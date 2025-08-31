https://sarabic.ae/20250831/صور-من-زيارة-بوتين-إلى-الصين--1104344256.html
صور من زيارة بوتين إلى الصين
سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
صور
صور من زيارة بوتين إلى الصين
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من صور زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Pool/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور
وصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مطار بينهاي في تيانجين في الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مطار بينهاي في تيانجين في الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
© Sputnik . Pool/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لهبوط طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطار بينهاي في تيانجين في الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
صورة لهبوط طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطار بينهاي في تيانجين في الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
© Sputnik . Pool/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور
حرس الشرف التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطار بينهاي في تيانجين في الصين.
حرس الشرف التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطار بينهاي في تيانجين في الصين.
© Sputnik . Pool/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور
هبوط طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطار بينهاي في تيانجين في الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
هبوط طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطار بينهاي في تيانجين في الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
© Photo / Pool/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور
حرس الشرف التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطار بينهاي في تيانجين في الصين.
حرس الشرف التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطار بينهاي في تيانجين في الصين.
© Sputnik . Pool/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور
السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف والممثل التجاري الروسي لدى الصين أليكسي داخنوفسكي (يمين) يلتقيان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطار بينهاي في تيانجين في الصين.
السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف والممثل التجاري الروسي لدى الصين أليكسي داخنوفسكي (يمين) يلتقيان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطار بينهاي في تيانجين في الصين.