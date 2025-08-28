https://sarabic.ae/20250828/فيدان-تركيا-تتمسك-بالأمل-في-حل-سلمي-للصراع-في-أوكرانيا--1104248349.html

فيدان: تركيا تتمسك بالأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، بأنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مسألة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن تركيا... 28.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال فيدان خلال مقابلة: "ناقشتُ هذه المسألة (الضمانات الأمنية ) مع روبيو اليوم. تلعب تركيا دورًا محوريًا في هذه القضية".وفي السياق ذاته، صرح فيدان بأنه أجرى محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، مشيرًا إلى أن تركيا لا تزال تأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا. وقال: "أجريتُ محادثة هاتفية مع ويتكوف الليلة الماضية، واليوم أجرينا محادثات مع عمروف. نأمل في السلام. تطور الوضع خلال محادثات إسطنبول، ثم رأينا أن هذه القضايا طُرحت في القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا. هناك مشاكل بالطبع".وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تركيا مستعدة لفعل كل ما يلزم لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاجتماع الروسي الأوكراني في إسطنبول سيكون مثمرًا.وقال فيدان خلال كلمة افتتاحية ألقاها في قصر سيراغان: "نأمل أن تجري المفاوضات بشكل مثمر من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. هذا هو توقعنا الأساسي"، مضيفا: "نحن (تركيا) مستعدون لبذل كل ما يلزم لحل النزاع وتسهيل حله".

