تصويت... برأيك هل يحق لواشنطن رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة؟
تصويت... برأيك هل يحق لواشنطن رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة؟
أثار قرار الولايات المتحدة الأمريكية رفض منح تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة جدلا واسعا، وسط إدانات...
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها الشديد لهذا القرار، معتبرةً أنه يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر" التي تُلزم الدولة المضيفة وهي الولايات المتحدة بالسماح لجميع الدول الأعضاء والمراقبين بحضور الاجتماعات الأممية.من جهتها، بررت الخارجية الأمريكية القرار بأنه يستند إلى قوانين داخلية تتعلق بالأمن القومي، وبالعقوبات المفروضة على السلطة الفلسطينية بسبب ما وصفته بـ"دفع تعويضات للإرهابيين". القرار شمل كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بينما دعت فرنسا والسعودية إلى الدفع نحو حل الدولتين ضمن مؤتمر دولي سيعقد بالتوازي مع الاجتماعات الأممية.برأيك... هل يحق لواشنطن رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة؟أمريكا ترفض منح تأشيرات لقيادات فلسطينية لحضور اجتماعات الأمم المتحدةالرئاسة الفلسطينية: نستغرب بشدة قرار واشنطن عدم منح تأشيرات لوفد السلطة
تصويت... برأيك هل يحق لواشنطن رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة؟
