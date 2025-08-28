https://sarabic.ae/20250828/نتنياهو-عن-الحكومة-السورية-لست-شخصا-ساذجا-وأفهم-مع-من-نتعامل-فيديو-1104227840.html
نتنياهو عن الحكومة السورية: لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل.. فيديو
نتنياهو عن الحكومة السورية: لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل.. فيديو
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، حول رأيه بالحكومة السورية الجديدة: "لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل"، على حد قوله. 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T10:58+0000
2025-08-28T10:58+0000
2025-08-28T10:58+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c64a61617bf1b942f0a92f1c86ed177e.jpg
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن تصريحات نتنياهو، جاءت على هامش لقائه بشيخ عقل الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف.ونقلت تلك الوسائل الإعلامية عن نتنياهو، قوله: "رأينا في جانب من جوانب المذبحة بعضًا من أبعادها، التي يتضح حجمها وعمقها يومًا بعد يوم... نحن معًا نعمل على إيصال الأمر إلى العالم".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه "يكاد لا يمر يوم دون أن أتحدث عن ذلك، وأطرحه أمام وسائل الإعلام. من المهم أن يصل هذا إلى صانعي القرار الأقوياء والمهمين في العالم… أنا لست شخصًا ساذجًا وأفهم أمام من نقف، وأمام ماذا نقف.. وبذلك يظهر الشعب بقوة. قلت، سيكون لدينا تسوية".ونفى مكتب نتنياهو، صدور أي موقف من إسرائيل بشأن تسليم الحكومة السورية مزارع شبعا وجبل روس، مقابل وقف المطالبة بالجولان، معتبرًا أن "تلك الأنباء أكاذيب"، على حد قوله.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الأربعاء، بأن "إسرائيل درست بجدية مسألة نقل السيادة على مزارع شبعا إلى سوريا مقابل تعليق سيادتها على مرتفعات الجولان".ونقل تقرير الهيئة، عن مصدر سوري مقرب من الحكومة، الذي لم يستبعد وجود علاقة بين قضية مزارع شبعا وقضية مرتفعات الجولان بعد التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين، لكنه قال إن "هذا الأمر لم يُناقش في إطار محادثات الاتفاق الأمني".وأضاف: "هناك حاليًا قضايا أكثر إلحاحًا، مثل جبل العرب (محافظة السويداء جنوبي سوريا). يجب حل قضية مزارع شبعا في إطار ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل".وكشف إعلام إسرائيلي، في وقت سابق، عن "تفاصيل اتفاقية أمنية وشيكة بين سوريا وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، وبدعم من دول الخليج".وكانت وسائل إعلام عربية، ؤقد ذكرت نقلا عن مصادر سورية رفيعة المستوى، أن "الجانبين سيوقعان اتفاقا أمنيا برعاية الولايات المتحدة، يسبقه خطاب للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في الأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر المقبل".
https://sarabic.ae/20250826/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنواصل-حماية-الدروز-في-سوريا-1104131691.html
https://sarabic.ae/20250826/إعلام-4-قتلى-في-قصف-إسرائيلي-على-ريف-دمشق-في-سوريا-1104165593.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_3651d8be09c27af6388849dd009ad3a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
نتنياهو عن الحكومة السورية: لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل.. فيديو
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، حول رأيه بالحكومة السورية الجديدة: "لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل"، على حد قوله.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن تصريحات نتنياهو، جاءت على هامش لقائه بشيخ عقل الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف.
ونقلت تلك الوسائل الإعلامية عن نتنياهو، قوله: "رأينا في جانب من جوانب المذبحة بعضًا من أبعادها، التي يتضح حجمها وعمقها يومًا بعد يوم... نحن معًا نعمل على إيصال الأمر إلى العالم".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه "يكاد لا يمر يوم دون أن أتحدث عن ذلك، وأطرحه أمام وسائل الإعلام. من المهم أن يصل هذا إلى صانعي القرار الأقوياء والمهمين في العالم… أنا لست شخصًا ساذجًا وأفهم أمام من نقف، وأمام ماذا نقف.. وبذلك يظهر الشعب بقوة. قلت، سيكون لدينا تسوية".
وفي سياق متصل، علّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على التقارير المتداولة بشأن تسليم منطقتين لسوريا، مقابل وقف المطالبة بالجولان السوري المحتل.
ونفى مكتب نتنياهو، صدور أي موقف من إسرائيل بشأن تسليم الحكومة السورية مزارع شبعا وجبل روس، مقابل وقف المطالبة بالجولان، معتبرًا أن "تلك الأنباء أكاذيب"، على حد قوله.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الأربعاء، بأن "إسرائيل درست بجدية مسألة نقل السيادة على مزارع شبعا إلى سوريا
مقابل تعليق سيادتها على مرتفعات الجولان".
ونقل تقرير الهيئة، عن مصدر سوري مقرب من الحكومة، الذي لم يستبعد وجود علاقة بين قضية مزارع شبعا وقضية مرتفعات الجولان بعد التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين، لكنه قال إن "هذا الأمر لم يُناقش في إطار محادثات الاتفاق الأمني".
وأضاف: "هناك حاليًا قضايا أكثر إلحاحًا، مثل جبل العرب (محافظة السويداء جنوبي سوريا). يجب حل قضية مزارع شبعا في إطار ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل".
وكشف إعلام إسرائيلي، في وقت سابق، عن "تفاصيل اتفاقية أمنية وشيكة بين سوريا وإسرائيل
، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، وبدعم من دول الخليج".
وأردفت القناة أن "الاتفاقية تتضمن أيضا تعهدات بإعادة إعمار سوريا بدعم أمريكي ومساهمات خليجية، بهدف إعادة الاستقرار إلى البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية
، مع تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة". ورغم الفرص الأمنية التي يوفرها هذا الاتفاق لإسرائيل، إلا أن القناة 12، أشارت إلى "وجود مخاطر استراتيجية محتملة، ما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالتحديات".
وكانت وسائل إعلام عربية، ؤقد ذكرت نقلا عن مصادر سورية رفيعة المستوى، أن "الجانبين سيوقعان اتفاقا أمنيا برعاية الولايات المتحدة
، يسبقه خطاب للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في الأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر المقبل".