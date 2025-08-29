الرئيس الإيراني: الأعداء يرفعون شعار حقوق الإنسان ويقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250829/الرئيس-الإيراني-الأعداء-يرفعون-شعار-حقوق-الإنسان-ويقتلون-النساء-والأطفال-في-غزة-وسوريا-ولبنان-1104298914.html
الرئيس الإيراني: الأعداء يرفعون شعار حقوق الإنسان ويقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان
الرئيس الإيراني: الأعداء يرفعون شعار حقوق الإنسان ويقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إن بلاده لم ولن تسعى إلى الحرب، متهما أعداءها "بقصف الحدود خلال المواجهات الأخيرة لفتح الطريق أمام عملائهم... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T19:04+0000
2025-08-29T19:04+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097121331_0:164:1673:1105_1920x0_80_0_0_f2c24f683ec47bcceb61c30225be2587.jpg
وأكد بزشكيان في لقاء تلفزيوني، أن "أمريكا وإسرائيل تعملان على إسقاط النظام وتقسيم إيران"، مشيرا إلى أن "هذه الأطراف ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان بينما تواصل قتل النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان".كما شدد الرئيس الإيراني على أن "آلية تفعيل إعادة العقوبات مهمة، ولا ندعي أن العقوبات على طهران غير مؤثرة".وسبق أن حذر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الاثنين الماضي، من إثارة الفتنة داخل إيران أو بين المسلمين، معتبرا أنها تخدم إسرائيل وأمريكا.وشدد على أن "الوحدة والتضامن الداخلي والإقليمي هما العامل الأهم في حماية البلاد من تهديدات الأعداء وهجماتهم". كما دعا الرئيس الإيراني المسلمون للتعاون والاصطفاف لمواجهة الأعداء، مشددا على أن "خدمة الشعب تستلزم الاستفادة من جميع الكفاءات وتكاتف الجهود...".
https://sarabic.ae/20250815/إيران-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-محاولة-اغتيال-بزشكيان-1103771013.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097121331_74:0:1555:1111_1920x0_80_0_0_e44ae689c2f3b91d9207a79d9dd0d4f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الرئيس الإيراني: الأعداء يرفعون شعار حقوق الإنسان ويقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان

19:04 GMT 29.08.2025
© AP Photo / Evgenia Novozheninaالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Evgenia Novozhenina
تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إن بلاده لم ولن تسعى إلى الحرب، متهما أعداءها "بقصف الحدود خلال المواجهات الأخيرة لفتح الطريق أمام عملائهم للتسلل إلى الداخل".
وأكد بزشكيان في لقاء تلفزيوني، أن "أمريكا وإسرائيل تعملان على إسقاط النظام وتقسيم إيران"، مشيرا إلى أن "هذه الأطراف ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان بينما تواصل قتل النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان".
وأضاف أن "الأعداء أخطأوا في تقدير الموقف، عندما اعتقدوا أن إيران في أضعف حالاتها، وأن هجماتهم ستدفع الشعب للاحتجاج وإسقاط النظام"، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
كما شدد الرئيس الإيراني على أن "آلية تفعيل إعادة العقوبات مهمة، ولا ندعي أن العقوبات على طهران غير مؤثرة".
وسبق أن حذر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الاثنين الماضي، من إثارة الفتنة داخل إيران أو بين المسلمين، معتبرا أنها تخدم إسرائيل وأمريكا.
وأكد أن روابط الدين والتاريخ والثقافة مع الجيران أقوى من الحدود الجغرافية.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
إيران تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال بزشكيان
15 أغسطس, 17:28 GMT
وشدد على أن "الوحدة والتضامن الداخلي والإقليمي هما العامل الأهم في حماية البلاد من تهديدات الأعداء وهجماتهم".
كما دعا الرئيس الإيراني المسلمون للتعاون والاصطفاف لمواجهة الأعداء، مشددا على أن "خدمة الشعب تستلزم الاستفادة من جميع الكفاءات وتكاتف الجهود...".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала