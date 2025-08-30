طائرة تسقط في المحيط وقائدها ينجو بأعجوبة... فيديو
تمكن طيار أمريكي من النجاة بأعجوبة بعد سقوط طائرته الصغيرة في مياه المحيط قرب رصيف جزيرة أوك في ولاية كارولينا الشمالية، إثر عطل مفاجئ في المحرك أثناء التحليق.
وكان الطيار مارك فينكلشتاين، يقود طائرة أحادية المحرك عندما واجه عطلا فنيا اضطره إلى تنفيذ هبوط اضطراري في البحر، بعد أن تعذر عليه العودة إلى مطار كيب فير الإقليمي، بسبب ازدحام المنطقة الساحلية، وفقاً لبيان صادر عن إدارة إطفاء جزيرة أوك.
وفور سقوط الطائرة، هرعت فرق الإنقاذ من إدارة الإطفاء والإنقاذ المائي في جزيرة أوك، إلى موقع الحادث، وتمكنت من إنقاذ فينكلشتاين خلال دقائق. وأوضح البيان أن وحدات متعددة من فرق الإنقاذ وسلامة الشواطئ كانت موجودة بالقرب من الموقع وتمكنت بسرعة من سحب الطيار من الطائرة الغارقة وإنقاذه".
ووثق مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الأجتماعي لحظة ارتطام الطائرة بالماء وانقلابها، بينما أظهر مشهد آخر اثنين من عناصر الإنقاذ وهما يخرجان الطيار من نافذة قمرة القيادة ويسحبانه إلى بر الأمان.
وعقب عملية الإنقاذ، وُضع فينكلشتاين، الذي بدا في وعيه الكامل على نقالة ونقل عبر قارب الإنقاذ إلى الشاطئ، قبل أن ينقل لاحقا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابة طفيفة في ساقه، ثم سمح له بالعودة إلى منزله في وقت لاحق.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائرة تحطمت بعد نحو 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار كيب فير، وكان من المقرر أن تستغرق الرحلة نحو 20 دقيقة فقط.
وقال فينكلشتاين في تصريح صحفي: "كنت محظوظا للغاية لأنني لم أصب بجروح خطيرة أثناء الاصطدام، ولحسن الحظ أن فريق الإنقاذ وصل إلى مكاني بسرعة".
