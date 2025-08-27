https://sarabic.ae/20250827/تحت-سماء-مرصعة-بالنجوم-صور-لبزوغ-الفجر-في-الصين---1104191404.html
تحت سماء مرصعة بالنجوم.. صور لبزوغ الفجر في الصين
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لجمال السماء المرصعة بالنجوم من بزوغ الفجر في الصين، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
© Getty Images / VCG/Wu Dejun
صورة بتقنية التصوير الفاصل الزمني تُظهر حركة النجوم فوق مزرعة الرياح في جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.
© Getty Images / VCG/Wu Dejun
ضوء الصباح يضفي على سماء مزرعة الرياح في جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.
© Getty Images / VCG/Wu Dejun
النجوم تتلألأ بينما يلوّن ضوء الصباح سماء مزرعة رياح جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.
© Getty Images / VCG/Wu Dejun
ضوء الصباح يضفي لمسة من الإشراق على سماء مزرعة رياح جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.
© Getty Images / VCG/Wu Dejun
النجوم تتلألأ بينما يلوّن ضوء الصباح سماء مزرعة رياح جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.
© Getty Images / VCG/Wu Dejun
ضوء الصباح يضفي لمسة من الإشراق على سماء مزرعة رياح جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.
