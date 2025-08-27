https://sarabic.ae/20250827/محلل-سوداني-لـ-سبوتنيك-محاولات-البرهان-للتخلص-من-الإسلاميين-فاشلة-1104214322.html

محلل سوداني لـ "سبوتنيك": محاولات البرهان للتخلص من الإسلاميين فاشلة

قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني مبارك البلال: "البرهان يحاول إرضاء جهات خارجية وداخلية بالعديد من القرارات وآخرها إقالة النائب العام ومساعديه، لكنه لن... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، معظم قادة الجيش والأمن والشرطة هم من أبناء الحركة الإسلامية، وكما يقول المثل السوداني الشهير: "مشي حاج أحمد والبديل أحمد"، وهذا يعني أن بديل الإسلامي المقال سيكون إسلاميا أكثر خبرة ودراية، ما يحدث هو مجرد فرفرة مذبوح.وفيما يتعلق بالوضع داخل المؤسسات القضائية، أشار البلال إلى أن "هناك اتهامات تتردد من وراء الكواليس، حيث يتحدث بعض قادة الجيش والمجلس السيادي، في حديث للفريق ياسر العطا،أن النيابة العامة عبارة عن طابور خامس، ولكن حتى الآن لم يصدر حديث مقنع يوضح أسباب الإقالات، سوى تسريبات وأحاديث متناقضة.وحول إمكانية حدوث مواجهات أو خلافات معلنة بين الحركة الإسلامية والبرهان يقول البلال: "لا أتوقع حدوث صدامات أو خلافات معلنة لأن من يصدرون هذه القرارات يكونون متفقين تماما فيما بينهم قبل أن تخرج للعلن ،أما قصة إقالة النائب العام، فقد أصبحت أمرا عاديا، ونحن في الإعلام أصبحنا لا نعرف اسم النائب العام إلا بعد إقالته وبصورة نسمع بها مسربة عبر الميديا فقط، ودون توضيحات أو حتى مؤتمر صحفي. واختتم البلال تصريحه بالقول: "ما يحدث مؤلم حقاً، ويؤكد غياب المؤسسية بشكل كبير في الدولة".وبحسب تسريبات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، أقال النائب العام الفاتح طيفور من منصبه وشملت الإعفاءات عددا من مساعديه من المحسوبين على الصف الأول في الحركة الإسلامية، وفي الوقت ذاته تم تعيين مولانا ناصر البدري بديلا له والذي لا يعرف له ولاء سياسي.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

2025

