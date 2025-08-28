https://sarabic.ae/20250828/الصين-تدشن-أول-مبنى-خال-من-الانبعاثات-الكربونية-في-العالم-1104251398.html
والمبنى هو برج تجاري يبلغ ارتفاعه 117 مترا، ويستهلك نحو 6000 كيلوواط/ساعة من الكهرباء يوميًا، يتم توليدها بالكامل من مصادر الطاقة المتجددة. وتغطي واجهاته الزجاجية الكهروضوئية ثلاث جهات من المبنى، مولدة ما يصل إلى 25% من احتياجاته من الطاقة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 500 طن سنويا.كما تم استبدال المفاتيح التقليدية بنحو 24 ألف جهاز استشعار ذكي، ما يتيح التشغيل الآلي لأنظمة الإضاءة والتكييف والمصاعد، ويعزز من كفاءة استهلاك الطاقة. ووفقًا للجهة المطوّرة، أسهمت الإدارة الرقمية للمبنى في خفض تكاليف الاستثمار بنحو 30%، إلى جانب تقليص الاستهلاك الإجمالي للطاقة بالنسبة ذاتها تقريبا.ويتميز نظام مواقف السيارات في المبنى بتقنية تتيح للسيارات الكهربائية الاتصال مباشرة بنظام الطاقة داخل المبنى، والإسهام في توازنه وتغذيته بالطاقة عند الحاجة.
الصين تدشن أول مبنى خال من الانبعاثات الكربونية في العالم
20:54 GMT 28.08.2025 (تم التحديث: 21:02 GMT 28.08.2025)
افتتحت الصين أول مبنى في العالم خالٍ تماما من الانبعاثات الكربونية، وذلك في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ، في خطوة رائدة ضمن جهودها لتطوير منشآت صديقة للبيئة.
والمبنى هو برج تجاري يبلغ ارتفاعه 117 مترا، ويستهلك نحو 6000 كيلوواط/ساعة من الكهرباء يوميًا، يتم توليدها بالكامل من مصادر الطاقة المتجددة. وتغطي واجهاته الزجاجية الكهروضوئية ثلاث جهات من المبنى، مولدة ما يصل إلى 25% من احتياجاته من الطاقة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية
بنحو 500 طن سنويا.
ويعتمد المبنى نظاما متطورا لتخزين الطاقة، من خلال 14 بطارية، تستخدم لامتصاص فائض الطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة من شبكة الكهرباء خلال فترات انخفاض الطلب، ليتم استخدامها لاحقا خلال ذروة الاستهلاك أو ضعف التوليد الشمسي، وفقًا لتقارير إعلامية صينية.
كما تم استبدال المفاتيح التقليدية بنحو 24 ألف جهاز استشعار ذكي، ما يتيح التشغيل الآلي لأنظمة الإضاءة والتكييف والمصاعد، ويعزز من كفاءة استهلاك الطاقة.
ووفقًا للجهة المطوّرة، أسهمت الإدارة الرقمية للمبنى في خفض تكاليف الاستثمار بنحو 30%، إلى جانب تقليص الاستهلاك الإجمالي للطاقة
بالنسبة ذاتها تقريبا.
ويتميز نظام مواقف السيارات في المبنى بتقنية تتيح للسيارات الكهربائية الاتصال مباشرة بنظام الطاقة داخل المبنى، والإسهام في توازنه وتغذيته بالطاقة عند الحاجة.