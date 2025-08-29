https://sarabic.ae/20250829/تحذير-علمي-من-ترك-زجاجات-مياه-الشرب-داخل-السيارة-1104300536.html
تحذير علمي من ترك زجاجات مياه الشرب داخل السيارة
وقال برايان توتن، أستاذ الكيمياء المساعد بجامعة تكساس، إن درجة الحرارة داخل السيارات قد تصل بسهولة إلى 140–170 فهرنهايت، وهي كافية لبدء تحلل البلاستيك ودخول جزيئاته إلى الماء.وأوضح توتن أن البلاستيك المستخدم في الزجاجات يشبه خيوط السباغيتي، فعندما يسخن يصبح أكثر عرضة للتفكك، ما يزيد من خطر ابتلاع جزيئات بلاستيكية دقيقة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وأشار إلى أن هذه الجسيمات، التي يقل حجمها عن 5 ملليمترات، ارتبطت بآثار صحية ضارة، بينها ارتفاع ضغط الدم عند دخولها مجرى الدم.كما أثبتت أبحاث أن زجاجات المياه المصنوعة من مادة "PET" تُسرب مواد سامة مثل "الأنتيمون" و"البيسفينول" عند تعرضها للحرارة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة واضطرابات صحية متعددة.كما بينت دراسات حديثة وجود مئات آلاف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في لتر واحد من المياه المعبأة، قادرة على اختراق خلايا الدم والدماغ والتسبب باضطرابات هرمونية وأمراض قاتلة.
حذر خبراء صحة من ترك زجاجات المياه البلاستيكية داخل السيارات خلال أشهر الصيف الحارة، مؤكدين أن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تحلل جزيئات البلاستيك، وتسربها إلى المياه.
وقال برايان توتن، أستاذ الكيمياء المساعد بجامعة تكساس، إن درجة الحرارة داخل السيارات قد تصل بسهولة إلى 140–170 فهرنهايت، وهي كافية لبدء تحلل البلاستيك ودخول جزيئاته إلى الماء.
وأوضح توتن أن البلاستيك المستخدم في الزجاجات يشبه خيوط السباغيتي، فعندما يسخن يصبح أكثر عرضة للتفكك، ما يزيد من خطر ابتلاع جزيئات بلاستيكية دقيقة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وأشار إلى أن هذه الجسيمات، التي يقل حجمها عن 5 ملليمترات، ارتبطت بآثار صحية ضارة، بينها ارتفاع ضغط الدم عند دخولها مجرى الدم.
كما أثبتت أبحاث أن زجاجات المياه المصنوعة من مادة "PET" تُسرب مواد سامة مثل "الأنتيمون" و"البيسفينول" عند تعرضها للحرارة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة واضطرابات صحية متعددة.
كما بينت دراسات حديثة وجود مئات آلاف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في لتر واحد من المياه المعبأة، قادرة على اختراق خلايا الدم والدماغ والتسبب باضطرابات هرمونية وأمراض قاتلة.