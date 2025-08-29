عربي
أمساليوم
بث مباشر
تصويت-برأيك-هل-يطلق-زناد-الترويكا-الأوروبية-ضد-إيران-فصلا-جديدا-من-فصول-زعزعة-الأمن-الدولي
تصويت... برأيك هل يطلق "زناد الترويكا الأوروبية" ضد إيران فصلا جديدا من فصول زعزعة الأمن الدولي؟
تصويت... برأيك هل يطلق "زناد الترويكا الأوروبية" ضد إيران فصلا جديدا من فصول زعزعة الأمن الدولي؟
سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
في تحرك أثار صدمة في الأوساط الدولية، أعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) تفعيل آلية "الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بحجة أن طهران "لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي"، في خطوة قد تزيد التوتر الإقليمي والدولي.
ويطال القرار قطاعات حيوية مثل النفط والمال والدفاع، وبحسب وسائل إعلام نقلا عن محللين وخبراء، يشكل هذا القرار اختبارا حقيقيا لصبر طهران من جهة، وقدرة الغرب على ضبط مسار البرنامج النووي الإيراني من جهة أخرى.
رد إيران لم يتأخر، إذ اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الدول الثلاث بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات"، ووجه رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015"، في حين وصف وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، خطوة دول الـ"ترويكا"، بأنها "إجراء غير مبرر".
برأيك هل يطلق "زناد الترويكا الأوروبية" ضد إيران فصلا جديدا من فصول زعزعة الأمن الدولي؟
