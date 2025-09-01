عربي
بوتين يصل إلى تيانجين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.. فيديو
بوتين يصل إلى تيانجين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.. فيديو
بوتين يصل إلى تيانجين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.. فيديو
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون، بحسب ما أفاد مراسل سبوتنيك. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
تيانجين– سبوتنيك. وتجري فعاليات القمة في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض "مايتسيان"، وقد وصل رئيس الدولة إلى موقع المنتدى على متن سيارة "أوروس".وتنطلق اليوم البرنامج الرسمي للقمة، حيث يُعقد اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.وكان بوتين قد وصل في وقت سابق إلى الصين في زيارة تستمر أربعة أيام.وسيشارك خلال الزيارة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من القادة الأجانب.وتضم أجندته أيضا زيارة إلى بكين، حيث من المقرر أن يجري محادثات ثلاثية مع قادة منغوليا والصين، إضافة إلى محادثات منفصلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من قادة الدول الأخرى.وبالإضافة إلى ذلك، سيحضر الرئيس الروسي بصفته الضيف الرئيسي الاحتفالات الرسمية في بكين بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية.
بوتين يصل إلى تيانجين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.. فيديو

02:37 GMT 01.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مركز ميجيانغ للمؤتمرات والمعارض قبل حفل الترحيب الذي أقامه الرئيس الصيني شي جين بينج لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مركز ميجيانغ للمؤتمرات والمعارض قبل حفل الترحيب الذي أقامه الرئيس الصيني شي جين بينج لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون، بحسب ما أفاد مراسل سبوتنيك.
تيانجين– سبوتنيك. وتجري فعاليات القمة في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض "مايتسيان"، وقد وصل رئيس الدولة إلى موقع المنتدى على متن سيارة "أوروس".
وتنطلق اليوم البرنامج الرسمي للقمة، حيث يُعقد اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.
وكان بوتين قد وصل في وقت سابق إلى الصين في زيارة تستمر أربعة أيام.
وسيشارك خلال الزيارة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من القادة الأجانب.
وتضم أجندته أيضا زيارة إلى بكين، حيث من المقرر أن يجري محادثات ثلاثية مع قادة منغوليا والصين، إضافة إلى محادثات منفصلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من قادة الدول الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، سيحضر الرئيس الروسي بصفته الضيف الرئيسي الاحتفالات الرسمية في بكين بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية.
