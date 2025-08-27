https://sarabic.ae/20250827/دراسة-الرادار-يتنصت-على-مكالماتك-عبر-اهتزازات-هاتفك--1104216384.html

دراسة: الرادار يتنصت على مكالماتك عبر اهتزازات هاتفك

دراسة: الرادار يتنصت على مكالماتك عبر اهتزازات هاتفك

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة بنسلفانيا، عن تقنية مقلقة تُمكن من التنصت على المكالمات الهاتفية عبر التقاط اهتزازات سماعة الأذن في الهاتف باستخدام... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

هذه التقنية، التي أُطلق عليها اسم "WirelessTap"، تستخدم مستشعرات الموجات المليمترية (mmWave) لالتقاط الاهتزازات الدقيقة الناتجة عن الهاتف أثناء المكالمات، وتحويلها إلى صوت يمكن نسخه بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نشره موقع "نيو أطلس".وتعتمد التقنية على موجات الراديو في نطاق 77-81 غيغاهرتز، وهي المستخدمة عادة في تطبيقات مثل كشف الحركة داخل المنازل أو مساعدة المركبات ذاتية القيادة. وأوضح سوريوداي باساك، الباحث الرئيسي في الدراسة التي نُشرت في دورية Proceedings of WiSec، أن استخدام خوارزميات التعلم الآلي، مثل نموذج Whisper من OpenAI، يتيح تحويل هذه الاهتزازات إلى كلام مفهوم. وأضاف: "من خلال دمج سياق المحادثة، يمكن تحسين دقة التنصت، تماما كما يستطيع قارئو الشفاه فهم الحديث بدقة أكبر عند معرفة الموضوع". رغم أن التقنية لم تصل بعد إلى مستوى الكمال، إلا أنها تثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.وتتفوق WirelessTap على تقنيات التنصت الراداري السابقة التي كانت تعتمد على مكبرات الصوت أو تقتصر على مفردات محدودة.وحذّر باساك من أن هذه التقنية قد تُستخدم من قِبل جهات خبيثة لسرقة المعلومات الخاصة، مشيرا إلى أن الهدف من الدراسة هو رفع الوعي العام بمخاطر التنصت عن بُعد. وأكد: "نأمل أن تدفع هذه النتائج الأفراد إلى توخي الحذر أثناء إجراء مكالمات حساسة".وتُسلط هذه الدراسة الضوء على الوجه المظلم لتطور التكنولوجيا، حيث يمكن للابتكارات أن تُستخدم بطرق تهدد الخصوصية.

