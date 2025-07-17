https://sarabic.ae/20250717/البيت-الأبيض-ترامب-يعاني-من-مرض-مزمن-1102774420.html
البيت الأبيض: ترامب يعاني من مرض مزمن
البيت الأبيض: ترامب يعاني من مرض مزمن
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس، عن إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمرض مزمن بعد خضوعه لفحص طبي. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T18:29+0000
2025-07-17T18:29+0000
2025-07-17T18:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097443179_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c4584a262dff3656f1313969b557543.jpg
وقالت ليفيت للصحفيين: "خضع الرئيس لفحص شامل، شمل تشخيصا للأوعية الدموية، وتصويرا بالموجات فوق الصوتية ثنائيا لأوردة الأطراف السفلية. ونتيجةً لذلك، تم الكشف عن قصور وريدي مزمن، وهو مرض حميد وشائع، خاصة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا".ولفتت إلى أن التورم يرتبط بتهيج الأنسجة الرخوة بسبب كثرة المصافحة وتناول الأسبرين، والذي، وفقًا لها، يتناوله الرئيس الأمريكي كجزء من برنامج وقائي أساسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.وختمت، بالتأكد أنه "لم يتم رصد أي علامات لتجلط الأوردة العميقة أو القصور الشرياني، وكانت جميع النتائج ضمن الحدود الطبيعية.، كما أُجري تخطيط صدى القلب، الذي أكد سلامة بنية القلب ووظائفه. ولم تظهر أي علامات على قصور القلب أو الفشل الكلوي أو أمراض جهازية".إدارة ترامب تقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب ارتفاع أسعار البيضترامب: غزة أسوأ صفقة عقارية مطلة على البحر
https://sarabic.ae/20250717/إعلام-ترامب-يخفف-من-حدة-موقفه-تجاه-الصين-وسط-مخاوف-داخل-إدارته-1102759755.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097443179_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d56c4ccf4b78cd207a7e9fc8a51ed2c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض: ترامب يعاني من مرض مزمن
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس، عن إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمرض مزمن بعد خضوعه لفحص طبي.
وقالت ليفيت للصحفيين: "خضع الرئيس لفحص شامل، شمل تشخيصا للأوعية الدموية، وتصويرا بالموجات فوق الصوتية ثنائيا لأوردة الأطراف السفلية. ونتيجةً لذلك، تم الكشف عن قصور وريدي مزمن، وهو مرض حميد وشائع، خاصة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا".
وأشارت ليفيت إلى أن ترامب عانى في الأسابيع الأخيرة من "تورم" في الأجزاء السفلية من ساقيه، وفي الصور الأخيرة للرئيس الأمريكي، ظهرت "كدمات صغيرة" على ظهر يده.
ولفتت إلى أن التورم يرتبط بتهيج الأنسجة الرخوة بسبب كثرة المصافحة وتناول الأسبرين، والذي، وفقًا لها، يتناوله الرئيس الأمريكي كجزء من برنامج وقائي أساسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.
وختمت، بالتأكد أنه "لم يتم رصد أي علامات لتجلط الأوردة العميقة أو القصور الشرياني، وكانت جميع النتائج ضمن الحدود الطبيعية.، كما أُجري تخطيط صدى القلب، الذي أكد سلامة بنية القلب ووظائفه. ولم تظهر أي علامات على قصور القلب أو الفشل الكلوي أو أمراض جهازية".