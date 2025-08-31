عربي
بث مباشر
لوكاشينكو ي التجربة الصينية خلال لقائه مع شي جين بينغ في بكين
04:39 GMT 31.08.2025
© Photo / Social Media Images/ Xالرئيسان البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والصيني شي جين بينغ
الرئيسان البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© Photo / Social Media Images/ X
تابعنا عبر
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقاء جمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، اليوم الأحد، أن بلاده تعول على الخبرة الصينية في مجالات عدة، تشمل الصناعات العسكرية والسلع الاستهلاكية، وذلك تزامنا مع انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وصرح لوكاشينكو خلال المحادثات مع شي جين بينغ أن "بيلاروسيا تتعلم من الصين في جميع المجالات"، مشيدا بالتقدم الملحوظ الذي حققته بكين في السنوات الأخيرة.
ونشرت قناة "بول بيرفوغو" المقربة من المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا، صورة مشتركة لزعيمي بيلاروسيا والصين عبر تطبيق "تلغرام".

وقال لوكاشينكو للرئيس شي جين بينغ: نحن نتعلم منكم الآن في جميع المجالات، من المجمع الصناعي العسكري إلى السلع الاستهلاكية.

مدينة شنغهاي الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
السفير الصيني لدى موسكو: قمة "شنغهاي" في تيانجين تبحث التعاون التجاري والأمني
25 أغسطس, 05:49 GMT
وقال الرئيس الصيني في تيانجين، نقلاً عن وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا": "في ظل التغيرات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، تقف البشرية مجدداً عند مفترق طرق. نحن مستعدون للمساهمة في تحقيق رسالة العصر مع شركائنا البيلاروسيين، لتطبيق التعددية الحقيقية من أجل السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة في جميع أنحاء العالم".

وأشار الرئيس الصيني إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وبيلاروسيا تشهد تطوراً رفيع المستوى. اجتمعنا في بكين في يونيو/حزيران، وقررنا مواصلة تعميق التعاون الثنائي متعدد الجوانب، ونقترح بناء على النتائج المثمرة التي تحققت خلال سنوات التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن نركز على تطوير قوى إنتاجية عالية الجودة بما يخدم تنمية بلدينا، كما أكد شي جين بينغ.

الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، نورلان يرميكباييف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" يبرز دور رئاسة الصين وقمة "تيانجين 2025" في تعزيز التنمية المستدامة
29 أغسطس, 09:00 GMT
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تعد منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".
بوتين يصل الصين في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام
