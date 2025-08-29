https://sarabic.ae/20250829/أوكرانيا-تعلن-استلام-أكثر-من-10-آلاف-جثة-لعسكرييها-في-2025-1104300159.html

أوكرانيا تعلن استلام أكثر من 10 آلاف جثة لعسكرييها في 2025

أوكرانيا تعلن استلام أكثر من 10 آلاف جثة لعسكرييها في 2025

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم مديرية عمليات البحث التابعة للإدارة المركزية للتعاون المدني العسكري بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فلاديمير بيلينكو، اليوم... 29.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-29T20:10+0000

2025-08-29T20:10+0000

2025-08-29T20:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101559365_0:88:695:479_1920x0_80_0_0_1ee71660ac28242edd3cdc1aff6b15b9.jpg

وقال بيلينكو خلال إحاطة صحفية مخصصة للبحث عن العسكريين الأوكرانيين القتلى: "أعيدت أكثر من 10 آلاف جثة إلى أوكرانيا في إطار أنشطة إعادة رفاة القتلى هذا العام".وأكدت مجموعة القرصنة "كيل نت"، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" اختراقها قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتضمنت البيانات معلومات عن خسائر الجيش الأوكراني من قتلى ومفقودين.ووفقًا لهذه البيانات، "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2022 نحو 1.7 مليون عسكري".ووفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، سيتعين على السلطات الأوكرانية دفع أكثر من 25.5 تريليون غريفنيا (أكثر من 630 مليار دولار أمريكي) لعائلات الجنود المتوفين. وإذا تأكدت بيانات الخسائر البالغة 1.7 مليون، فإن هذا الرقم يزيد عن ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في العام السابق أو سبعة أضعاف ميزانيتها السنوية.

https://sarabic.ae/20250829/زيلينسكي-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-على-استعادة-الأراضي-بالقوة-1104278174.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا