الجزائر تطيح بشبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات
الجزائر تطيح بشبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات
سبوتنيك عربي
تمكنت السلطات الجزائرية من كشف شبكة دولية متخصصة بالاتجار بالمخدرات والتهريب عبر الحدود، ضمّت جزائريين وآخرين من جنسيات أجنبية. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
الجزائر تطيح بشبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات

06:01 GMT 29.08.2025
© AP Photo / Fateh Guidoumالشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Fateh Guidoum
تمكنت السلطات الجزائرية من كشف شبكة دولية متخصصة بالاتجار بالمخدرات والتهريب عبر الحدود، ضمّت جزائريين وآخرين من جنسيات أجنبية.
وذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الوطني، أعلنت يوم أمس الخميس، تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي.
مخدرات صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
"بتعاون بين 25 دولة"... "التحالف الأمني الدولي" يضبط مخدرات عابرة للحدود بـ2.9 مليار دولار
أمس, 17:38 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن العملية شاركت فيها مصلحة مكافحة المخدرات والدرك الوطني وأسفرت عن ضبط 15 شخصا بينهم 3 أجانب.
كما أوضحت أنه تم تحديد شخصين آخرين ضمن الشبكة ولم يتم القبض عليهما، مشيرة إلى أن أحدهما من جنسية أجنبية ويوصف بأنه "بارون" مخدرات، في إشارة إلى نشاطه الواسع في هذا المجال.
وبحسب السلطات الجزائرية، فإن العملية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأموال والذهب، إضافة إلى مركبات ودراجات نارية وآلات عدّ للنقود.
