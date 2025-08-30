"خناقة نسوان" في أروقة البيت الأبيض... والموضوع "الصلاة وأعداء الله"
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت
© AP Photo / Mark Schiefelbein
شهدت واشنطن سجالًا واسعًا، بعد حادث إطلاق النار في مدرسة كاثوليكية بمدينة مينيابوليس، والذي أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 17 آخرين، حين تحول النقاش حول الصلاة إلى مواجهة علنية بين شخصيات سياسية وإعلامية بارزة.
وكانت البداية مع المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي دعت الأمريكيين إلى الصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم عقب المأساة، إلا أن المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض جين بساكي، ردت بمنشور عبر منصة "إكس"، قالت فيه: "اكتفينا من الأفكار والصلوات.. فهي لا تعيد الأطفال للحياة"، في إشارة إلى أن هذه الدعوات لا تكفي لمواجهة ظاهرة العنف المسلح.
Prayer is not freaking enough. Prayers does not end school shootings. prayers do not make parents feel safe sending their kids to school. Prayer does not bring these kids back. Enough with the thoughts and prayers.— Jen Psaki (@jrpsaki) August 27, 2025
واعتبرت ليفيت، تصريحات بساكي بأنها "غير لائقة وتفتقر إلى الاحترام لملايين الأمريكيين المؤمنين"، وجددت التأكيد على أهمية الصلاة باعتبارها جزءًا من الدعم الروحي للأسر المكلومة، وقد دعمها جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، الذي انتقد بساكي، متسائلًا: "لماذا تشعرين بالحاجة إلى مهاجمة الآخرين بسبب صلاتهم بينما أطفال مينيابوليس قتلوا أثناء الصلاة؟".
27 أغسطس, 16:23 GMT
واتسع الجدل أكثر بدخول تولسي غابارد، النائبة الديمقراطية السابقة التي تحولت إلى الحزب الجمهوري، وتشغل حاليا منصب مديرة الاستخبارات الوطنية، فقد هاجمت بساكي بشدة، واتهمتها ومعها منتقدي الصلاة العلنية بأنهم "يكرهون الله"، ووصفتهم بـ"عملاء الظلام"، معتبرة أن "نور ومحبة الله يشكلان تهديدا لطموحاتهم المظلمة"، على حد وصفها.
God is love. The very essence of God is love. Therefore, during times of hardship, sadness, pain and suffering, we naturally and spontaneously take refuge in Him — in love itself — because we know in the core of our hearts that it is only the power and light of God’s love that…— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) August 29, 2025
وأعاد هذا السجال إلى الواجهة الانقسام الأمريكي التقليدي بين من يرون في الصلاة تعبيرًا عن التضامن الروحي في مواجهة المآسي، وبين من يطالبون باتخاذ خطوات تشريعية وإجراءات عملية أكثر صرامة للحد من حوادث إطلاق النار المتكررة في المدارس والأماكن العامة.