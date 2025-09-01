https://sarabic.ae/20250901/تحذير-في-لبنان-من-انتشار-قنبلة-موقوته-في-الصيدليات-1104369290.html

تحذير في لبنان من انتشار "قنبلة موقوته" في الصيدليات

تحذير في لبنان من انتشار "قنبلة موقوته" في الصيدليات

سبوتنيك عربي

لا يزال ملف الأدوية منتهية الصلاحية والمزوّرة يشغل بال اللبنانيين ويهدد صحتهم، في حين حذّر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، من أن "الدواء المنتهي الصلاحية يحوّل... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-01T09:17+0000

2025-09-01T09:17+0000

2025-09-01T09:17+0000

لبنان

أخبار لبنان

أدوية

صيدلية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103553/72/1035537258_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_952569be3aa37f358d2f0471e5353766.jpg

وقال سلوم، في بيان اليوم الاثنين: "الدواء المنتهي الصلاحية لا يقل خطورة عن الدواء المزوّر، وأن إحجام بعض الشركات والمصانع عن استرجاعه بشكل كلي وتلفه خارج لبنان، يؤدي إلى إغراق الصيدليات بالدواء المنتهي الصلاحية، في ضوء منع الصيدليات من رميه أو تلفه في أي مكان لخطورته على البيئة والسلامة العامة، الأمر الذي يحوّل الصيدليات إلى قنبلة موقوتة تهدد حياة المرضى".وأوضح سلوم أن هذا القانون ينصّ "على استرجاع كل الأدوية المنتهية الصلاحية حفاظًا على حياة المرضى، وترحيلها إلى خارج لبنان لتلفها، خاصة بعد صدور قرار مجلس الشورى في يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي أكد على أحقيّة وأهمية تطبيق هذا القانون ومندرجاته، في محصلة الدعوى المقدمة من نقابة صيادلة لبنان في وجه قرار وزارة الصحة السابقة، والتي أعاقت العمل بقانون المرتجعات لأسباب غير منطقية".وكان جهاز التفتيش التابع لنقابة الصيادلة اللبنانية، أقام العام الماضي، حملة واسعة لتأكيد التزام الصيدليات بصرف الدواء الجيد فقط والمسجل في وزارة الصحة وبالسعر الرسمي.وقال نقيب الصيادلة جو سلوم إن "هذه الحملة للتأكيد على التزام الصيدليات بالدواء المسجل فقط وبالسعر الرسمي، والأكيد أنها ستشمل في المرحلة الأولى المستوصفات الشرعية وبمرحلة ثانية ستشمل المستوصفات غير الشرعية والدكاكين وتجار السوق السوداء ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنه من غير المقبول أن تبقى حياة المواطن والمريض بخطر لأن القسم الأكبر من الدواء المهرب مزور ويؤثر مباشرة على حياة المواطن".

https://sarabic.ae/20240924/نقيب-الصيادلة-في-لبنان-يعلن-عبر-سبوتنيك-مخزون-الأدوية-للأمراض-المزمنة-يكفي-لـ5-إلى-6-أشهر--1093055522.html

https://sarabic.ae/20231015/نقيب-صيادلة-لبنان-مريض-السرطان-لا-يقدر-على-شراء-الأدوية-وليس-هناك-خيار-سوى-دعمها-1082032312.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أدوية, صيدلية