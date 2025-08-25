عربي
السفير الصيني لدى موسكو: قمة "شنغهاي" في تيانجين تبحث التعاون التجاري والأمني
السفير الصيني لدى موسكو: قمة "شنغهاي" في تيانجين تبحث التعاون التجاري والأمني
أعلن السفير الصيني لدى موسكو، تشانغ هانغ هوي، أن قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، سيبحثون في القمة التي سوف تنعقد في مدينة تيانجين الشهر الجاري،...
الصين
منظمة شنغهاي للتعاون
وقال هانغ هوي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "سيجري الأطراف مناقشات معمّقة حول مواضيع مُحددة، في مجالات مثل الأمن والتجارة والابتكار العلمي والتكنولوجيا".وأوضح أن القمة ستعزز إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، وآليات الدعم المالي الأخرى لتوفير المنافع العامة المالية. كما ستُناقش تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والاتصال والاقتصاد الرقمي والتقنيات الخضراء.وأعلن تشانغ هانغ هوي، في وقت سابق من اليوم، أن مدينة تيانجين تستعد لاحتضان قمة استثنائية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وُصفت بأنها الأكبر منذ تأسيس المنظمة عام 2001.وقال هانغ هوي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "اجتماعا لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون سيعقد هذا العام في تيانجين في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/ أيلول. وسيحضره أكثر من 20 رئيس دولة، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى رؤساء 10 منظمات دولية".وأضاف: "ستكون هذه القمة الأكبر منذ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، مما يظهر التطلعات المشتركة للدول الأعضاء لتعميق التعاون ويجذب اهتماما كبيرً من المجتمع الدولي".الدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، ودول شركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.بكين: أكثر من 20 زعيما أجنبيا يعتزمون المشاركة بقمة منظمة "شنغهاي للتعاون"
تابعنا عبر
أعلن السفير الصيني لدى موسكو، تشانغ هانغ هوي، أن قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، سيبحثون في القمة التي سوف تنعقد في مدينة تيانجين الشهر الجاري، ملفات التجارة، والابتكار العلمي والتكنولوجيا، والأمن الإقليمي، إلى جانب الدفع باتجاه تأسيس بنك للتنمية تابع للمنظمة.
وقال هانغ هوي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "سيجري الأطراف مناقشات معمّقة حول مواضيع مُحددة، في مجالات مثل الأمن والتجارة والابتكار العلمي والتكنولوجيا".
وأوضح أن القمة ستعزز إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، وآليات الدعم المالي الأخرى لتوفير المنافع العامة المالية. كما ستُناقش تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والاتصال والاقتصاد الرقمي والتقنيات الخضراء.
وأعلن تشانغ هانغ هوي، في وقت سابق من اليوم، أن مدينة تيانجين تستعد لاحتضان قمة استثنائية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وُصفت بأنها الأكبر منذ تأسيس المنظمة عام 2001.
وقال هانغ هوي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "اجتماعا لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون سيعقد هذا العام في تيانجين في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/ أيلول. وسيحضره أكثر من 20 رئيس دولة، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى رؤساء 10 منظمات دولية".
وأضاف: "ستكون هذه القمة الأكبر منذ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، مما يظهر التطلعات المشتركة للدول الأعضاء لتعميق التعاون ويجذب اهتماما كبيرً من المجتمع الدولي".
منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم روسيا والصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في القمة التي عقدت في أستانا في 4 يوليو/تموز 2024.
الدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، ودول شركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
بكين: أكثر من 20 زعيما أجنبيا يعتزمون المشاركة بقمة منظمة "شنغهاي للتعاون"
