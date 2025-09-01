https://sarabic.ae/20250901/بعد-شائعة-وفاته-ترامب-يكسر-صمته-1104372829.html
بعد شائعة وفاته... ترامب يكسر صمته
سبوتنيك عربي
رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة على الشائعات المثيرة للجدا التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات مثيرة أبرزها" ترامب مات"، مؤكدا أنه بصحة جيدة. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
دونالد ترامب
شائعة
البيت الأبيض
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_850ab15c11458692345b2abecf91b8c6.jpg
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لم أشعر بأني أفضل حالا في حياتي هكذا قط"، مشيرا أيضا إلى أن "العاصمة واشنطن أصبحت منطقة خالية من الجريمة".كما تهاوت هذه الشائعات، بعدما ظهر ترامب، البالغ من العمر 79 عاما، وهو يمارس رياضة الغولف في ناديه الخاص بولاية فيرجينيا. وقد شوهد مرتديا قميص بولو أبيض وقبعته الحمراء الشهيرة التي تحمل شعار حملته الانتخابية، "إجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، برفقة عدد من أفراد عائلته، وذلك في مشهد اعتبر دليلا قاطعا على بطلان شائعة وفاته.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، عن إصابة ترامب، بقصور وريدي مزمن، وهو مرض حميد وشائع، خاصة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.
https://sarabic.ae/20250717/البيت-الأبيض-ترامب-يعاني-من-مرض-مزمن-1102774420.html
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_39f7b7ac1979db34faf8d86f58bb15bc.jpg
دونالد ترامب, شائعة, البيت الأبيض
بعد شائعة وفاته... ترامب يكسر صمته
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لم أشعر بأني أفضل حالا في حياتي هكذا قط"، مشيرا أيضا إلى أن "العاصمة واشنطن أصبحت منطقة خالية من الجريمة".
وبحسب وسائل إعلام، جاءت شائعة وفاة ترامب، في أعقاب غياب ترامب عن بعض الفعاليات العامة مؤخرا، إلى جانب تداول صور تظهر كدمة متكررة على يده، الأمر الذي زاد من وتيرة التكهنات بشأن وضعه الصحي.
كما تهاوت هذه الشائعات، بعدما ظهر ترامب، البالغ من العمر 79 عاما، وهو يمارس رياضة الغولف في ناديه الخاص بولاية فيرجينيا. وقد شوهد مرتديا قميص بولو أبيض وقبعته الحمراء الشهيرة التي تحمل شعار حملته الانتخابية، "إجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، برفقة عدد من أفراد عائلته، وذلك في مشهد اعتبر دليلا قاطعا على بطلان شائعة وفاته
ويذكر أن آخر ظهور علني لترامب قبل هذه الموجة من الشائعات كان الثلاثاء الماضي، حيث ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء بث عبر التلفزيون. كما رصد في 24 أغسطس وهو يمارس الغولف أيضا إلى جانب لاعب البيسبول الشهير روجر كليمنز.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، عن إصابة ترامب، بقصور وريدي مزمن، وهو مرض حميد وشائع، خاصة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.