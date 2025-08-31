https://sarabic.ae/20250831/لوكاشينكو-ي-التجربة-الصينية-خلال-لقائه-مع-شي-جين-بينغ-في-بكين-1104329757.html
لوكاشينكو ي التجربة الصينية خلال لقائه مع شي جين بينغ في بكين
لوكاشينكو ي التجربة الصينية خلال لقائه مع شي جين بينغ في بكين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقاء جمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، اليوم الأحد، أن بلاده تعول على الخبرة الصينية في مجالات عدة، تشمل... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T04:39+0000
2025-08-31T04:39+0000
2025-08-31T04:39+0000
الصين
منظمة شنغهاي للتعاون
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104329600_0:204:557:517_1920x0_80_0_0_1d7827c5078fde2133e3999aedb1c4a4.jpg
وصرح لوكاشينكو خلال المحادثات مع شي جين بينغ أن "بيلاروسيا تتعلم من الصين في جميع المجالات"، مشيدا بالتقدم الملحوظ الذي حققته بكين في السنوات الأخيرة.ونشرت قناة "بول بيرفوغو" المقربة من المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا، صورة مشتركة لزعيمي بيلاروسيا والصين عبر تطبيق "تلغرام".وقال الرئيس الصيني في تيانجين، نقلاً عن وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا": "في ظل التغيرات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، تقف البشرية مجدداً عند مفترق طرق. نحن مستعدون للمساهمة في تحقيق رسالة العصر مع شركائنا البيلاروسيين، لتطبيق التعددية الحقيقية من أجل السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة في جميع أنحاء العالم".وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تعد منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".بوتين يصل الصين في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام
https://sarabic.ae/20250825/السفير-الصيني-لدى-موسكو-قمة-شنغهاي-في-تيانجين-تبحث-التعاون-التجاري-والأمني-1104100878.html
https://sarabic.ae/20250829/الأمين-العام-لمنظمة-شنغهاي-يبرز-دور-رئاسة-الصين-وقمة-تيانجين-2025-في-تعزيز-التنمية-المستدامة-1104236936.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104329600_0:152:557:570_1920x0_80_0_0_e2f087c48da8ed02b17901a8816c04c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, منظمة شنغهاي للتعاون, أخبار بيلاروسيا اليوم
الصين, منظمة شنغهاي للتعاون, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو ي التجربة الصينية خلال لقائه مع شي جين بينغ في بكين
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقاء جمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، اليوم الأحد، أن بلاده تعول على الخبرة الصينية في مجالات عدة، تشمل الصناعات العسكرية والسلع الاستهلاكية، وذلك تزامنا مع انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وصرح لوكاشينكو خلال المحادثات مع شي جين بينغ أن "بيلاروسيا تتعلم من الصين في جميع المجالات"، مشيدا بالتقدم الملحوظ الذي حققته بكين في السنوات الأخيرة.
ونشرت قناة "بول بيرفوغو" المقربة من المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا، صورة مشتركة لزعيمي بيلاروسيا والصين عبر تطبيق "تلغرام".
وقال لوكاشينكو للرئيس شي جين بينغ: نحن نتعلم منكم الآن في جميع المجالات، من المجمع الصناعي العسكري إلى السلع الاستهلاكية.
وقال الرئيس الصيني في تيانجين، نقلاً عن وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا": "في ظل التغيرات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، تقف البشرية مجدداً عند مفترق طرق. نحن مستعدون للمساهمة في تحقيق رسالة العصر مع شركائنا البيلاروسيين، لتطبيق التعددية الحقيقية من أجل السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة في جميع أنحاء العالم".
وأشار الرئيس الصيني إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وبيلاروسيا تشهد تطوراً رفيع المستوى. اجتمعنا في بكين في يونيو/حزيران، وقررنا مواصلة تعميق التعاون الثنائي متعدد الجوانب، ونقترح بناء على النتائج المثمرة التي تحققت خلال سنوات التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن نركز على تطوير قوى إنتاجية عالية الجودة بما يخدم تنمية بلدينا، كما أكد شي جين بينغ.
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تعد منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".