الصحة: لا تزال الاتصالات مقطوعة مع المناطق المتضررة من الزلزال في أفغانستان
الصحة: لا تزال الاتصالات مقطوعة مع المناطق المتضررة من الزلزال في أفغانستان
01.09.2025, سبوتنيك عربي
إسلام آباد – سبوتنيك. وأضاف زمان لوكالة "سبوتنيك"، "أصيب أكثر من 1400 شخص في اليوم الأول من الكارثة. عمليات البحث والإنقاذ جارية. وقد تم تسجيل أكثر من 300 ضحية في العديد من المرافق الطبية. لكن هذه المناطق مدمرة، ولا توجد أي اتصالات، ولهذا السبب، للأسف، لا يمكننا تقديم بيانات دقيقة".ودعا زمان المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان.أفادت بوابة "تولو" الإخبارية، يوم الاثنين، نقلا عن الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، بمقتل أكثر من 800 شخص وإصابة نحو 3000 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولايات شرق ووسط أفغانستان فجر الاثنين.وصرح الممثل الروسي الخاص لأفغانستان، زامير كابولوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن السلطات الأفغانية طلبت من روسيا المساعدة في إزالة آثار الزلزال، وأن وزارة الطوارئ الروسية تدرس هذا الطلب.
إسلام آباد – سبوتنيك. وأضاف زمان لوكالة "سبوتنيك"، "أصيب أكثر من 1400 شخص في اليوم الأول من الكارثة. عمليات البحث والإنقاذ جارية. وقد تم تسجيل أكثر من 300 ضحية في العديد من المرافق الطبية
. لكن هذه المناطق مدمرة، ولا توجد أي اتصالات، ولهذا السبب، للأسف، لا يمكننا تقديم بيانات دقيقة".
ودعا زمان المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان.
أفادت بوابة "تولو" الإخبارية، يوم الاثنين، نقلا عن الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، بمقتل أكثر من 800 شخص وإصابة نحو 3000 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولايات شرق ووسط أفغانستان فجر الاثنين.
وصرح الممثل الروسي الخاص لأفغانستان، زامير كابولوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن السلطات الأفغانية طلبت من روسيا المساعدة في إزالة آثار الزلزال، وأن وزارة الطوارئ الروسية تدرس هذا الطلب.