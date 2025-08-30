طائرة تسقط في المحيط وقائدها ينجو بأعجوبة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
طائرة تسقط في المحيط وقائدها ينجو بأعجوبة... فيديو

17:48 GMT 30.08.2025
© Photo / xطائرة تسقط في المحيط وقائدها ينجو بأعجوبة
طائرة تسقط في المحيط وقائدها ينجو بأعجوبة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Photo / x
تمكن طيار أمريكي من النجاة بأعجوبة بعد سقوط طائرته الصغيرة في مياه المحيط قرب رصيف جزيرة أوك في ولاية كارولينا الشمالية، إثر عطل مفاجئ في المحرك أثناء التحليق.
وكان الطيار مارك فينكلشتاين، يقود طائرة أحادية المحرك عندما واجه عطلا فنيا اضطره إلى تنفيذ هبوط اضطراري في البحر، بعد أن تعذر عليه العودة إلى مطار كيب فير الإقليمي، بسبب ازدحام المنطقة الساحلية، وفقاً لبيان صادر عن إدارة إطفاء جزيرة أوك.
وفور سقوط الطائرة، هرعت فرق الإنقاذ من إدارة الإطفاء والإنقاذ المائي في جزيرة أوك، إلى موقع الحادث، وتمكنت من إنقاذ فينكلشتاين خلال دقائق. وأوضح البيان أن وحدات متعددة من فرق الإنقاذ وسلامة الشواطئ كانت موجودة بالقرب من الموقع وتمكنت بسرعة من سحب الطيار من الطائرة الغارقة وإنقاذه".

ووثق مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الأجتماعي لحظة ارتطام الطائرة بالماء وانقلابها، بينما أظهر مشهد آخر اثنين من عناصر الإنقاذ وهما يخرجان الطيار من نافذة قمرة القيادة ويسحبانه إلى بر الأمان.

وعقب عملية الإنقاذ، وُضع فينكلشتاين، الذي بدا في وعيه الكامل على نقالة ونقل عبر قارب الإنقاذ إلى الشاطئ، قبل أن ينقل لاحقا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابة طفيفة في ساقه، ثم سمح له بالعودة إلى منزله في وقت لاحق.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائرة تحطمت بعد نحو 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار كيب فير، وكان من المقرر أن تستغرق الرحلة نحو 20 دقيقة فقط.

وقال فينكلشتاين في تصريح صحفي: "كنت محظوظا للغاية لأنني لم أصب بجروح خطيرة أثناء الاصطدام، ولحسن الحظ أن فريق الإنقاذ وصل إلى مكاني بسرعة".
