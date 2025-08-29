مهرجان البندقية السينمائي في صور

باربرا بالفين على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، في البندقية، إيطاليا.
آمال كلوني وجورج كلوني يصلان إلى مهرجان البندقية السينمائي الدولي.
الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين.
يوري أنكاراني، عضو لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين، يقلد الفتيات، بوضعه طلاء الأظافر على أصابعه.
ضيفه على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا"، خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، في البندقية، إيطاليا.
الممثلة هايدي كلوم مع ابنتها ليني على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين.
الممثلة الإيطالية لودوفيكا فراسكا، بالفستان الأزوق الجميل، على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا"، خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين.
الإيطالية روز فيلان على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين.
كيم كارداشيان أيضا في المهرجان
عارضة الأزياء النرويجية بيتي باتشتز على السجادة الحمراء لفيلم "لا غراتسيا" خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي.
عارضة الأزياء والمدونة والممثلة الإيطالية باولا توراني على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثانية والثمانين من المهرجان.
