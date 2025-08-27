عربي
أمساليوم
بث مباشر
تحت سماء مرصعة بالنجوم.. صور لبزوغ الفجر في الصين
تحت سماء مرصعة بالنجوم.. صور لبزوغ الفجر في الصين
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لجمال السماء المرصعة بالنجوم من بزوغ الفجر في الصين، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
تحت سماء مرصعة بالنجوم.. صور لبزوغ الفجر في الصين

اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لجمال السماء المرصعة بالنجوم من بزوغ الفجر في الصين، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
صورة بتقنية التصوير الفاصل الزمني تُظهر حركة النجوم فوق مزرعة الرياح في جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.

1/6
صورة بتقنية التصوير الفاصل الزمني تُظهر حركة النجوم فوق مزرعة الرياح في جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.

ضوء الصباح يضفي على سماء مزرعة الرياح في جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.

2/6
ضوء الصباح يضفي على سماء مزرعة الرياح في جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.

النجوم تتلألأ بينما يلوّن ضوء الصباح سماء مزرعة رياح جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.

3/6
النجوم تتلألأ بينما يلوّن ضوء الصباح سماء مزرعة رياح جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.

ضوء الصباح يضفي لمسة من الإشراق على سماء مزرعة رياح جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.

4/6
ضوء الصباح يضفي لمسة من الإشراق على سماء مزرعة رياح جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.

النجوم تتلألأ بينما يلوّن ضوء الصباح سماء مزرعة رياح جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.

5/6
النجوم تتلألأ بينما يلوّن ضوء الصباح سماء مزرعة رياح جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.

ضوء الصباح يضفي لمسة من الإشراق على سماء مزرعة رياح جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.

6/6
ضوء الصباح يضفي لمسة من الإشراق على سماء مزرعة رياح جبل دابانغ في ليلة صافية في الصين.

