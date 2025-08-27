https://sarabic.ae/20250827/وزير-المهجرين-في-الحكومة-اللبنانية-زيارة-الوفد-السوري-لم-تلغ-وسيتم-تحديد-موعد-جديد-لها---1104210407.html
وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية: زيارة الوفد السوري لم تلغ وسيتم تحديد موعد جديد لها
وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية: زيارة الوفد السوري لم تلغ وسيتم تحديد موعد جديد لها
سبوتنيك عربي
علق وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا في الحكومة اللبنانية كمال شحادة، على إلغاء الوفد السوري زيارته التي كانت مقررة إلى بيروت، مؤكدا أن "الزيارة لم... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T17:54+0000
2025-08-27T17:54+0000
2025-08-27T17:54+0000
العالم
أخبار سوريا اليوم
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1e/1100038081_24:0:3071:1714_1920x0_80_0_0_3568b7fef5fc7311c270fbfba6b133ef.jpg
وأوضح شحادة في مداخلة له عبرإذاعة "سبوتنيك" أن "الاجتماع كان للتشاور، فلكل طرف وجهة نظره"، لافتا إلى العديد من المواضيع التي سيتم البحث بها، منها "موضوع النازحين السوريين، الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، التهريب عبر الحدود إضافة إلى مواضيع تتعلق بالاقتصاد".وأضاف: "هناك مجال للتعامل بين الدولتين بمواضيع اقتصادية ومعيشية من الطاقة والتجارة وغيرها التي تسهل حياة المواطنين اللبنانيين والسوريين".واعتبر وزير المهجرين اللبناني، أن "لبنان يأخذ الخيارات الصعبة للخروج من الوضع الحالي، لكنها تصب كلها باتجاه تحسين الوضع في لبنان ووقف العمليات العدائية من جهة اسرائيل وتحرير النقاط الخمس المحتلة وإعادة إعمار الجنوب". وقال الوزير: "ما يحصل بالعلاقة بين لبنان وسوريا جزء من إعادة الاستقرار لكل المنطقة"، مضيفا: "نحن نتعامل مع هذا الموضوع من دولة إلى دولة على أمل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقات بكل المواضيع التي سيجري بحثها".وكانت الحكومة اللبنانية، قد أعلنت في بيان لها، عقب زيارة رئيس الوزراء نواف سلام، في وقت سابق، إلى سوريا، أنه "تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان"، مؤكدة أن "زيارة سوريا من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل وحسن الجوار".وشدد سلام على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ورفع العقوبات عنها، مؤكدا أنه "بحث في دمشق، النظر في خطوط الطيران المدني بين البلدين".أول وفد سوري إلى لبنان... طلب عاجل من دمشق ولبنان يعد مشروع عفو عام عن المساجين
https://sarabic.ae/20240813/وزير-المهجرين-اللبناني-يؤكد-على-ضرورة-حل-ملف-النازحين-السوريين-ويكشف-الغرب-يبتزنا-ساسيا-1091680838.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1e/1100038081_405:0:2690:1714_1920x0_80_0_0_622809644fa8ce77773b755f4d1e22b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
العالم, أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية: زيارة الوفد السوري لم تلغ وسيتم تحديد موعد جديد لها
علق وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا في الحكومة اللبنانية كمال شحادة، على إلغاء الوفد السوري زيارته التي كانت مقررة إلى بيروت، مؤكدا أن "الزيارة لم يتم الغاؤها وستحصل بعد أن يتم تحديد موعد جديد لها".
وأوضح شحادة في مداخلة له عبرإذاعة "سبوتنيك" أن "الاجتماع كان للتشاور، فلكل طرف وجهة نظره"، لافتا إلى العديد من المواضيع التي سيتم البحث بها، منها "موضوع النازحين السوريين، الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، التهريب عبر الحدود إضافة إلى مواضيع تتعلق بالاقتصاد".
وأضاف: "هناك مجال للتعامل بين الدولتين بمواضيع اقتصادية ومعيشية من الطاقة والتجارة وغيرها التي تسهل حياة المواطنين اللبنانيين والسوريين".
ورأى أن "ما يحصل اليوم مسار بين دولة وأخرى، مشددا أن "الدولة اللبنانية عادت تلعب دورها كاملة والعلاقة الجديدة بين سوريا ولبنان ضمن الإطار السياسي الشامل"، كاشفا "أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وضعت خطة للنازحين وطرحتها على مجلس الوزراء وجرى الموافقة عليها".
واعتبر وزير المهجرين اللبناني، أن "لبنان يأخذ الخيارات الصعبة للخروج من الوضع الحالي، لكنها تصب كلها باتجاه تحسين الوضع في لبنان ووقف العمليات العدائية من جهة اسرائيل وتحرير النقاط الخمس المحتلة وإعادة إعمار الجنوب".
وقال الوزير: "ما يحصل بالعلاقة بين لبنان وسوريا جزء من إعادة الاستقرار لكل المنطقة"، مضيفا: "نحن نتعامل مع هذا الموضوع من دولة إلى دولة على أمل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقات بكل المواضيع التي سيجري بحثها".
وأشارإلى أن "ورقة السفير براك، فيها جزء يتطلب موافقة الحكومة السورية فيما يتعلق بإعادة ترسيم الحدود اللبنانية السورية"، معتبرا أنه "من مصلحة لبنان وسوريا أن يتم إيجاد حل لمزارع شبعا".
وكانت الحكومة اللبنانية، قد أعلنت في بيان لها، عقب زيارة رئيس الوزراء نواف سلام، في وقت سابق، إلى سوريا، أنه "تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان"، مؤكدة أن "زيارة سوريا من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل وحسن الجوار".
وشدد سلام على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ورفع العقوبات عنها، مؤكدا أنه "بحث في دمشق، النظر في خطوط الطيران المدني بين البلدين".