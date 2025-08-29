https://sarabic.ae/20250829/الجزائر-تطيح-بشبكة-دولية-متخصصة-بتهريب-المخدرات-1104258550.html
تمكنت السلطات الجزائرية من كشف شبكة دولية متخصصة بالاتجار بالمخدرات والتهريب عبر الحدود، ضمّت جزائريين وآخرين من جنسيات أجنبية. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الوطني، أعلنت يوم أمس الخميس، تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي.ولفتت الصحيفة إلى أن العملية شاركت فيها مصلحة مكافحة المخدرات والدرك الوطني وأسفرت عن ضبط 15 شخصا بينهم 3 أجانب.وبحسب السلطات الجزائرية، فإن العملية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأموال والذهب، إضافة إلى مركبات ودراجات نارية وآلات عدّ للنقود.
وذكرت ذلك صحيفة
"النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الوطني، أعلنت يوم أمس الخميس، تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي.
ولفتت الصحيفة إلى أن العملية شاركت فيها مصلحة مكافحة المخدرات
والدرك الوطني وأسفرت عن ضبط 15 شخصا بينهم 3 أجانب.
كما أوضحت أنه تم تحديد شخصين آخرين ضمن الشبكة
ولم يتم القبض عليهما، مشيرة إلى أن أحدهما من جنسية أجنبية ويوصف بأنه "بارون" مخدرات، في إشارة إلى نشاطه الواسع في هذا المجال.
وبحسب السلطات الجزائرية، فإن العملية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأموال والذهب، إضافة إلى مركبات ودراجات نارية وآلات عدّ للنقود.