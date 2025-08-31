https://sarabic.ae/20250831/هيئة-بحرية-تلقينا-بلاغا-عن-واقعة-على-بعد-40-ميلا-في-البحر-الأحمر-جنوب-غرب-ينبع-السعودية-1104361036.html
هيئة بحرية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا في البحر الأحمر جنوب غرب ينبع السعودية
سبوتنيك عربي
سجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) حادثة مقلقة وقعت، اليوم الأحد، استهدفت سفينة تجارية على بعد نحو 40 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة ينبع السعودية. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T20:59+0000
2025-08-31T20:59+0000
2025-08-31T20:59+0000
بريطانيا
أخبار السعودية اليوم
أخبار اليمن الأن
الأخبار
ووفقا للبيانات الأولية، تعرضت السفينة لرذاذ مائي وسمع دوي انفجار
قوي ناتج عن مقذوف مجهول الهوية، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأكدت الهيئة أن طاقم السفينة لم يتعرض لأي أذى جراء الحادثة، مشيرة إلى أن السفينة واصلت رحلتها دون تسجيل أي تداعيات إضافية.
وأشادت بالاستجابة السريعة التي مكنت من الحفاظ على سلامة الجميع على متن السفينة.
وتواصل هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مراقبة الوضع في المنطقة لضمان أمان السفن والعمليات البحرية.
ولم تقدم الهيئة حتى الآن تفاصيل إضافية حول طبيعة المقذوف أو الدوافع وراء الحادثة، لكنها أكدت استمرار التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التحديات الأمنية في المناطق البحرية القريبة من اليمن
، مما يعزز الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية الملاحة البحرية في المنطقة.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، يوليو/تموز الماضي، تصعيد هجماتها العسكرية ضد إسرائيل بالبدء في مرحلة جديدة من الهجمات البحرية، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية في أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.