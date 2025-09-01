https://sarabic.ae/20250901/تحذير-في-لبنان-من-انتشار-قنبلة-موقوته-في-الصيدليات-1104369290.html
تحذير في لبنان من انتشار "قنبلة موقوته" في الصيدليات
تحذير في لبنان من انتشار "قنبلة موقوته" في الصيدليات
سبوتنيك عربي
لا يزال ملف الأدوية منتهية الصلاحية والمزوّرة يشغل بال اللبنانيين ويهدد صحتهم، في حين حذّر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، من أن "الدواء المنتهي الصلاحية يحوّل... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T09:17+0000
2025-09-01T09:17+0000
2025-09-01T09:17+0000
لبنان
أخبار لبنان
أدوية
صيدلية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103553/72/1035537258_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_952569be3aa37f358d2f0471e5353766.jpg
وقال سلوم، في بيان اليوم الاثنين: "الدواء المنتهي الصلاحية لا يقل خطورة عن الدواء المزوّر، وأن إحجام بعض الشركات والمصانع عن استرجاعه بشكل كلي وتلفه خارج لبنان، يؤدي إلى إغراق الصيدليات بالدواء المنتهي الصلاحية، في ضوء منع الصيدليات من رميه أو تلفه في أي مكان لخطورته على البيئة والسلامة العامة، الأمر الذي يحوّل الصيدليات إلى قنبلة موقوتة تهدد حياة المرضى".وأوضح سلوم أن هذا القانون ينصّ "على استرجاع كل الأدوية المنتهية الصلاحية حفاظًا على حياة المرضى، وترحيلها إلى خارج لبنان لتلفها، خاصة بعد صدور قرار مجلس الشورى في يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي أكد على أحقيّة وأهمية تطبيق هذا القانون ومندرجاته، في محصلة الدعوى المقدمة من نقابة صيادلة لبنان في وجه قرار وزارة الصحة السابقة، والتي أعاقت العمل بقانون المرتجعات لأسباب غير منطقية".وكان جهاز التفتيش التابع لنقابة الصيادلة اللبنانية، أقام العام الماضي، حملة واسعة لتأكيد التزام الصيدليات بصرف الدواء الجيد فقط والمسجل في وزارة الصحة وبالسعر الرسمي.وقال نقيب الصيادلة جو سلوم إن "هذه الحملة للتأكيد على التزام الصيدليات بالدواء المسجل فقط وبالسعر الرسمي، والأكيد أنها ستشمل في المرحلة الأولى المستوصفات الشرعية وبمرحلة ثانية ستشمل المستوصفات غير الشرعية والدكاكين وتجار السوق السوداء ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنه من غير المقبول أن تبقى حياة المواطن والمريض بخطر لأن القسم الأكبر من الدواء المهرب مزور ويؤثر مباشرة على حياة المواطن".
https://sarabic.ae/20240924/نقيب-الصيادلة-في-لبنان-يعلن-عبر-سبوتنيك-مخزون-الأدوية-للأمراض-المزمنة-يكفي-لـ5-إلى-6-أشهر--1093055522.html
https://sarabic.ae/20231015/نقيب-صيادلة-لبنان-مريض-السرطان-لا-يقدر-على-شراء-الأدوية-وليس-هناك-خيار-سوى-دعمها-1082032312.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103553/72/1035537258_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_687e16a1b6745be75fca6f6d83afaf14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أدوية, صيدلية
لبنان, أخبار لبنان, أدوية, صيدلية
تحذير في لبنان من انتشار "قنبلة موقوته" في الصيدليات
لا يزال ملف الأدوية منتهية الصلاحية والمزوّرة يشغل بال اللبنانيين ويهدد صحتهم، في حين حذّر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، من أن "الدواء المنتهي الصلاحية يحوّل الصيدليات إلى قنبلة موقوتة تهدد حياة المرضى".
وقال سلوم، في بيان اليوم الاثنين: "الدواء المنتهي الصلاحية لا يقل خطورة عن الدواء المزوّر، وأن إحجام بعض الشركات والمصانع عن استرجاعه بشكل كلي وتلفه خارج لبنان، يؤدي إلى إغراق الصيدليات بالدواء المنتهي الصلاحية، في ضوء منع الصيدليات من رميه أو تلفه في أي مكان لخطورته على البيئة والسلامة العامة، الأمر الذي يحوّل الصيدليات إلى قنبلة موقوتة تهدد حياة المرضى".
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، دعا سلوم، "الشركات والمصانع، لا سيما البعض منها التي ما زالت تمتنع عن ذلك، إلى تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة".
24 سبتمبر 2024, 14:06 GMT
وأوضح سلوم أن هذا القانون ينصّ "على استرجاع كل الأدوية المنتهية الصلاحية حفاظًا على حياة المرضى، وترحيلها إلى خارج لبنان لتلفها، خاصة بعد صدور قرار مجلس الشورى في يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي أكد على أحقيّة وأهمية تطبيق هذا القانون ومندرجاته، في محصلة الدعوى المقدمة من نقابة صيادلة لبنان في وجه قرار وزارة الصحة السابقة، والتي أعاقت العمل بقانون المرتجعات لأسباب غير منطقية".
وأكد سلوم أن لديه "كامل الثقة بوزير الصحة ركان ناصر الدين، ووزيرة البيئة تمارة الزين، اللذين لن يتوانيا عن أخذ أي خطوة تحفظ حياة المرضى، والأمن البيئي".
15 أكتوبر 2023, 12:47 GMT
وكان جهاز التفتيش التابع لنقابة الصيادلة اللبنانية، أقام العام الماضي، حملة واسعة لتأكيد التزام الصيدليات بصرف الدواء الجيد فقط والمسجل في وزارة الصحة وبالسعر الرسمي.
وقال نقيب الصيادلة جو سلوم إن "هذه الحملة للتأكيد على التزام الصيدليات بالدواء المسجل فقط وبالسعر الرسمي، والأكيد أنها ستشمل في المرحلة الأولى المستوصفات الشرعية
وبمرحلة ثانية ستشمل المستوصفات غير الشرعية والدكاكين وتجار السوق السوداء ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنه من غير المقبول أن تبقى حياة المواطن والمريض بخطر لأن القسم الأكبر من الدواء المهرب مزور ويؤثر مباشرة على حياة المواطن".