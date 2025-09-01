https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يلتقي-مع-رئيس-الوزراء-الفيتنامي-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1104373897.html
بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الفيتنامي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الفيتنامي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تينه على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في تيانجين الصينية. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T12:14+0000
2025-09-01T12:14+0000
2025-09-01T12:43+0000
روسيا
فيتنام
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104373736_0:0:2579:1452_1920x0_80_0_0_f024d0f58c706c043ff1a0185cfcae9f.jpg
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الفيتنامي: "لدى روسيا وفيتنام جدول أعمال واسعا للتعاون الثنائي، يشمل مجالات متعددة في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين".وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "بوتين التقى مع رئيس الوزراء الفيتنامي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون" .ويشارك رئيس الوزراء الفيتنامي في فعاليات القمة كضيف على الدولة المضيفة.وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع منظمة "شنغهاي بلس" في تيانجين الصينية، وذلك بعد سلسة اجتماعات عقدهها مع عدد من الزعماء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.وأكد بوتين في كلمة ألقاها خلال القمة أن روسيا تدعم مبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الحوكمة العالمية، وترغب في بدء دراسة عملية لمقترحات الصين.وقال: "لقد استمعنا باهتمام بالغ إلى كل ما اقترحه السيد شي جين بينغ لإنشاء نظام حوكمة عالمي جديد وأكثر فعالية وكفاءة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية في ظل استمرار بعض الدول المتمسكة بسياسة الإملاءات في الشؤون الدولية. تدعم روسيا مبادرة الرئيس شي جين بينغ، وترغب في بدء نقاشٍ جدي حول مقترحات أصدقائنا الصينيين".وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها . وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين "شي جين بينج"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يلتقى-أردوغان-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون--عاجل-1104367208.html
فيتنام
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104373736_0:0:2579:1934_1920x0_80_0_0_334c7d3901c867f336e7ef0183ac81e8.jpg
الرئيس الروسي يلتقي رئيس وزراء فيتنام
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي يلتقي رئيس وزراء فيتنام
2025-09-01T12:14+0000
true
PT3M37S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فيتنام, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, فيتنام, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الفيتنامي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
12:14 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 12:43 GMT 01.09.2025)
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تينه على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في تيانجين الصينية.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الفيتنامي: "لدى روسيا وفيتنام جدول أعمال واسعا للتعاون الثنائي، يشمل مجالات متعددة في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "بوتين التقى مع رئيس الوزراء الفيتنامي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون" .
ويشارك رئيس الوزراء الفيتنامي في فعاليات القمة كضيف على الدولة المضيفة.
وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع منظمة "شنغهاي بلس" في تيانجين الصينية، وذلك بعد سلسة اجتماعات عقدهها مع عدد من الزعماء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وأكد بوتين في كلمة ألقاها خلال القمة أن روسيا تدعم مبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الحوكمة العالمية، وترغب في بدء دراسة عملية لمقترحات الصين.
وقال: "لقد استمعنا باهتمام بالغ إلى كل ما اقترحه السيد شي جين بينغ لإنشاء نظام حوكمة عالمي جديد وأكثر فعالية وكفاءة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية في ظل استمرار بعض الدول المتمسكة بسياسة الإملاءات في الشؤون الدولية. تدعم روسيا مبادرة الرئيس شي جين بينغ، وترغب في بدء نقاشٍ جدي حول مقترحات أصدقائنا الصينيين".
وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها .
وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين "شي جين بينج"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.