موسكو تدرس إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان على خلفية الزلزال
موسكو تدرس إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان على خلفية الزلزال
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تدرس إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان على خلفية الزلزال الذي ضرب أراضيها. 01.09.2025
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تعرب موسكو عن خالص تعاطفها مع الشعب الأفغاني الصديق ومع أسر القتلى والجرحى، ويجري حاليا بحث مسألة إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان من خلال الجهات الروسية المختصة".ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، قوله، اليوم الاثنين، إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا.وقالت الهيئة إن مركز الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تعرب موسكو عن خالص تعاطفها مع الشعب الأفغاني الصديق ومع أسر القتلى والجرحى، ويجري حاليا بحث مسألة إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان من خلال الجهات الروسية المختصة".
ولقي ما لا يقل عن 622 شخصا مصرعهم وأصيب 500 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب شرقي أفغانستان.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، قوله، اليوم الاثنين، إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا
.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال
وقع على عمق 8 كيلومترات.