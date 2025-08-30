https://sarabic.ae/20250830/خناقة-نسوان-في-أروقة-البيت-الأبيض-والموضوع-الصلاة-وأعداء-الله-1104310869.html

"خناقة نسوان" في أروقة البيت الأبيض... والموضوع "الصلاة وأعداء الله"

شهدت واشنطن سجالًا واسعًا، بعد حادث إطلاق النار في مدرسة كاثوليكية بمدينة مينيابوليس، والذي أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 17 آخرين، حين تحول النقاش حول الصلاة إلى... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

وكانت البداية مع المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي دعت الأمريكيين إلى الصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم عقب المأساة، إلا أن المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض جين بساكي، ردت بمنشور عبر منصة "إكس"، قالت فيه: "اكتفينا من الأفكار والصلوات.. فهي لا تعيد الأطفال للحياة"، في إشارة إلى أن هذه الدعوات لا تكفي لمواجهة ظاهرة العنف المسلح.واعتبرت ليفيت، تصريحات بساكي بأنها "غير لائقة وتفتقر إلى الاحترام لملايين الأمريكيين المؤمنين"، وجددت التأكيد على أهمية الصلاة باعتبارها جزءًا من الدعم الروحي للأسر المكلومة، وقد دعمها جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، الذي انتقد بساكي، متسائلًا: "لماذا تشعرين بالحاجة إلى مهاجمة الآخرين بسبب صلاتهم بينما أطفال مينيابوليس قتلوا أثناء الصلاة؟".واتسع الجدل أكثر بدخول تولسي غابارد، النائبة الديمقراطية السابقة التي تحولت إلى الحزب الجمهوري، وتشغل حاليا منصب مديرة الاستخبارات الوطنية، فقد هاجمت بساكي بشدة، واتهمتها ومعها منتقدي الصلاة العلنية بأنهم "يكرهون الله"، ووصفتهم بـ"عملاء الظلام"، معتبرة أن "نور ومحبة الله يشكلان تهديدا لطموحاتهم المظلمة"، على حد وصفها.وأعاد هذا السجال إلى الواجهة الانقسام الأمريكي التقليدي بين من يرون في الصلاة تعبيرًا عن التضامن الروحي في مواجهة المآسي، وبين من يطالبون باتخاذ خطوات تشريعية وإجراءات عملية أكثر صرامة للحد من حوادث إطلاق النار المتكررة في المدارس والأماكن العامة.

