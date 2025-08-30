https://sarabic.ae/20250830/طائرة-تسقط-في-المحيط-وقائدها-ينجو-بأعجوبة-فيديو-1104323281.html

طائرة تسقط في المحيط وقائدها ينجو بأعجوبة... فيديو

طائرة تسقط في المحيط وقائدها ينجو بأعجوبة... فيديو

سبوتنيك عربي

تمكن طيار أمريكي من النجاة بأعجوبة بعد سقوط طائرته الصغيرة في مياه المحيط قرب رصيف جزيرة أوك في ولاية كارولينا الشمالية، إثر عطل مفاجئ في المحرك أثناء التحليق. 30.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-30T17:48+0000

2025-08-30T17:48+0000

2025-08-30T17:48+0000

وسائط متعددة

حول العالم

العالم

المحيط

حوادث

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104323124_11:0:704:390_1920x0_80_0_0_0595333bb4e04aefac4ebaf25cd5cf80.jpg

وكان الطيار مارك فينكلشتاين، يقود طائرة أحادية المحرك عندما واجه عطلا فنيا اضطره إلى تنفيذ هبوط اضطراري في البحر، بعد أن تعذر عليه العودة إلى مطار كيب فير الإقليمي، بسبب ازدحام المنطقة الساحلية، وفقاً لبيان صادر عن إدارة إطفاء جزيرة أوك.وفور سقوط الطائرة، هرعت فرق الإنقاذ من إدارة الإطفاء والإنقاذ المائي في جزيرة أوك، إلى موقع الحادث، وتمكنت من إنقاذ فينكلشتاين خلال دقائق. وأوضح البيان أن وحدات متعددة من فرق الإنقاذ وسلامة الشواطئ كانت موجودة بالقرب من الموقع وتمكنت بسرعة من سحب الطيار من الطائرة الغارقة وإنقاذه".وعقب عملية الإنقاذ، وُضع فينكلشتاين، الذي بدا في وعيه الكامل على نقالة ونقل عبر قارب الإنقاذ إلى الشاطئ، قبل أن ينقل لاحقا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابة طفيفة في ساقه، ثم سمح له بالعودة إلى منزله في وقت لاحق.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائرة تحطمت بعد نحو 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار كيب فير، وكان من المقرر أن تستغرق الرحلة نحو 20 دقيقة فقط.وقال فينكلشتاين في تصريح صحفي: "كنت محظوظا للغاية لأنني لم أصب بجروح خطيرة أثناء الاصطدام، ولحسن الحظ أن فريق الإنقاذ وصل إلى مكاني بسرعة".على الهواء مباشرة.. صحفي في مواجهة ثور هائج.. فيديوموقف محرج لصحفية مع قائد فيردر بريمن... فيديو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حول العالم, العالم, المحيط, حوادث