تصويت... برأيك ما الهدف الحقيقي وراء عملية الإنزال الجوي الإسرائيلي قرب دمشق؟
تصويت... برأيك ما الهدف الحقيقي وراء عملية الإنزال الجوي الإسرائيلي قرب دمشق؟
نفذت وحدة من الجيش الإسرائيلي إنزالا جويا، استمر ساعتين، لعشرات الجنود على جبل المانع في بلدة الكسوة جنوب غربي دمشق، بالتزامن مع شن غارات عنيفة على محيط البلدة...
وبحسب وسائل إعلام سورية، جاءت العملية بعد أن عثرت قوات سورية على أجهزة مراقبة وتنصت إسرائيلية، وأثناء محاولة التعامل معها تعرض الموقع لهجوم جوي كبير أدى إلى مقتل 7 جنود سوريين، ومنع الجيش السوري من الوصول إليه.ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، وأكد محللون وخبراء لـ"سبوتنيك" أن عملية الإنزال وما رافقها من غارات، رسائل سياسية لدمشق، وعسكرية إذا استدعت مصلحة إسرائيل ذلك.برأيك ما الهدف الحقيقي وراء عملية الإنزال الجوي الإسرائيلي قرب دمشق؟
نفذت وحدة من الجيش الإسرائيلي إنزالا جويا، استمر ساعتين، لعشرات الجنود على جبل المانع في بلدة الكسوة جنوب غربي دمشق، بالتزامن مع شن غارات عنيفة على محيط البلدة استهدفت مواقع عسكرية، وسط تقارير عن هبوط مروحيات إسرائيلية في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وبحسب وسائل إعلام سورية، جاءت العملية بعد أن عثرت قوات سورية على أجهزة مراقبة وتنصت إسرائيلية، وأثناء محاولة التعامل معها تعرض الموقع لهجوم جوي كبير
أدى إلى مقتل 7 جنود سوريين، ومنع الجيش السوري من الوصول إليه.
وفي وقت لاحق، وصلت 4 مروحيات إسرائيلية وبدأت عملية إنزال جوي لعشرات الجنود، دون وقوع أي اشتباك مباشر بين الجنود الإسرائيليين، والسوريين.
ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، وأكد محللون وخبراء لـ"سبوتنيك" أن عملية الإنزال وما رافقها من غارات، رسائل سياسية لدمشق
، وعسكرية إذا استدعت مصلحة إسرائيل ذلك.
برأيك ما الهدف الحقيقي وراء عملية الإنزال الجوي الإسرائيلي قرب دمشق؟