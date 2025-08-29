عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
تحذير علمي من ترك زجاجات مياه الشرب داخل السيارة
تحذير علمي من ترك زجاجات مياه الشرب داخل السيارة
الأخبار
تحذير علمي من ترك زجاجات مياه الشرب داخل السيارة

20:17 GMT 29.08.2025
حذر خبراء صحة من ترك زجاجات المياه البلاستيكية داخل السيارات خلال أشهر الصيف الحارة، مؤكدين أن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تحلل جزيئات البلاستيك، وتسربها إلى المياه.
وقال برايان توتن، أستاذ الكيمياء المساعد بجامعة تكساس، إن درجة الحرارة داخل السيارات قد تصل بسهولة إلى 140–170 فهرنهايت، وهي كافية لبدء تحلل البلاستيك ودخول جزيئاته إلى الماء.
وأوضح توتن أن البلاستيك المستخدم في الزجاجات يشبه خيوط السباغيتي، فعندما يسخن يصبح أكثر عرضة للتفكك، ما يزيد من خطر ابتلاع جزيئات بلاستيكية دقيقة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وأشار إلى أن هذه الجسيمات، التي يقل حجمها عن 5 ملليمترات، ارتبطت بآثار صحية ضارة، بينها ارتفاع ضغط الدم عند دخولها مجرى الدم.
كما أثبتت أبحاث أن زجاجات المياه المصنوعة من مادة "PET" تُسرب مواد سامة مثل "الأنتيمون" و"البيسفينول" عند تعرضها للحرارة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة واضطرابات صحية متعددة.
كما بينت دراسات حديثة وجود مئات آلاف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في لتر واحد من المياه المعبأة، قادرة على اختراق خلايا الدم والدماغ والتسبب باضطرابات هرمونية وأمراض قاتلة.
