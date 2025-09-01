أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مصرع 622 شخصا وإصابة المئات.. فيديو وصور

عربي
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/أفغانستان-زلزال-قوي-يقتل-250-شخصا-وإصابة-المئات-1104363953.html
أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مصرع 622 شخصا وإصابة المئات.. فيديو وصور
أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مصرع 622 شخصا وإصابة المئات.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
لقي ما لا يقل عن 622 شخصا مصرعهم وأصيب 500 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب شرقي أفغانستان. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T05:29+0000
2025-09-01T06:26+0000
العالم
أخبار العالم الآن
زلزال
أخبار أفغانستان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081813996_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_66e32a5a4f9a682a763421f369385209.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، قوله، اليوم الإثنين، إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.وقالت الهيئة إن مركز الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081813996_395:0:3124:2047_1920x0_80_0_0_b12e5880224cd9f2351372cf2a1729c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, أخبار أفغانستان اليوم

أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مصرع 622 شخصا وإصابة المئات.. فيديو وصور

05:29 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 06:26 GMT 01.09.2025)
© AP Photo / Omid Haqjooتداعيات زلزال مدينة هيرات، أفغانستان
تداعيات زلزال مدينة هيرات، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Omid Haqjoo
تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 622 شخصا مصرعهم وأصيب 500 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب شرقي أفغانستان.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، قوله، اليوم الإثنين، إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала