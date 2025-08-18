https://sarabic.ae/20250818/مصدر-احتمال-عقد-قمة-بشأن-أوكرانيا-في-تركيا-سيعتمد-على-تقدم-عملية-السلام-1103864545.html
مصدر: احتمال عقد قمة بشأن أوكرانيا في تركيا سيعتمد على تقدم عملية السلام
وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول احتمال عقد قمة بشأن التسوية الأوكرانية في تركيا: "هذا سيعتمد على كيفية تقدم عملية السلام، وبطبيعة الحال على موافقة الأطراف على المشاركة في مثل هذه القمة".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح في وقت سابق، بأنه يتوقع عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، في تركيا.ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين ترامب وزيلينسكي في واشنطن، اليوم الاثنين، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في خلاف علني مع زيلينسكي.كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين مشاركتهم في الاجتماع، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "بيلد"، أن ترامب سيجتمع أولًا على انفراد مع زيلينسكي، قبل لقائه بالقادة الأوروبيين.
04:30 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 05:07 GMT 18.08.2025)
أكد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، أن "تقدم عملية التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا، واتفاق الأطراف قد يصبحان عاملين حاسمين في احتمال عقد لقاء بين قادة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في تركيا".
وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول احتمال عقد قمة بشأن التسوية الأوكرانية في تركيا: "هذا سيعتمد على كيفية تقدم عملية السلام، وبطبيعة الحال على موافقة الأطراف على المشاركة في مثل هذه القمة".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح في وقت سابق، بأنه يتوقع عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين،
والأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، في تركيا.
كما أفادت وسيلة إعلامية أمريكية، في وقت سابق، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ القادة الأوروبيين وزيلينسكي، نيته في عقد اجتماع ثلاثي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وزيلينسكي، في 22 أغسطس/ آب الجاري.
ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين ترامب وزيلينسكي في واشنطن، اليوم الاثنين، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في خلاف علني مع زيلينسكي.
كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين مشاركتهم في الاجتماع، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "بيلد"، أن ترامب سيجتمع أولًا على انفراد مع زيلينسكي، قبل لقائه بالقادة الأوروبيين.