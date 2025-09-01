عربي
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون تزيد باستمرار نفوذها في حل القضايا الدولية
شي جين بينغ: اقتصادات دول منظمة شنغهاي تقارب 30 تريليون دولار أمريكي

04:09 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 05:05 GMT 01.09.2025)
صرح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع القمة الخامسة والعشرين لمجلس رؤساء دول "منظمة شنغهاي للتعاون"، اليوم الإثنين، بأن بلاده تخطط لتنفيذ 100 مشروع رعاية اجتماعية صغير في الدول الأعضاء المحتاجة في المنظمة.
تيانجين -سبوتنيك. وقال شي جين بينغ، "تخطط الصين لتنفيذ 100 مشروع رعاية اجتماعية صغير في الدول الأعضاء المحتاجة.. وتقديم 2 مليار يوان (حوالي 280 مليون دولار) كمساعدات للدول الأعضاء هذا العام".

وأكد الرئيس الصيني، "اقترب حجم اقتصادات دول منظمة شنغهاي للتعاون من 30 تريليون دولار أمريكي، ويتزايد التأثير الاقتصادي للمنظمة، كما دعا إلى إنشاء بنك التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون في أقرب وقت ممكن، وإطلاق مركز لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها المنظمة؛

وتابع الرئيس الصيني: "تجاوزت استثمارات الصين في اقتصادات الدول الأعضاء الأخرى في منظمة شنغهاي للتعاون 84 مليار دولار أمريكي، لافتا إلى أن جميع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون هم "أصدقاء وشركاء".
ودعا شي جين بينغ الدول الأعضاء إلى احترام الاختلافات، والحفاظ على التواصل الاستراتيجي، وبناء التوافق، وتعزيز التضامن والتعاون. مؤكدا أن التعاون المشترك يتيح لجميع الثقافات أن "تزدهر في رخاء ووئام".
وتقام في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها .
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مركز ميجيانغ للمؤتمرات والمعارض قبل حفل الترحيب الذي أقامه الرئيس الصيني شي جين بينج لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
بوتين يصل إلى تيانجين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.. فيديو
02:37 GMT
وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين "شي جين بينج"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
