلية ويليسلي، آدام فان ارسدال، إنه "في كل مكان لدينا أشباه البشر في نفس المكان، يجب أن نفترض أن هناك إمكانية وجود تفاعل جيني".. بعبارة أخرى، كانت أنواع مختلفة من أشباه البشر تتزاوج وتنجب أطفال مختلطين معا، هذا يعني أن شجرة عائلتنا التطورية متشابكة ، مع احتمال اختباء أقارب لا يزالون غير معروفين في الفروع.وتظهر هذه التحليلات أن العديد من الجينات التي نشأت في مجموعات منقرضة الآن قد تمنحنا مزايا اليوم، على سبيل المثال، يمتلك التبتيون المعاصرون متغيرا جينيا فريدا للعيش على ارتفاعات عالية ومن المحتمل أن يكونوا قد ورثوه من دينيسوفان، في حين أن الإصدارات المختلفة من جينات صبغة جلد إنسان نياندرتال ربما ساعدت بعض السكان على التكيف مع المناخات الأقل تعرضا للشمس وحماية الآخرين من الأشعة فوق البنفسجية والتعامل مع الأمراض.- كشفت الصين عن تطوير أول روبوت في العالم مزود برحم صناعي، قادر على إتمام عملية الحمل والولادة نيابة عن النساء، في ابتكار أثار جدلا واسعا بين الأوساط العلمية والأخلاقية. وأعلنت شركة "كايووا تكنولوجي" الصينية عن الروبوت خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في بكين، وقال مؤسس الشركة، تشانغ تشي فنغ، إن الروبوت "يحاكي العملية الكاملة من التخصيب وحتى الولادة، مع إمكانية حمل الجنين لمدة تصل إلى 10 أشهر في بيئة سائل أمينوسي صناعي، وتغذيته عبر أنبوب يحاكي الحبل السري".وبحسب مصادر إعلامية، فمن المقرر طرح النموذج الأولي في الأسواق بحلول عام 2026، بسعر يصل إلى نحو 14 ألف دولار".إعداد تقديم: جيهان لطفي

