أكبر صفقات الغاز في أغسطس 2025
أكبر صفقات الغاز في أغسطس 2025
الصفقة أبرمتها شركة "أرامكو" السعودية مع تحالف دولي بقيادة صناديق "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" التابعة لـ"بلاك روك"، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن الإمارات كانت ضمن المشهد بصفقتين مع الهند، ضمن جهودها لتصدّر سوق الغاز المسال العالمية في المستقبل.وفي الوقت ذاته، سجلت نيجيريا خطوات مهمة لتعزيز موقعها في سوق الغاز المسال الأفريقي والعالمي، عبر اتفاق ضخم مع شركات محلية وعالمية لتزويدها بالغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بهدف رفع طاقتها الإنتاجية إلى 30 مليون طن سنويا.الإماراتأبرمت الإمارات صفقتان، الأولى تولتها شركة "أدنوك"، بتوقيع اتفاق طويل الأمد لتوريد نصف مليون طن متري سنويا من الغاز المسال إلى شركة "هندوستان بتروليوم" الهندية لمدة 10 سنوات، وهو ما يعزز موقع الإمارات في السوق الهندية، التي تعد من أسرع أسواق الطاقة نموا عالميا.السعوديةوقّعت "أرامكو" السعودية صفقة استئجار وإعادة تأجير مرافق معالجة الغاز في حقل "الجافورة"، بقيمة بلغت 11 مليار دولار.وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات، وهو ما يعكس سعي الرياض لتعزيز إنتاج الغاز وزيادة طاقتها بنسبة 60 في المئة حتى 2030.نيجيرياوقّعت نيجيريا اتفاقا ضخما مع شركات محلية وعالمية لتزويدها بالغاز الطبيعي يمتد لـ20 عاما، لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 30 مليون طن سنويا، ويقدّر حجم الغاز الذي شمله الاتفاق مع شركة "نيجيريا إل إن جي" بمليار و290 مليون قدم مكعبة من الغاز.
الأخبار
ar_EG
أكبر صفقات الغاز في أغسطس 2025
شهد شهر أغسطس/ آب 2025، إبرام عدد من الدول لصفقات غاز ضخمة، بينها صفقة استئجار وإعادة تأجير مرافق معالجة الغاز في حقل "الجافورة" السعودي، التي بلغت قيمتها 11 مليار دولار.
الصفقة أبرمتها شركة "أرامكو" السعودية مع تحالف دولي بقيادة صناديق "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" التابعة لـ"بلاك روك"، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن الإمارات كانت ضمن المشهد بصفقتين مع الهند، ضمن جهودها لتصدّر سوق الغاز المسال العالمية في المستقبل.
وفي الوقت ذاته، سجلت نيجيريا خطوات مهمة لتعزيز موقعها في سوق الغاز المسال الأفريقي والعالمي، عبر اتفاق ضخم مع شركات محلية وعالمية لتزويدها بالغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بهدف رفع طاقتها الإنتاجية إلى 30 مليون طن سنويا.
أبرمت الإمارات صفقتان، الأولى تولتها شركة "أدنوك"، بتوقيع اتفاق طويل الأمد لتوريد نصف مليون طن متري سنويا من الغاز المسال إلى شركة "هندوستان بتروليوم" الهندية لمدة 10 سنوات، وهو ما يعزز موقع الإمارات في السوق الهندية، التي تعد من أسرع أسواق الطاقة نموا عالميا.
كما وقّعت شركة "أدنوك" الإماراتية صفقة جديدة طويلة الأجل تضمنت بيع وشراء مدتها 15 عاما مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة، أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند، وهو ما يمكّنها من توريد مليون طن سنويا من الغاز المسال بشكل رئيس من مشروع "الرويس".
وقّعت "أرامكو" السعودية
صفقة استئجار وإعادة تأجير مرافق معالجة الغاز في حقل "الجافورة"، بقيمة بلغت 11 مليار دولار.
وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات، وهو ما يعكس سعي الرياض لتعزيز إنتاج الغاز
وزيادة طاقتها بنسبة 60 في المئة حتى 2030.
وقّعت نيجيريا اتفاقا ضخما مع شركات محلية وعالمية لتزويدها بالغاز الطبيعي يمتد لـ20 عاما، لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 30 مليون طن سنويا، ويقدّر حجم الغاز الذي شمله الاتفاق مع شركة "نيجيريا إل إن جي" بمليار و290 مليون قدم مكعبة من الغاز.