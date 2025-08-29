اليونان توجه "دعوة مفتوحة" إلى ليبيا لاستئناف المحادثات المتوقفة بشأن المناطق البحرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
اليونان توجه "دعوة مفتوحة" إلى ليبيا لاستئناف المحادثات المتوقفة بشأن المناطق البحرية
اليونان توجه "دعوة مفتوحة" إلى ليبيا لاستئناف المحادثات المتوقفة بشأن المناطق البحرية
وذكر الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، أمس الخميس، أن "المبادرة اليونانية تأتي في الوقت، الذي تراقب فيه أثينا التطورات في شرق ليبيا، حيث سعت تركيا في الآونة الأخيرة، إلى إصلاح علاقاتها مع المشير خليفة حفتر".وأكد المسؤولون اليونانيون أن "استراتيجيتهم تجاه ليبيا تظل مستقلة"، مشددين على أهمية إبقاء القنوات مفتوحة مع كل من طرابلس وبنغازي.ورجّح الموقع أن تصل إلى أثينا، خلال الأسابيع المقبلة، وفود ليبية من شرق وغرب البلاد، وبأن الاستعدادات لاجتماع اللجنة الفنية الأولى بشأن الحدود البحرية بين البلدين تتقدم بوتيرة سريعة، وكانت آخر جولة مفاوضات بين اليونان وليبيا، عُقدت عام 2010.ويشار إلى أن ليبيا تقدمت رسميا باحتجاج دبلوماسي لدى الأمم المتحدة بشأن مطالبات اليونان بالحدود البحرية جنوب وغرب جزيرة "كريت".وقدمت ليبيا المذكرة الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة، في الـ20 من شهر يونيو/حزيران الماضي، وهي المرة الأولى التي تطالب فيها طرابلس رسميا بمناطق في شرق البحر المتوسط، كانت اليونان خصصتها سابقا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية.ويتمثل جوهر النزاع في مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل للعام 2019، الموقعة بين تركيا وليبيا، التي رفضتها أثينا بدعوى أنها "غير صالحة قانونيا بموجب القانون البحري الدولي".وأوضحت الصحيفة أن طرابلس تتهم أثينا بـ"خلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا"، واصفة عملية الترخيص اليونانية بأنها "إجراء غير قانوني وأحادي الجانب دون أساس قانوني أو اتفاق ثنائي".وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن قلقها الشديد إزاء قرار أثينا فتح باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات قرب جزيرة "كريت"، في مناطق تصفها ليبيا بأنها "متنازع عليها".
كشف مسؤولون يونانيون عن اجتماع مرتقب للجان الفنية المشتركة بين بلادهم وليبيا، بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتوجيه دعوة مفتوحة إلى ليبيا لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة بشأن المناطق البحرية.
وذكر الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، أمس الخميس، أن "المبادرة اليونانية تأتي في الوقت، الذي تراقب فيه أثينا التطورات في شرق ليبيا، حيث سعت تركيا في الآونة الأخيرة، إلى إصلاح علاقاتها مع المشير خليفة حفتر".
وأكد المسؤولون اليونانيون أن "استراتيجيتهم تجاه ليبيا تظل مستقلة"، مشددين على أهمية إبقاء القنوات مفتوحة مع كل من طرابلس وبنغازي.
زوارق حربية إسرائيلية تعترض سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
تقرير: اليونان تبدأ دوريات في المياه الدولية قبالة ليبيا
1 يوليو, 14:58 GMT
ورجّح الموقع أن تصل إلى أثينا، خلال الأسابيع المقبلة، وفود ليبية من شرق وغرب البلاد، وبأن الاستعدادات لاجتماع اللجنة الفنية الأولى بشأن الحدود البحرية بين البلدين تتقدم بوتيرة سريعة، وكانت آخر جولة مفاوضات بين اليونان وليبيا، عُقدت عام 2010.

وترى أثينا أن "الرد السريع من الجانب الليبي بمثابة إشارة إلى استعداده لاستئناف المحادثات الثنائية، وبالإضافة إلى المناقشات الفنية"، من المقرر أيضا أن يقود نائب وزير الخارجية هاريس ثيوهاريس، وفدا تجاريا إلى ليبيا هذا الخريف.

ويشار إلى أن ليبيا تقدمت رسميا باحتجاج دبلوماسي لدى الأمم المتحدة بشأن مطالبات اليونان بالحدود البحرية جنوب وغرب جزيرة "كريت".
وقدمت ليبيا المذكرة الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة، في الـ20 من شهر يونيو/حزيران الماضي، وهي المرة الأولى التي تطالب فيها طرابلس رسميا بمناطق في شرق البحر المتوسط، كانت اليونان خصصتها سابقا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية.
ويتمثل جوهر النزاع في مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل للعام 2019، الموقعة بين تركيا وليبيا، التي رفضتها أثينا بدعوى أنها "غير صالحة قانونيا بموجب القانون البحري الدولي".

ويأتي هذا الأمر، فيما تشكك المذكرة الليبية بما يسمى "الخط الوسط" الذي حددته اليونان، وهو الخط الذي يُشكل أساسا لترخيص الكتل البحرية جنوب جزيرة "كريت"، حيث تؤكد ليبيا أن هذه المياه محل نزاع ثنائي لم يُحل بعد، وتعتبرها جزءًا من نطاقها البحري.

وأوضحت الصحيفة أن طرابلس تتهم أثينا بـ"خلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا"، واصفة عملية الترخيص اليونانية بأنها "إجراء غير قانوني وأحادي الجانب دون أساس قانوني أو اتفاق ثنائي".
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن قلقها الشديد إزاء قرار أثينا فتح باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات قرب جزيرة "كريت"، في مناطق تصفها ليبيا بأنها "متنازع عليها".
