Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أوكرانيا تعلن استلام أكثر من 10 آلاف جثة لعسكرييها في 2025
أوكرانيا تعلن استلام أكثر من 10 آلاف جثة لعسكرييها في 2025

20:10 GMT 29.08.2025
صرح المتحدث باسم مديرية عمليات البحث التابعة للإدارة المركزية للتعاون المدني العسكري بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فلاديمير بيلينكو، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 10 آلاف جثة لقتلى القوات المسلحة الأوكرانية تم تسليمها للجانب الأوكراني منذ بداية العام الحالي.
وقال بيلينكو خلال إحاطة صحفية مخصصة للبحث عن العسكريين الأوكرانيين القتلى: "أعيدت أكثر من 10 آلاف جثة إلى أوكرانيا في إطار أنشطة إعادة رفاة القتلى هذا العام".

وفي وقت سابق، صرّح الزعيم السابق لحزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" المحظور في أوكرانيا، ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى" فيكتور ميدفيدتشوك، بأن الميزانية الأوكرانية لا تملك المال الكافي لدفع تعويضات لأقارب الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في المعارك.

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالقوة
13:43 GMT
وأكدت مجموعة القرصنة "كيل نت"، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" اختراقها قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتضمنت البيانات معلومات عن خسائر الجيش الأوكراني من قتلى ومفقودين.
ووفقًا لهذه البيانات، "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2022 نحو 1.7 مليون عسكري".
ووفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، سيتعين على السلطات الأوكرانية دفع أكثر من 25.5 تريليون غريفنيا (أكثر من 630 مليار دولار أمريكي) لعائلات الجنود المتوفين. وإذا تأكدت بيانات الخسائر البالغة 1.7 مليون، فإن هذا الرقم يزيد عن ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في العام السابق أو سبعة أضعاف ميزانيتها السنوية.
