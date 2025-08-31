إصابة جولياني محامي ترامب السابق في حادث سير بواشنطن

عربي
أمساليوم
بث مباشر
تعرّض رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق والمحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لحادث سير أُصيب على إثره، بحسب ما أعلن رئيس فريق أمنه، مايكل راغوسا. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
تعرّض رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق والمحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لحادث سير أُصيب على إثره، بحسب ما أعلن رئيس فريق أمنه، مايكل راغوسا.
وقال راغوسا عبر منصة "إكس": "اصطدمت مركبة بعربة العمدة جولياني من الخلف بسرعة عالية، وتم نقله إلى مركز طبي قريب".
وأضاف، "شخصت إصابته بكسر في إحدى فقرات الصدر، وجروح متعددة وكدمات، إلى جانب إصابات في ذراعه اليسرى وساقه السفلى".
وأشار إلى أن جولياني كان يساعد إحدى ضحايا العنف الأسري قبل وقوع الحادث.
ولفت راغوسا إلى أن جولياني، الذي تولى منصب عمدة نيويورك بين عامي 1994 و2001، يتعافى الآن وبمعنويات جيدة.
وقال: "العمدة في حالة معنوية رائعة. إنه قوي للغاية. لقد نجا من أحداث 11 سبتمبر".
وأكدت شرطة نيوهامبشير أنها كانت تحقق في بلاغ عن واقعة عنف أسري عندما رصدت الحادث على الجانب الآخر من الطريق، مشيرة إلى أن "السيارتين انحرفتا إلى الجزيرة الوسطى وتعرضتا لأضرار جسيمة نتيجة التصادم".
وأوضحت الشرطة أن جميع المصابين نُقلوا إلى المستشفى، وأن إصاباتهم غير مهددة للحياة، فيما تم تحديد هوية السائق المتسبب بالحادث، لكن لم تُوجَّه له أي تهم حتى الآن، والتحقيق لا يزال جارياً.
واشتهر جولياني بلقب "عمدة أمريكا" بعد قيادته مدينة نيويورك خلال هجمات 11 سبتمبر 2001، وقد انتُخب لأول مرة عمدة للمدينة عام 1993. وفي عام 2008 خاض محاولة فاشلة للترشح للرئاسة الأمريكية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
ترامب لا يستبعد اعتقال من يقفون وراء قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية
03:08 GMT
وفي ما بعد، أصبح مستشارا ثم محاميا شخصيا للرئيس السابق دونالد ترامب، وشارك في حملته الانتخابية عام 2016، كما انضم إلى فريقه القانوني عام 2018 وظل جزءاً منه حتى انتخابات 2020.
وبعد فوز جو بايدن في انتخابات 2020، روج جولياني مزاعم غير مثبتة حول "سرقة" الانتخابات. وفي وقت سابق من هذا العام، توصل إلى تسوية أولية مع موظفتين سابقتين في مجال الانتخابات كانتا قد حصلتا على حكم بتعويض قدره 148 مليون دولار، بعد نجاحهما في دعوى تشهير رفعاها ضده بسبب مزاعم كاذبة عن تزوير انتخابي.
