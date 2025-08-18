مصدر: احتمال عقد قمة بشأن أوكرانيا في تركيا سيعتمد على تقدم عملية السلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250818/مصدر-احتمال-عقد-قمة-بشأن-أوكرانيا-في-تركيا-سيعتمد-على-تقدم-عملية-السلام-1103864545.html
مصدر: احتمال عقد قمة بشأن أوكرانيا في تركيا سيعتمد على تقدم عملية السلام
مصدر: احتمال عقد قمة بشأن أوكرانيا في تركيا سيعتمد على تقدم عملية السلام
سبوتنيك عربي
أكد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، أن "تقدم عملية التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا، واتفاق الأطراف قد يصبحان عاملين حاسمين في احتمال عقد لقاء بين قادة... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T04:30+0000
2025-08-18T05:07+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
قمة ألاسكا
العالم
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
ترامب
زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/08/1094602952_0:0:2767:1557_1920x0_80_0_0_8018cb607de4a91b19514a2b32048fbb.jpg
وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول احتمال عقد قمة بشأن التسوية الأوكرانية في تركيا: "هذا سيعتمد على كيفية تقدم عملية السلام، وبطبيعة الحال على موافقة الأطراف على المشاركة في مثل هذه القمة".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح في وقت سابق، بأنه يتوقع عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، في تركيا.ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين ترامب وزيلينسكي في واشنطن، اليوم الاثنين، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في خلاف علني مع زيلينسكي.كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين مشاركتهم في الاجتماع، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "بيلد"، أن ترامب سيجتمع أولًا على انفراد مع زيلينسكي، قبل لقائه بالقادة الأوروبيين.
https://sarabic.ae/20250818/ترامب-زيلينسكي-يستطيع-إنهاء-الصراع-مع-روسيا-إذا-تخلى-عن-القرم-وطموحات-الانضمام-للناتو-1103864217.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/08/1094602952_129:0:2588:1844_1920x0_80_0_0_f0b4d434ad41b4d00d3dcd9c99d1dabb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قمة ألاسكا, العالم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, ترامب, زيلينسكي
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قمة ألاسكا, العالم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, ترامب, زيلينسكي

مصدر: احتمال عقد قمة بشأن أوكرانيا في تركيا سيعتمد على تقدم عملية السلام

04:30 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 05:07 GMT 18.08.2025)
© AP Photo / Evan Vucciدونالد ترامب يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
دونالد ترامب يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، أن "تقدم عملية التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا، واتفاق الأطراف قد يصبحان عاملين حاسمين في احتمال عقد لقاء بين قادة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في تركيا".
وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول احتمال عقد قمة بشأن التسوية الأوكرانية في تركيا: "هذا سيعتمد على كيفية تقدم عملية السلام، وبطبيعة الحال على موافقة الأطراف على المشاركة في مثل هذه القمة".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح في وقت سابق، بأنه يتوقع عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، في تركيا.

كما أفادت وسيلة إعلامية أمريكية، في وقت سابق، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ القادة الأوروبيين وزيلينسكي، نيته في عقد اجتماع ثلاثي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وزيلينسكي، في 22 أغسطس/ آب الجاري.

ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين ترامب وزيلينسكي في واشنطن، اليوم الاثنين، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في خلاف علني مع زيلينسكي.
كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين مشاركتهم في الاجتماع، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: زيلينسكي يستطيع إنهاء الصراع مع روسيا إذا تخلى عن القرم وطموحات الانضمام للناتو
03:22 GMT
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "بيلد"، أن ترامب سيجتمع أولًا على انفراد مع زيلينسكي، قبل لقائه بالقادة الأوروبيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала