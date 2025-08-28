فيدان: تركيا تتمسك بالأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
فيدان: تركيا تتمسك بالأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا
فيدان: تركيا تتمسك بالأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، بأنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مسألة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن تركيا...
وقال فيدان خلال مقابلة: "ناقشتُ هذه المسألة (الضمانات الأمنية ) مع روبيو اليوم. تلعب تركيا دورًا محوريًا في هذه القضية".وفي السياق ذاته، صرح فيدان بأنه أجرى محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، مشيرًا إلى أن تركيا لا تزال تأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا. وقال: "أجريتُ محادثة هاتفية مع ويتكوف الليلة الماضية، واليوم أجرينا محادثات مع عمروف. نأمل في السلام. تطور الوضع خلال محادثات إسطنبول، ثم رأينا أن هذه القضايا طُرحت في القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا. هناك مشاكل بالطبع".وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تركيا مستعدة لفعل كل ما يلزم لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاجتماع الروسي الأوكراني في إسطنبول سيكون مثمرًا.وقال فيدان خلال كلمة افتتاحية ألقاها في قصر سيراغان: "نأمل أن تجري المفاوضات بشكل مثمر من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. هذا هو توقعنا الأساسي"، مضيفا: "نحن (تركيا) مستعدون لبذل كل ما يلزم لحل النزاع وتسهيل حله".
https://sarabic.ae/20250818/مصدر-احتمال-عقد-قمة-بشأن-أوكرانيا-في-تركيا-سيعتمد-على-تقدم-عملية-السلام-1103864545.html
فيدان: تركيا تتمسك بالأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا

لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، بأنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مسألة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن تركيا تتمسك بالأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وقال فيدان خلال مقابلة: "ناقشتُ هذه المسألة (الضمانات الأمنية ) مع روبيو اليوم. تلعب تركيا دورًا محوريًا في هذه القضية".

وتابع: "تركيا لديها دور مفتاحي بشأن الضمانات الأمنية في أوكرانيا ويجب أن يُناقش الأمر معها مباشرة".

وفي السياق ذاته، صرح فيدان بأنه أجرى محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، مشيرًا إلى أن تركيا لا تزال تأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
مصدر: احتمال عقد قمة بشأن أوكرانيا في تركيا سيعتمد على تقدم عملية السلام
18 أغسطس, 04:30 GMT
وقال: "أجريتُ محادثة هاتفية مع ويتكوف الليلة الماضية، واليوم أجرينا محادثات مع عمروف. نأمل في السلام. تطور الوضع خلال محادثات إسطنبول، ثم رأينا أن هذه القضايا طُرحت في القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا. هناك مشاكل بالطبع".

وتابع: "لاحظت تركيا اتفاقا على مبادئ معينة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد اجتماع ألاسكا، على الرغم من أنه لم يُحدد المبادئ التي تم التوصل إليها.

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تركيا مستعدة لفعل كل ما يلزم لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاجتماع الروسي الأوكراني في إسطنبول سيكون مثمرًا.
وقال فيدان خلال كلمة افتتاحية ألقاها في قصر سيراغان: "نأمل أن تجري المفاوضات بشكل مثمر من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. هذا هو توقعنا الأساسي"، مضيفا: "نحن (تركيا) مستعدون لبذل كل ما يلزم لحل النزاع وتسهيل حله".
