الكرملين: روسيا والصين توقعان أكثر من 20 وثيقة مشتركة خلال زيارة بوتين- عاجل

أفاد الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الثلاثاء، بأن وفدي روسيا والصين، وقّعا 22 وثيقة تعاون في إطار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للصين. 02.09.2025, سبوتنيك عربي
02.09.2025
