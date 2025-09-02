عربي
https://sarabic.ae/20250902/أكبر-صفقات-الغاز-في-أغسطس-2025-1104405323.html
أكبر صفقات الغاز في أغسطس 2025
أكبر صفقات الغاز في أغسطس 2025
سبوتنيك عربي
شهد شهر أغسطس/ آب 2025، إبرام عدد من الدول لصفقات غاز ضخمة، بينها صفقة استئجار وإعادة تأجير مرافق معالجة الغاز في حقل "الجافورة" السعودي، التي بلغت قيمتها 11... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T07:46+0000
2025-09-02T07:46+0000
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104405691_0:0:3385:1904_1920x0_80_0_0_668d45197fb655b7b402a88d93a88d4f.jpg
الصفقة أبرمتها شركة "أرامكو" السعودية مع تحالف دولي بقيادة صناديق "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" التابعة لـ"بلاك روك"، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن الإمارات كانت ضمن المشهد بصفقتين مع الهند، ضمن جهودها لتصدّر سوق الغاز المسال العالمية في المستقبل.وفي الوقت ذاته، سجلت نيجيريا خطوات مهمة لتعزيز موقعها في سوق الغاز المسال الأفريقي والعالمي، عبر اتفاق ضخم مع شركات محلية وعالمية لتزويدها بالغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بهدف رفع طاقتها الإنتاجية إلى 30 مليون طن سنويا.الإماراتأبرمت الإمارات صفقتان، الأولى تولتها شركة "أدنوك"، بتوقيع اتفاق طويل الأمد لتوريد نصف مليون طن متري سنويا من الغاز المسال إلى شركة "هندوستان بتروليوم" الهندية لمدة 10 سنوات، وهو ما يعزز موقع الإمارات في السوق الهندية، التي تعد من أسرع أسواق الطاقة نموا عالميا.السعوديةوقّعت "أرامكو" السعودية صفقة استئجار وإعادة تأجير مرافق معالجة الغاز في حقل "الجافورة"، بقيمة بلغت 11 مليار دولار.وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات، وهو ما يعكس سعي الرياض لتعزيز إنتاج الغاز وزيادة طاقتها بنسبة 60 في المئة حتى 2030.نيجيرياوقّعت نيجيريا اتفاقا ضخما مع شركات محلية وعالمية لتزويدها بالغاز الطبيعي يمتد لـ20 عاما، لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 30 مليون طن سنويا، ويقدّر حجم الغاز الذي شمله الاتفاق مع شركة "نيجيريا إل إن جي" بمليار و290 مليون قدم مكعبة من الغاز.
https://sarabic.ae/20250708/قفزة-في-السعودية-أكثر-الدول-العربية-إنتاجا-للغاز-الطبيعي-عام-2024-1102466729.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104405691_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_823e45dd742ca8a8955489b3b4d8ac74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية

أكبر صفقات الغاز في أغسطس 2025

07:46 GMT 02.09.2025
© AP Photoحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
شهد شهر أغسطس/ آب 2025، إبرام عدد من الدول لصفقات غاز ضخمة، بينها صفقة استئجار وإعادة تأجير مرافق معالجة الغاز في حقل "الجافورة" السعودي، التي بلغت قيمتها 11 مليار دولار.
الصفقة أبرمتها شركة "أرامكو" السعودية مع تحالف دولي بقيادة صناديق "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" التابعة لـ"بلاك روك"، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن الإمارات كانت ضمن المشهد بصفقتين مع الهند، ضمن جهودها لتصدّر سوق الغاز المسال العالمية في المستقبل.
وفي الوقت ذاته، سجلت نيجيريا خطوات مهمة لتعزيز موقعها في سوق الغاز المسال الأفريقي والعالمي، عبر اتفاق ضخم مع شركات محلية وعالمية لتزويدها بالغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بهدف رفع طاقتها الإنتاجية إلى 30 مليون طن سنويا.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
قفزة في السعودية... أكثر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي عام 2024
8 يوليو, 07:17 GMT

الإمارات

أبرمت الإمارات صفقتان، الأولى تولتها شركة "أدنوك"، بتوقيع اتفاق طويل الأمد لتوريد نصف مليون طن متري سنويا من الغاز المسال إلى شركة "هندوستان بتروليوم" الهندية لمدة 10 سنوات، وهو ما يعزز موقع الإمارات في السوق الهندية، التي تعد من أسرع أسواق الطاقة نموا عالميا.

كما وقّعت شركة "أدنوك" الإماراتية صفقة جديدة طويلة الأجل تضمنت بيع وشراء مدتها 15 عاما مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة، أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند، وهو ما يمكّنها من توريد مليون طن سنويا من الغاز المسال بشكل رئيس من مشروع "الرويس".

السعودية

وقّعت "أرامكو" السعودية صفقة استئجار وإعادة تأجير مرافق معالجة الغاز في حقل "الجافورة"، بقيمة بلغت 11 مليار دولار.
وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات، وهو ما يعكس سعي الرياض لتعزيز إنتاج الغاز وزيادة طاقتها بنسبة 60 في المئة حتى 2030.

نيجيريا

وقّعت نيجيريا اتفاقا ضخما مع شركات محلية وعالمية لتزويدها بالغاز الطبيعي يمتد لـ20 عاما، لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 30 مليون طن سنويا، ويقدّر حجم الغاز الذي شمله الاتفاق مع شركة "نيجيريا إل إن جي" بمليار و290 مليون قدم مكعبة من الغاز.
