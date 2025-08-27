وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية: زيارة الوفد السوري لم تلغ وسيتم تحديد موعد جديد لها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية: زيارة الوفد السوري لم تلغ وسيتم تحديد موعد جديد لها
علق وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا في الحكومة اللبنانية كمال شحادة، على إلغاء الوفد السوري زيارته التي كانت مقررة إلى بيروت، مؤكدا أن "الزيارة لم... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح شحادة في مداخلة له عبرإذاعة "سبوتنيك" أن "الاجتماع كان للتشاور، فلكل طرف وجهة نظره"، لافتا إلى العديد من المواضيع التي سيتم البحث بها، منها "موضوع النازحين السوريين، الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، التهريب عبر الحدود إضافة إلى مواضيع تتعلق بالاقتصاد".وأضاف: "هناك مجال للتعامل بين الدولتين بمواضيع اقتصادية ومعيشية من الطاقة والتجارة وغيرها التي تسهل حياة المواطنين اللبنانيين والسوريين".واعتبر وزير المهجرين اللبناني، أن "لبنان يأخذ الخيارات الصعبة للخروج من الوضع الحالي، لكنها تصب كلها باتجاه تحسين الوضع في لبنان ووقف العمليات العدائية من جهة اسرائيل وتحرير النقاط الخمس المحتلة وإعادة إعمار الجنوب". وقال الوزير: "ما يحصل بالعلاقة بين لبنان وسوريا جزء من إعادة الاستقرار لكل المنطقة"، مضيفا: "نحن نتعامل مع هذا الموضوع من دولة إلى دولة على أمل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقات بكل المواضيع التي سيجري بحثها".وكانت الحكومة اللبنانية، قد أعلنت في بيان لها، عقب زيارة رئيس الوزراء نواف سلام، في وقت سابق، إلى سوريا، أنه "تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان"، مؤكدة أن "زيارة سوريا من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل وحسن الجوار".وشدد سلام ‌على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ورفع العقوبات عنها، مؤكدا أنه "بحث في دمشق، النظر في خطوط الطيران المدني بين البلدين".أول وفد سوري إلى لبنان... طلب عاجل من دمشق ولبنان يعد مشروع عفو عام عن المساجين
17:54 GMT 27.08.2025
علق وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا في الحكومة اللبنانية كمال شحادة، على إلغاء الوفد السوري زيارته التي كانت مقررة إلى بيروت، مؤكدا أن "الزيارة لم يتم الغاؤها وستحصل بعد أن يتم تحديد موعد جديد لها".
وأوضح شحادة في مداخلة له عبرإذاعة "سبوتنيك" أن "الاجتماع كان للتشاور، فلكل طرف وجهة نظره"، لافتا إلى العديد من المواضيع التي سيتم البحث بها، منها "موضوع النازحين السوريين، الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، التهريب عبر الحدود إضافة إلى مواضيع تتعلق بالاقتصاد".
وأضاف: "هناك مجال للتعامل بين الدولتين بمواضيع اقتصادية ومعيشية من الطاقة والتجارة وغيرها التي تسهل حياة المواطنين اللبنانيين والسوريين".
ورأى أن "ما يحصل اليوم مسار بين دولة وأخرى، مشددا أن "الدولة اللبنانية عادت تلعب دورها كاملة والعلاقة الجديدة بين سوريا ولبنان ضمن الإطار السياسي الشامل"، كاشفا "أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وضعت خطة للنازحين وطرحتها على مجلس الوزراء وجرى الموافقة عليها".
واعتبر وزير المهجرين اللبناني، أن "لبنان يأخذ الخيارات الصعبة للخروج من الوضع الحالي، لكنها تصب كلها باتجاه تحسين الوضع في لبنان ووقف العمليات العدائية من جهة اسرائيل وتحرير النقاط الخمس المحتلة وإعادة إعمار الجنوب".
وقال الوزير: "ما يحصل بالعلاقة بين لبنان وسوريا جزء من إعادة الاستقرار لكل المنطقة"، مضيفا: "نحن نتعامل مع هذا الموضوع من دولة إلى دولة على أمل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقات بكل المواضيع التي سيجري بحثها".
وأشارإلى أن "ورقة السفير براك، فيها جزء يتطلب موافقة الحكومة السورية فيما يتعلق بإعادة ترسيم الحدود اللبنانية السورية"، معتبرا أنه "من مصلحة لبنان وسوريا أن يتم إيجاد حل لمزارع شبعا".
وكانت الحكومة اللبنانية، قد أعلنت في بيان لها، عقب زيارة رئيس الوزراء نواف سلام، في وقت سابق، إلى سوريا، أنه "تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان"، مؤكدة أن "زيارة سوريا من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل وحسن الجوار".
وشدد سلام ‌على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ورفع العقوبات عنها، مؤكدا أنه "بحث في دمشق، النظر في خطوط الطيران المدني بين البلدين".
أول وفد سوري إلى لبنان... طلب عاجل من دمشق ولبنان يعد مشروع عفو عام عن المساجين
