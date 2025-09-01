الصحة: لا تزال الاتصالات مقطوعة مع المناطق المتضررة من الزلزال في أفغانستان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/الصحة-لا-تزال-الاتصالات-مقطوعة-مع-المناطق-المتضررة-من-الزلزال-في-أفغانستان-1104398078.html
الصحة: لا تزال الاتصالات مقطوعة مع المناطق المتضررة من الزلزال في أفغانستان
الصحة: لا تزال الاتصالات مقطوعة مع المناطق المتضررة من الزلزال في أفغانستان
سبوتنيك عربي
لقي أكثر من 300 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 1400 آخرين نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، إلا أن هذا العدد مرشح للارتفاع نظرًا لانقطاع الاتصالات مع المناطق... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T23:22+0000
2025-09-01T23:22+0000
أخبار أفغانستان اليوم
زلزال
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104397921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b93e062a5019f74298e4e5111c1e3a28.jpg
إسلام آباد – سبوتنيك. وأضاف زمان لوكالة "سبوتنيك"، "أصيب أكثر من 1400 شخص في اليوم الأول من الكارثة. عمليات البحث والإنقاذ جارية. وقد تم تسجيل أكثر من 300 ضحية في العديد من المرافق الطبية. لكن هذه المناطق مدمرة، ولا توجد أي اتصالات، ولهذا السبب، للأسف، لا يمكننا تقديم بيانات دقيقة".ودعا زمان المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان.أفادت بوابة "تولو" الإخبارية، يوم الاثنين، نقلا عن الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، بمقتل أكثر من 800 شخص وإصابة نحو 3000 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولايات شرق ووسط أفغانستان فجر الاثنين.وصرح الممثل الروسي الخاص لأفغانستان، زامير كابولوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن السلطات الأفغانية طلبت من روسيا المساعدة في إزالة آثار الزلزال، وأن وزارة الطوارئ الروسية تدرس هذا الطلب.
https://sarabic.ae/20250901/موسكو-تدرس-إرسال-مساعدات-إنسانية-إلى-أفغانستان-على-خلفية-الزلزال-1104385288.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104397921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c34d1bda803ecdbcbe12af22065eaddc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم, زلزال, العالم
أخبار أفغانستان اليوم, زلزال, العالم

الصحة: لا تزال الاتصالات مقطوعة مع المناطق المتضررة من الزلزال في أفغانستان

23:22 GMT 01.09.2025
© AP Photo / Wahidullah Kakarيتجمع السكان المحليون حول مروحية عسكرية هبطت لإجلاء الضحايا المصابين في زلزال أودى بحياة العديد من الأشخاص ودمر قرى في شرق أفغانستان، في مزار دارا، ولاية كونار، أفغانستان، يوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025.
يتجمع السكان المحليون حول مروحية عسكرية هبطت لإجلاء الضحايا المصابين في زلزال أودى بحياة العديد من الأشخاص ودمر قرى في شرق أفغانستان، في مزار دارا، ولاية كونار، أفغانستان، يوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Wahidullah Kakar
تابعنا عبر
لقي أكثر من 300 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 1400 آخرين نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، إلا أن هذا العدد مرشح للارتفاع نظرًا لانقطاع الاتصالات مع المناطق المتضررة، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، وفقا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية.
إسلام آباد – سبوتنيك. وأضاف زمان لوكالة "سبوتنيك"، "أصيب أكثر من 1400 شخص في اليوم الأول من الكارثة. عمليات البحث والإنقاذ جارية. وقد تم تسجيل أكثر من 300 ضحية في العديد من المرافق الطبية. لكن هذه المناطق مدمرة، ولا توجد أي اتصالات، ولهذا السبب، للأسف، لا يمكننا تقديم بيانات دقيقة".
ودعا زمان المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
موسكو تدرس إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان على خلفية الزلزال
16:11 GMT
أفادت بوابة "تولو" الإخبارية، يوم الاثنين، نقلا عن الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، بمقتل أكثر من 800 شخص وإصابة نحو 3000 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولايات شرق ووسط أفغانستان فجر الاثنين.
وصرح الممثل الروسي الخاص لأفغانستان، زامير كابولوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن السلطات الأفغانية طلبت من روسيا المساعدة في إزالة آثار الزلزال، وأن وزارة الطوارئ الروسية تدرس هذا الطلب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала