قتلى إثر إطلاق نار بولاية مينيسوتا الأمريكية .. وترامب يعلق

وكانت تقارير صحفية أمريكية قد أفادت بأن 5 أشخاص على الأقل، بمن فيهم ضابط شرطة، قتلوا وأصيب آخرون بإصابات عدة في حادث إطلاق نار وقع داخل ناطحة سحاب في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، نهاية الشهر الماضي.وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن رجلا يبلغ من العمر 27 عاما، مسلحا ببندقية، فتح النار داخل المبنى الذي يضم 44 طابقا، والذي يستضيف، من بين أمور أخرى، مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (NFL).الحادث الذي وقع في مبنى "345 بارك أفنيو"، أثار حالة من الفوضى وسط مانهاتن، خلال ساعات الذروة، حيث أغلقت الشرطة المنطقة وناشدت السكان تجنب الاقتراب من الموقع.وأفاد شهود عيان برؤية المهاجم، الذي تم تحديد هويته لاحقا على أنه شين ديفون تامورا، من لاس فيغاس، وهو يدخل المبنى مرتديا درعا واقيا من الرصاص وبحوزته سلاح طويل.ووفقا للمصادر، بدأ المهاجم إطلاق النار في المبنى، حيث تبادل إطلاق النار مع ضابط شرطة كان يعمل في مهمة أمنية، قبل أن يتحصن في الطابق 33، حيث عثر عليه لاحقا ميتا بجروح أصيب بها.وأعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، في رسالة فيديو عبر منصة "إكس"، عن وجود "إصابات متعددة"، مشيرًا إلى أن الشرطة أجرت البحث طابقًا بعد طابق داخل المبنى.
© AP Photo / David Zalubowski
© AP Photo / David Zalubowski
© AP Photo / David Zalubowski
هزت حادثة إطلاق نار مروعة مدرسة أنانسييشن الكاثوليكية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، اليوم الأربعاء، مخلفة ثلاثة قتلى، من بينهم المنفذ.
وهرعت الشرطة إلى موقع الحادث في وسط غرب الولايات المتحدة، بعد تلقي بلاغات عن إطلاق النار، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وأعلن حاكم الولاية تيم والتز عبر منصة إكس: "تم إبلاغي بحادثة إطلاق النار في مدرسة أنانسييشن الكاثوليكية، وسنواصل تحديث المعلومات مع ورودها".

وأضاف والتز: "أصلي من أجل أطفالنا ومعلمينا الذين شهدوا هذا العنف المروع في الأسبوع الأول من العام الدراسي"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الضحايا.

من جهته، علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحادثة قائلا: "تلقيت إحاطة كاملة بشأن حادثة إطلاق النار المأساوية في مينيابوليس".

وأكد البيت الأبيض في بيان أنه "سيواصل متابعة التطورات المروعة لهذا الحادث".
الشرطة الأمريكية بعد هجوم كولورادو 2 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
بينهم ضابط شرطة.. 5 قتلى في إطلاق نار بنيويورك
29 يوليو, 02:20 GMT
وكانت تقارير صحفية أمريكية قد أفادت بأن 5 أشخاص على الأقل، بمن فيهم ضابط شرطة، قتلوا وأصيب آخرون بإصابات عدة في حادث إطلاق نار وقع داخل ناطحة سحاب في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، نهاية الشهر الماضي.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن رجلا يبلغ من العمر 27 عاما، مسلحا ببندقية، فتح النار داخل المبنى الذي يضم 44 طابقا، والذي يستضيف، من بين أمور أخرى، مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (NFL).

وأضافت التقارير لاحقًا، أن المهاجم أطلق النار على نفسه داخل المبنى، ما أدى إلى وفاته بعد عملية بحث مكثفة قام بها الشرطة.

الحادث الذي وقع في مبنى "345 بارك أفنيو"، أثار حالة من الفوضى وسط مانهاتن، خلال ساعات الذروة، حيث أغلقت الشرطة المنطقة وناشدت السكان تجنب الاقتراب من الموقع.
وأفاد شهود عيان برؤية المهاجم، الذي تم تحديد هويته لاحقا على أنه شين ديفون تامورا، من لاس فيغاس، وهو يدخل المبنى مرتديا درعا واقيا من الرصاص وبحوزته سلاح طويل.

ووفقا للمصادر، بدأ المهاجم إطلاق النار في المبنى، حيث تبادل إطلاق النار مع ضابط شرطة كان يعمل في مهمة أمنية، قبل أن يتحصن في الطابق 33، حيث عثر عليه لاحقا ميتا بجروح أصيب بها.

وأعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، في رسالة فيديو عبر منصة "إكس"، عن وجود "إصابات متعددة"، مشيرًا إلى أن الشرطة أجرت البحث طابقًا بعد طابق داخل المبنى.
