صيدا تناصر غزة... صرخة تضامن مع القطاع ضد الجوع و"الإبادة"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
صيدا تناصر غزة... صرخة تضامن مع القطاع ضد الجوع و"الإبادة"
صيدا تناصر غزة... صرخة تضامن مع القطاع ضد الجوع و"الإبادة"
تحت عنوان "أطفئوا الحريق وأوقفوا الإبادة"، نظمت جمعية أغاريد النسائية المهتمة بقضايا المرأة والطفل "سلسلة بشرية" على الكورنيش البحري لمدينة صيدا، "نصرةً للقدس... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
حصري
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
لبنان
أخبار لبنان
وشهدت الوقفة مشاركة عدد من الأطفال الذين جسّدوا من خلال سلسلة مشهديات معاناة أبناء القطاع، فعبّروا عن صور القتل التي طالت الأطفال والصحفيين، وعن الجوع الذي يفتك بالأهالي، كما تضمنّت المشهديات لوحات عن المسجد الأقصى وفلسطين، في محاولة لمحاكاة الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يومياً.وفي السياق ذاته، قالت سنية عزام، ناشطة في الشأن الوطني االفلسطيني: "بعد ما يقارب العامين على حرب الإبادة التي تنتهجها إسرائيل في فلسطين، جئنا اليوم في ظل صمت العالم أجمع الذي يتغنى بالإنسان وحقوق الطفل والمرأة والإنسانية، فرأينا أن هذا العالم لا يعرف شيئاً من الإنسانية".وتابعت: "جئنا لنجسد المجاعة التي تعاني منها غزة والتي تمارسها إسرائيل بعد أن استنفدت كل أنواع الأسلحة فلجأت إلى سلاح الجوع. أجساد أهالي غزة تتلاشى جوعاً وعطشاً دون أن يحرك أحد ساكناً، فجئنا لنُسمع هذا العالم الأصم معاناة غزة، بعد أن قتل الاحتلال الأطفال والتعليم والجامعات والأم والأب، ويريد أن لا يُبقي شيئاً ويقضي على غزة. ونحن نقول: نحن معكِ يا غزة الصامدة".من جهتها، قالت سوسن عبد الحليم، وهي مشرفة تربوية: "نشعر بألم في أرواحنا من الداخل، ونريد أن نعبّر لأهالي غزة عن تضامننا معهم، وهذه الوقفة هي أقل ما يمكن أن نقوم به من أجلهم، وتعبير صادق أننا معهم وضد التخاذل العربي والأجنبي والأممي".وتابعت: "نفرح أنهم اعترفوا بالمجاعة في غزة وما يرتكب من جرائم حرب، ولكننا نشد على أيديهم ألّا يكيلوا بمكيالين، فالمساعدات يجب أن تدخل غزة بالقوة".كما وجّه عدد من الأطفال المشاركين رسائل مكتوبة ومصوّرة إلى أقرانهم في قطاع غزة، تمنّوا لهم فيها السلامة والأمان، معبّرين عن أملهم بانتهاء المعاناة في أقرب وقت.
صيدا تناصر غزة... صرخة تضامن مع القطاع ضد الجوع و"الإبادة"

20:58 GMT 28.08.2025
© Sputnik . Abdul kader Al Bayصيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة
صيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
حصري
تحت عنوان "أطفئوا الحريق وأوقفوا الإبادة"، نظمت جمعية أغاريد النسائية المهتمة بقضايا المرأة والطفل "سلسلة بشرية" على الكورنيش البحري لمدينة صيدا، "نصرةً للقدس والمسجد الأقصى وتضامناً مع أهالي غزة الصامدين في مواجهة الجوع والعطش وجرائم الاحتلال".
وشهدت الوقفة مشاركة عدد من الأطفال الذين جسّدوا من خلال سلسلة مشهديات معاناة أبناء القطاع، فعبّروا عن صور القتل التي طالت الأطفال والصحفيين، وعن الجوع الذي يفتك بالأهالي، كما تضمنّت المشهديات لوحات عن المسجد الأقصى وفلسطين، في محاولة لمحاكاة الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يومياً.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayصيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة
صيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
صيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وفي السياق ذاته، قالت سنية عزام، ناشطة في الشأن الوطني االفلسطيني: "بعد ما يقارب العامين على حرب الإبادة التي تنتهجها إسرائيل في فلسطين، جئنا اليوم في ظل صمت العالم أجمع الذي يتغنى بالإنسان وحقوق الطفل والمرأة والإنسانية، فرأينا أن هذا العالم لا يعرف شيئاً من الإنسانية".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayصيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة
صيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
صيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وتابعت: "جئنا لنجسد المجاعة التي تعاني منها غزة والتي تمارسها إسرائيل بعد أن استنفدت كل أنواع الأسلحة فلجأت إلى سلاح الجوع. أجساد أهالي غزة تتلاشى جوعاً وعطشاً دون أن يحرك أحد ساكناً، فجئنا لنُسمع هذا العالم الأصم معاناة غزة، بعد أن قتل الاحتلال الأطفال والتعليم والجامعات والأم والأب، ويريد أن لا يُبقي شيئاً ويقضي على غزة. ونحن نقول: نحن معكِ يا غزة الصامدة".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayصيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة
صيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
صيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
من جهتها، قالت سوسن عبد الحليم، وهي مشرفة تربوية: "نشعر بألم في أرواحنا من الداخل، ونريد أن نعبّر لأهالي غزة عن تضامننا معهم، وهذه الوقفة هي أقل ما يمكن أن نقوم به من أجلهم، وتعبير صادق أننا معهم وضد التخاذل العربي والأجنبي والأممي".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayصيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة
صيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
صيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وتابعت: "نفرح أنهم اعترفوا بالمجاعة في غزة وما يرتكب من جرائم حرب، ولكننا نشد على أيديهم ألّا يكيلوا بمكيالين، فالمساعدات يجب أن تدخل غزة بالقوة".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayصيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة
صيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
صيدا تناصر غزة: سلسلة بشرية ضد الجوع والإبادة
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
كما وجّه عدد من الأطفال المشاركين رسائل مكتوبة ومصوّرة إلى أقرانهم في قطاع غزة، تمنّوا لهم فيها السلامة والأمان، معبّرين عن أملهم بانتهاء المعاناة في أقرب وقت.
