مهرجان البندقية السينمائي في صور

كيم كارداشيان، وجورج كلوني مع زوجته، وهايدي كلوم مع ابنتها وضيوف آخرين، مجموعة من أجمل الصور جمعتها لكم وكالة "سبوتنك"، للدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، 27 أغسطس/آب 2025، في البندقية، إيطاليا.