أوكرانيا تعلن استلام أكثر من 10 آلاف جثة لعسكرييها في 2025
صرح المتحدث باسم مديرية عمليات البحث التابعة للإدارة المركزية للتعاون المدني العسكري بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فلاديمير بيلينكو، اليوم... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T20:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الأخبار
ar_EG
روسيا, أخبار أوكرانيا
صرح المتحدث باسم مديرية عمليات البحث التابعة للإدارة المركزية للتعاون المدني العسكري بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فلاديمير بيلينكو، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 10 آلاف جثة لقتلى القوات المسلحة الأوكرانية تم تسليمها للجانب الأوكراني منذ بداية العام الحالي.
وقال بيلينكو خلال إحاطة صحفية مخصصة للبحث عن العسكريين الأوكرانيين القتلى: "أعيدت أكثر من 10 آلاف جثة إلى أوكرانيا في إطار أنشطة إعادة رفاة القتلى هذا العام".
وفي وقت سابق، صرّح الزعيم السابق لحزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" المحظور في أوكرانيا، ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى" فيكتور ميدفيدتشوك، بأن الميزانية الأوكرانية لا تملك المال الكافي لدفع تعويضات لأقارب الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في المعارك.
وأكدت مجموعة القرصنة "كيل نت"، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" اختراقها قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتضمنت البيانات معلومات عن خسائر الجيش الأوكراني من قتلى ومفقودين.
ووفقًا لهذه البيانات، "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2022 نحو 1.7 مليون عسكري".
ووفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، سيتعين على السلطات الأوكرانية دفع أكثر من 25.5 تريليون غريفنيا (أكثر من 630 مليار دولار أمريكي) لعائلات الجنود المتوفين. وإذا تأكدت بيانات الخسائر البالغة 1.7 مليون، فإن هذا الرقم يزيد عن ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في العام السابق أو سبعة أضعاف ميزانيتها السنوية.