الرئيس الإيراني: الأعداء يرفعون شعار حقوق الإنسان ويقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إن بلاده لم ولن تسعى إلى الحرب، متهما أعداءها "بقصف الحدود خلال المواجهات الأخيرة لفتح الطريق أمام عملائهم
وأكد بزشكيان في لقاء تلفزيوني، أن "أمريكا وإسرائيل تعملان على إسقاط النظام وتقسيم إيران"، مشيرا إلى أن "هذه الأطراف ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان بينما تواصل قتل النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان".كما شدد الرئيس الإيراني على أن "آلية تفعيل إعادة العقوبات مهمة، ولا ندعي أن العقوبات على طهران غير مؤثرة".وسبق أن حذر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الاثنين الماضي، من إثارة الفتنة داخل إيران أو بين المسلمين، معتبرا أنها تخدم إسرائيل وأمريكا.وشدد على أن "الوحدة والتضامن الداخلي والإقليمي هما العامل الأهم في حماية البلاد من تهديدات الأعداء وهجماتهم". كما دعا الرئيس الإيراني المسلمون للتعاون والاصطفاف لمواجهة الأعداء، مشددا على أن "خدمة الشعب تستلزم الاستفادة من جميع الكفاءات وتكاتف الجهود...".
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إن بلاده لم ولن تسعى إلى الحرب، متهما أعداءها "بقصف الحدود خلال المواجهات الأخيرة لفتح الطريق أمام عملائهم للتسلل إلى الداخل".
وأكد بزشكيان في لقاء تلفزيوني، أن "أمريكا وإسرائيل تعملان على إسقاط النظام وتقسيم إيران"، مشيرا إلى أن "هذه الأطراف ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان بينما تواصل قتل النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان".
وأضاف أن "الأعداء أخطأوا في تقدير الموقف، عندما اعتقدوا أن إيران في أضعف حالاتها، وأن هجماتهم ستدفع الشعب للاحتجاج وإسقاط النظام"، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
كما شدد الرئيس الإيراني على أن "آلية تفعيل إعادة العقوبات مهمة، ولا ندعي أن العقوبات على طهران غير مؤثرة".
وسبق أن حذر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الاثنين الماضي، من إثارة الفتنة داخل إيران أو بين المسلمين، معتبرا أنها تخدم إسرائيل وأمريكا.
وأكد أن روابط الدين والتاريخ والثقافة مع الجيران أقوى من الحدود الجغرافية.
وشدد على أن "الوحدة والتضامن الداخلي والإقليمي هما العامل الأهم في حماية البلاد من تهديدات الأعداء وهجماتهم".
كما دعا الرئيس الإيراني المسلمون للتعاون والاصطفاف لمواجهة الأعداء، مشددا على أن "خدمة الشعب تستلزم الاستفادة من جميع الكفاءات وتكاتف الجهود...".