تركيا تهاجم نتنياهو بعد اعترافه بـ"إبادة الأرمن"
تركيا تهاجم نتنياهو بعد اعترافه بـ"إبادة الأرمن"
استنكرت تركيا بشدة تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقر فيها، للمرة الأولى، بـ"الإبادة الجماعية" التي تعرض لها الأرمن على يد الدولة... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
13:57 GMT 27.08.2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
تابعنا عبر
استنكرت تركيا بشدة تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقر فيها، للمرة الأولى، بـ"الإبادة الجماعية" التي تعرض لها الأرمن على يد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
واعتبرت أنقرة، في بيان لوزارة الخارجية التركية نقلته وكالة "الأناضول"، أن هذه التصريحات محاولة لصرف الانتباه عن الأوضاع في قطاع غزة.

ووصفت وزارة الخارجية التركية تصريحات نتنياهو بأنها "محاولة سياسية لاستغلال مآسي التاريخ".

وأضافت الوزارة أن نتنياهو "يحاول التغطية على الجرائم التي ترتكبها حكومته" من خلال الإشارة إلى أحداث عام 1915.
أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
وفاة طفل غزة صاحب صرخة "أنا جعان" في تركيا... فيديو
19 أغسطس, 16:48 GMT
وكان نتنياهو قد تحدث عن "إبادة الأرمن" خلال مقابلة مع البودكاست الأمريكي الذي يقدمه باتريك بيث ديفيد، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد تحدث، الإثنين الماضي، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، عن ضرورة تحرك الدول الإسلامية بشكل جماعي لمنع إبادة الفلسطينيين.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن فيدان قوله: إن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو تحرك إسلامي جماعي من أجلهم، لافتا إلى أن "حرب الإبادة الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، حيث يكافح الفلسطينيون الجوع ويواجه أكثر من نصف مليون شخص خطر المجاعة".

مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مصر وتركيا تؤكدان على أهمية مواصلة التحرك مع الفاعلين الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
3 أغسطس, 17:21 GMT
وتطرق الوزير التركي إلى إعلان الأمم المتحدة وجود مجاعة في غزة، والذي أكدت فيه أن ما يجري ليس كارثة طبيعية، بل نتيجة متعمدة من قبل إسرائيل عبر منع دخول المساعدات.

واستنكر فيدان رفض الحكومة الإسرائيلية للسلام، متهما إياها بالسعي إلى محو الشعب الفلسطيني من أرضه بالكامل، مؤكدا أن "هذا ما لن نسمح به"، كما أوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين بات يتحول خطوة بعد أخرى إلى "حقيقة لا رجعة عنها".

ودعا وزير الخارجية التركي إلى إبقاء إسرائيل تحت "ضغط قوي ومنسق" من أجل التوصل إلى حل دائم في فلسطين.

وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، من تضاعف حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بين شهري مارس/ آذار ويونيو/ حزيران الماضيين، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة بلغت مستويات خطيرة، مشيرة إلى أن واحدا من كل خمسة أطفال دون الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد يهدد حياته.
