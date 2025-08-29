https://sarabic.ae/20250829/اليونان-توجه-دعوة-مفتوحة-إلى-ليبيا-لاستئناف-المحادثات-المتوقفة-بشأن-المناطق-البحرية-1104258858.html

اليونان توجه "دعوة مفتوحة" إلى ليبيا لاستئناف المحادثات المتوقفة بشأن المناطق البحرية

اليونان توجه "دعوة مفتوحة" إلى ليبيا لاستئناف المحادثات المتوقفة بشأن المناطق البحرية

كشف مسؤولون يونانيون عن اجتماع مرتقب للجان الفنية المشتركة بين بلادهم وليبيا، بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتوجيه دعوة مفتوحة إلى ليبيا لاستئناف المحادثات... 29.08.2025

وذكر الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، أمس الخميس، أن "المبادرة اليونانية تأتي في الوقت، الذي تراقب فيه أثينا التطورات في شرق ليبيا، حيث سعت تركيا في الآونة الأخيرة، إلى إصلاح علاقاتها مع المشير خليفة حفتر".وأكد المسؤولون اليونانيون أن "استراتيجيتهم تجاه ليبيا تظل مستقلة"، مشددين على أهمية إبقاء القنوات مفتوحة مع كل من طرابلس وبنغازي.ورجّح الموقع أن تصل إلى أثينا، خلال الأسابيع المقبلة، وفود ليبية من شرق وغرب البلاد، وبأن الاستعدادات لاجتماع اللجنة الفنية الأولى بشأن الحدود البحرية بين البلدين تتقدم بوتيرة سريعة، وكانت آخر جولة مفاوضات بين اليونان وليبيا، عُقدت عام 2010.ويشار إلى أن ليبيا تقدمت رسميا باحتجاج دبلوماسي لدى الأمم المتحدة بشأن مطالبات اليونان بالحدود البحرية جنوب وغرب جزيرة "كريت".وقدمت ليبيا المذكرة الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة، في الـ20 من شهر يونيو/حزيران الماضي، وهي المرة الأولى التي تطالب فيها طرابلس رسميا بمناطق في شرق البحر المتوسط، كانت اليونان خصصتها سابقا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية.ويتمثل جوهر النزاع في مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل للعام 2019، الموقعة بين تركيا وليبيا، التي رفضتها أثينا بدعوى أنها "غير صالحة قانونيا بموجب القانون البحري الدولي".وأوضحت الصحيفة أن طرابلس تتهم أثينا بـ"خلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا"، واصفة عملية الترخيص اليونانية بأنها "إجراء غير قانوني وأحادي الجانب دون أساس قانوني أو اتفاق ثنائي".وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن قلقها الشديد إزاء قرار أثينا فتح باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات قرب جزيرة "كريت"، في مناطق تصفها ليبيا بأنها "متنازع عليها".

