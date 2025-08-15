https://sarabic.ae/20250815/إيران-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-محاولة-اغتيال-بزشكيان-1103771013.html

إيران تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال بزشكيان

إيران تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال بزشكيان

سبوتنيك عربي

كشف محسن حاجي ميرزايي، نائب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال استهدفت الأخير، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في... 15.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-15T17:28+0000

2025-08-15T17:28+0000

2025-08-15T17:28+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9deb9d8330aaad03009c4bcabf4119a5.jpg

وقال حاجي ميرزايي في مقابلة، إنه كان في اجتماع بالمكتب حين دخلت قوات الحماية مسرعة، وأبلغت عن قصف موقع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، فخرج مسرعا ليراه على بعد أمتار قليلة، واقفاً على قدميه رغم إصابته في قدمه.وأضاف أنه لاحظ رئيس الأركان العامة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، مغطى بالتراب وملابسه ممزقة، بينما كان وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، يعاني صعوبة في التنفس بسبب الغبار، قبل أن يتدخل الفريق الطبي لمعالجة الموقف، وفقا لموقع "عصر إيران".وأوضح أن بزشكيان توجه في اليوم التالي للطبيب لسحب تجلط الدم من قدمه، نافيا وجود "ثغرة" فر منها الحاضرون، وأكد أن الصاروخ أحدث فتحة في الكتل الخرسانية قاموا بتوسيعها بأيديهم للخروج.وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أُصيب بجروح طفيفة في ساقه، إثر هجوم استهدف اجتماعًا له مع كبار المسؤولين في طهران، خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران. ونشر إعلام إيراني مشاهد مصورة، توثق لحظة محاولة إسرائيل اغتيال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الهجوم الإسرائيلي في الشهر الماضي. وأكد التلفزيون الإيراني، أن المشاهد المصورة توثق لحظة القصف الإسرائيلي لموقع سري غرب طهران، كان يحتضن اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة بزشكيان، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

https://sarabic.ae/20250813/بزشكيان-يرد-بقوة-على-نتنياهو-بشأن-حل-مشكلة-المياه-في-إيران-1103697361.html

https://sarabic.ae/20250802/بزشكيان-يزور-باكستان-لبحث-رفع-التبادل-التجاري-إلى-10-مليارات-دولار-1103292653.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن