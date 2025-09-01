https://sarabic.ae/20250901/أفغانستان-زلزال-قوي-يقتل-250-شخصا-وإصابة-المئات-1104363953.html
أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مصرع 622 شخصا وإصابة المئات.. فيديو وصور
أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مصرع 622 شخصا وإصابة المئات.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
لقي ما لا يقل عن 622 شخصا مصرعهم وأصيب 500 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب شرقي أفغانستان. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T05:29+0000
2025-09-01T05:29+0000
2025-09-01T06:26+0000
العالم
أخبار العالم الآن
زلزال
أخبار أفغانستان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081813996_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_66e32a5a4f9a682a763421f369385209.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، قوله، اليوم الإثنين، إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.وقالت الهيئة إن مركز الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081813996_395:0:3124:2047_1920x0_80_0_0_b12e5880224cd9f2351372cf2a1729c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, أخبار أفغانستان اليوم
أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مصرع 622 شخصا وإصابة المئات.. فيديو وصور
05:29 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 06:26 GMT 01.09.2025)
لقي ما لا يقل عن 622 شخصا مصرعهم وأصيب 500 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب شرقي أفغانستان.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، قوله، اليوم الإثنين، إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا
.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال
وقع على عمق 8 كيلومترات.