الحرب السوفيتية اليابانية
بعد هزيمة ألمانيا في أوروبا، فتح التحرك السوفييتي ضد اليابان، مسارًا حاسمًا لإنهاء الحرب العالمية الثانية في آسيا. يوضح الإنفوغراف الذي أعدّه لكم فريق عمل... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
