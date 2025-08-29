مهرجان البندقية السينمائي في صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250829/مهرجان-البندقية-السينمائي-في-صور-1104278395.html
مهرجان البندقية السينمائي في صور
مهرجان البندقية السينمائي في صور
سبوتنيك عربي
كيم كارداشيان، وجورج كلوني مع زوجته، وهايدي كلوم مع ابنتها وضيوف آخرين، مجموعة من أجمل الصور جمعتها لكم وكالة "سبوتنك"، للدورة الثانية والثمانين من مهرجان... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T14:42+0000
2025-08-29T14:42+0000
وسائط متعددة
العالم
مهرجان البندقية السينمائي
جورج كلوني
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104278564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5f7ea77da11b05c5a6fae024b23d623.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104278564_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_45dc1018666a04213b2278e41e96f86d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, العالم, مهرجان البندقية السينمائي, جورج كلوني, صور
фото, العالم, مهرجان البندقية السينمائي, جورج كلوني, صور

مهرجان البندقية السينمائي في صور

14:42 GMT 29.08.2025
تابعنا عبر
كيم كارداشيان، وجورج كلوني مع زوجته، وهايدي كلوم مع ابنتها وضيوف آخرين، مجموعة من أجمل الصور جمعتها لكم وكالة "سبوتنك"، للدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، 27 أغسطس/آب 2025، في البندقية، إيطاليا.
© Getty Images / Daniele Venturelli

باربرا بالفين على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، في البندقية، إيطاليا.

باربرا بالفين على السجادة الحمراء لفيلم &quot;لا غراتسيا&quot; خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، في البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
1/11
© Getty Images / Daniele Venturelli

باربرا بالفين على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، في البندقية، إيطاليا.

© Getty Images / Jacopo Raule

آمال كلوني وجورج كلوني يصلان إلى مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

آمال كلوني وجورج كلوني يصلان إلى مهرجان البندقية السينمائي الدولي. - سبوتنيك عربي
2/11
© Getty Images / Jacopo Raule

آمال كلوني وجورج كلوني يصلان إلى مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

© Getty Images / Andreas Rentz

الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين.

الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لفيلم &quot;لا غراتسيا&quot; خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين. - سبوتنيك عربي
3/11
© Getty Images / Andreas Rentz

الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين.

© Getty Images / Vittorio Zunino Celotto

يوري أنكاراني، عضو لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين، يقلد الفتيات، بوضعه طلاء الأظافر على أصابعه.

يوري أنكاراني، عضو لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين، يقلد الفتيات، بوضعه طلاء الأظافر على أصابعه. - سبوتنيك عربي
4/11
© Getty Images / Vittorio Zunino Celotto

يوري أنكاراني، عضو لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين، يقلد الفتيات، بوضعه طلاء الأظافر على أصابعه.

© Getty Images / Aldara Zarraoa

ضيفه على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا"، خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، في البندقية، إيطاليا.

ضيفه على السجادة الحمراء لفيلم &quot;لا غراتسيا&quot;، خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، في البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
5/11
© Getty Images / Aldara Zarraoa

ضيفه على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا"، خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، في البندقية، إيطاليا.

© Getty Images / Andreas Rentz

الممثلة هايدي كلوم مع ابنتها ليني على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين.

الممثلة هايدي كلوم مع ابنتها ليني على السجادة الحمراء لفيلم &quot;لا غراتسيا&quot; خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين. - سبوتنيك عربي
6/11
© Getty Images / Andreas Rentz

الممثلة هايدي كلوم مع ابنتها ليني على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين.

© Getty Images / Pascal Le Segretain

الممثلة الإيطالية لودوفيكا فراسكا، بالفستان الأزوق الجميل، على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا"، خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين.

الممثلة الإيطالية لودوفيكا فراسكا، بالفستان الأزوق الجميل، على السجادة الحمراء لفيلم &quot;لا غراتسيا&quot;، خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين. - سبوتنيك عربي
7/11
© Getty Images / Pascal Le Segretain

الممثلة الإيطالية لودوفيكا فراسكا، بالفستان الأزوق الجميل، على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا"، خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين.

© Getty Images / Andreas Rentz

الإيطالية روز فيلان على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين.

 الإيطالية روز فيلان على السجادة الحمراء لفيلم &quot;لا غراتسيا&quot; خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين. - سبوتنيك عربي
8/11
© Getty Images / Andreas Rentz

الإيطالية روز فيلان على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين.

© Getty Images / GC/Stefano Mazzola

كيم كارداشيان أيضا في المهرجان

كيم كارداشيان أيضا في المهرجان - سبوتنيك عربي
9/11
© Getty Images / GC/Stefano Mazzola

كيم كارداشيان أيضا في المهرجان

© Getty Images / Pascal Le Segretain

عارضة الأزياء النرويجية بيتي باتشتز على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

عارضة الأزياء النرويجية بيتي باتشتز على السجادة الحمراء لفيلم &quot;لا غراتسيا&quot; خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي. - سبوتنيك عربي
10/11
© Getty Images / Pascal Le Segretain

عارضة الأزياء النرويجية بيتي باتشتز على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

© AP Photo / Scott A Garfitt

عارضة الأزياء والمدونة والممثلة الإيطالية باولا توراني على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثانية والثمانين من المهرجان.

عارضة الأزياء والمدونة والممثلة الإيطالية باولا توراني على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثانية والثمانين من المهرجان. - سبوتنيك عربي
11/11
© AP Photo / Scott A Garfitt

عارضة الأزياء والمدونة والممثلة الإيطالية باولا توراني على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثانية والثمانين من المهرجان.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала