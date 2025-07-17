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إعلام: ترامب يخفف من حدة موقفه تجاه الصين وسط مخاوف داخل إدارته
إعلام: ترامب يخفف من حدة موقفه تجاه الصين وسط مخاوف داخل إدارته
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر مطّلعة على الوضع في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفف من حدة خطابه العدائي تجاه بكين، مشيرة إلى أن ذلك... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T12:23+0000
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وجاء في مقال منشور في إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر: "في اجتماعاته مع فريقه بشأن الصين، غالبا ما يكون ترامب، الشخصية الأقل تشددًا في الغرفة".وبحسب تلك المصادر، فإن تراجعات ترامب عن السياسة المتشددة، التي وعد بها أثارت قلقا داخل إدارته.وأشارت تلك الوسائل إلى أن هذا التخفيف في الموقف يأتي بعد 6 أشهر من بداية ولاية ترامب الرئاسية الثانية، إذ ركّزت حملته الانتخابية على العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة مع الصين، وفقدان الوظائف الناتج عنه.واستشهدت تلك الوسائل بقرار السماح لشركة "إنفيديا" على استئناف مبيعات رقاقاتها من الماء (H2O) إلى الصين، وهو ما وصفه عدد من كبار المسؤولين بأنه يتناقض مع موقفها المعلن بشأن إبقاء التقنيات الأمريكية الرئيسية بعيدًا عن متناول بكين.يشار إلى أنه في 2 أبريل/ نيسان 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، ما أدى إلى تصعيد متبادل، إذ رُفعت الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد مسؤولون من البلدين جولة محادثات في جنيف يومي 10 و11 مايو/ أيار الماضي، انتهت باتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو الماضي، لتصبح الرسوم الأمريكية 30% على البضائع الصينية، والرسوم الصينية 10% على المنتجات الأمريكية.ترامب قد يزور الصين هذا العام برفقة وفد من رجال الأعمالالصين تؤكد التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: ترامب يخفف من حدة موقفه تجاه الصين وسط مخاوف داخل إدارته

12:23 GMT 17.07.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© AP Photo
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أفادت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر مطّلعة على الوضع في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفف من حدة خطابه العدائي تجاه بكين، مشيرة إلى أن ذلك "يثير قلق مستشاريه".
وجاء في مقال منشور في إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر: "في اجتماعاته مع فريقه بشأن الصين، غالبا ما يكون ترامب، الشخصية الأقل تشددًا في الغرفة".

وأضافت المصادر أن "ترامب كان دائما يكنّ تعاطفًا شخصيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكن ذلك لم يمنعه خلال ولايته الأولى من فرض قيود واسعة النطاق على شركة "هواوي" الصينية، ورسوما جمركية على جزء كبير من الصادرات الصينية".

وبحسب تلك المصادر، فإن تراجعات ترامب عن السياسة المتشددة، التي وعد بها أثارت قلقا داخل إدارته.
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يلتقي نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية، 11 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
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وأشارت تلك الوسائل إلى أن هذا التخفيف في الموقف يأتي بعد 6 أشهر من بداية ولاية ترامب الرئاسية الثانية، إذ ركّزت حملته الانتخابية على العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة مع الصين، وفقدان الوظائف الناتج عنه.

وفقا لتلك الوسائل، تصاعدت هذه المخاوف هذا الأسبوع، حيث يبدو أن "الخطوط الحمراء" السابقة للولايات المتحدة في العلاقات مع الصين، أصبحت الآن قابلة للتفاوض.

واستشهدت تلك الوسائل بقرار السماح لشركة "إنفيديا" على استئناف مبيعات رقاقاتها من الماء (H2O) إلى الصين، وهو ما وصفه عدد من كبار المسؤولين بأنه يتناقض مع موقفها المعلن بشأن إبقاء التقنيات الأمريكية الرئيسية بعيدًا عن متناول بكين.
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يشار إلى أنه في 2 أبريل/ نيسان 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، ما أدى إلى تصعيد متبادل، إذ رُفعت الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.

وردًا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.

وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد مسؤولون من البلدين جولة محادثات في جنيف يومي 10 و11 مايو/ أيار الماضي، انتهت باتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو الماضي، لتصبح الرسوم الأمريكية 30% على البضائع الصينية، والرسوم الصينية 10% على المنتجات الأمريكية.
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