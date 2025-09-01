https://sarabic.ae/20250901/سيارة-تقتحم-بوابة-القنصلية-الروسية-في-سيدني-وتوقيف-المشتبه-به-1104362205.html
سيارة تقتحم بوابة القنصلية الروسية في سيدني وتوقيف المشتبه به.. صورة
سيارة تقتحم بوابة القنصلية الروسية في سيدني وتوقيف المشتبه به.. صورة
أفادت شبكة "9 نيوز"، بأن سيارة اقتحمت بوابة القنصلية الروسية في سيدني، ما أدى إلى إصابة ضابط شرطة، فيما تم توقيف المشتبه به. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
موسكو –سبوتنيك. وبحسب "9 نيوز"، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 39 عاما، وهو يتعاون مع الشرطة في التحقيقات حول الحادث.وأشار المصدر إلى أن أحد عناصر الشرطة أُصيب في يده، ولم تُسجل إصابات أخرى.ولم ترد أي معلومات على الفور عن دافع الحادث.
00:46 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 00:47 GMT 01.09.2025)
موسكو –سبوتنيك. وبحسب "9 نيوز"، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 39 عاما، وهو يتعاون مع الشرطة في التحقيقات
حول الحادث.
وأشار المصدر إلى أن أحد عناصر الشرطة أُصيب في يده، ولم تُسجل إصابات أخرى.
ولم ترد أي معلومات على الفور عن دافع الحادث.