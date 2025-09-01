بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الفيتنامي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يلتقي-مع-رئيس-الوزراء-الفيتنامي-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1104373897.html
بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الفيتنامي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الفيتنامي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تينه على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في تيانجين الصينية. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T12:14+0000
2025-09-01T12:43+0000
روسيا
فيتنام
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104373736_0:0:2579:1452_1920x0_80_0_0_f024d0f58c706c043ff1a0185cfcae9f.jpg
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الفيتنامي: "لدى روسيا وفيتنام جدول أعمال واسعا للتعاون الثنائي، يشمل مجالات متعددة في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين".وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "بوتين التقى مع رئيس الوزراء الفيتنامي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون" .ويشارك رئيس الوزراء الفيتنامي في فعاليات القمة كضيف على الدولة المضيفة.وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع منظمة "شنغهاي بلس" في تيانجين الصينية، وذلك بعد سلسة اجتماعات عقدهها مع عدد من الزعماء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.وأكد بوتين في كلمة ألقاها خلال القمة أن روسيا تدعم مبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الحوكمة العالمية، وترغب في بدء دراسة عملية لمقترحات الصين.وقال: "لقد استمعنا باهتمام بالغ إلى كل ما اقترحه السيد شي جين بينغ لإنشاء نظام حوكمة عالمي جديد وأكثر فعالية وكفاءة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية في ظل استمرار بعض الدول المتمسكة بسياسة الإملاءات في الشؤون الدولية. تدعم روسيا مبادرة الرئيس شي جين بينغ، وترغب في بدء نقاشٍ جدي حول مقترحات أصدقائنا الصينيين".وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها . وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين "شي جين بينج"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يلتقى-أردوغان-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون--عاجل-1104367208.html
فيتنام
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس الروسي يلتقي رئيس وزراء فيتنام
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي يلتقي رئيس وزراء فيتنام
2025-09-01T12:14+0000
true
PT3M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104373736_0:0:2579:1934_1920x0_80_0_0_334c7d3901c867f336e7ef0183ac81e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, فيتنام, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, فيتنام, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الفيتنامي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

12:14 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 12:43 GMT 01.09.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه ترينه
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه ترينه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تينه على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في تيانجين الصينية.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الفيتنامي: "لدى روسيا وفيتنام جدول أعمال واسعا للتعاون الثنائي، يشمل مجالات متعددة في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين".
© Ruptly
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "بوتين التقى مع رئيس الوزراء الفيتنامي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون" .
ويشارك رئيس الوزراء الفيتنامي في فعاليات القمة كضيف على الدولة المضيفة.
وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع منظمة "شنغهاي بلس" في تيانجين الصينية، وذلك بعد سلسة اجتماعات عقدهها مع عدد من الزعماء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
بوتين يلتقى أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
07:43 GMT
وأكد بوتين في كلمة ألقاها خلال القمة أن روسيا تدعم مبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الحوكمة العالمية، وترغب في بدء دراسة عملية لمقترحات الصين.
وقال: "لقد استمعنا باهتمام بالغ إلى كل ما اقترحه السيد شي جين بينغ لإنشاء نظام حوكمة عالمي جديد وأكثر فعالية وكفاءة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية في ظل استمرار بعض الدول المتمسكة بسياسة الإملاءات في الشؤون الدولية. تدعم روسيا مبادرة الرئيس شي جين بينغ، وترغب في بدء نقاشٍ جدي حول مقترحات أصدقائنا الصينيين".
وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها .
وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين "شي جين بينج"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".

وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.

كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала