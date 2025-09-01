عربي
بعد شائعة وفاته... ترامب يكسر صمته
رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة على الشائعات المثيرة للجدا التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات مثيرة أبرزها" ترامب مات"، مؤكدا أنه بصحة جيدة. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
بعد شائعة وفاته... ترامب يكسر صمته

11:33 GMT 01.09.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة على الشائعات المثيرة للجدا التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات مثيرة أبرزها" ترامب مات"، مؤكدا أنه بصحة جيدة.
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لم أشعر بأني أفضل حالا في حياتي هكذا قط"، مشيرا أيضا إلى أن "العاصمة واشنطن أصبحت منطقة خالية من الجريمة".
وبحسب وسائل إعلام، جاءت شائعة وفاة ترامب، في أعقاب غياب ترامب عن بعض الفعاليات العامة مؤخرا، إلى جانب تداول صور تظهر كدمة متكررة على يده، الأمر الذي زاد من وتيرة التكهنات بشأن وضعه الصحي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
البيت الأبيض: ترامب يعاني من مرض مزمن
17 يوليو, 18:29 GMT
كما تهاوت هذه الشائعات، بعدما ظهر ترامب، البالغ من العمر 79 عاما، وهو يمارس رياضة الغولف في ناديه الخاص بولاية فيرجينيا. وقد شوهد مرتديا قميص بولو أبيض وقبعته الحمراء الشهيرة التي تحمل شعار حملته الانتخابية، "إجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، برفقة عدد من أفراد عائلته، وذلك في مشهد اعتبر دليلا قاطعا على بطلان شائعة وفاته.
ويذكر أن آخر ظهور علني لترامب قبل هذه الموجة من الشائعات كان الثلاثاء الماضي، حيث ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء بث عبر التلفزيون. كما رصد في 24 أغسطس وهو يمارس الغولف أيضا إلى جانب لاعب البيسبول الشهير روجر كليمنز.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، عن إصابة ترامب، بقصور وريدي مزمن، وهو مرض حميد وشائع، خاصة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.
