بعرض عسكري مهيب... فيتنام تحتفي بالذكرى الـ80 للاستقلال.. فيديو

شهدت العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الثلاثاء، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال البلاد بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T08:15+0000
فيتنام
ففي الثاني من سبتمبر/ أيلول 1945، تم إعلان استقلال فيتنام في ساحة بادنه من قبل الزعيم هو تشي مينه، الذي يوصف بـ "القائد العبقري وبطل التحرير الوطني"، حسب وسائل إعلام فيتنامية.
ففي الثاني من سبتمبر/ أيلول 1945، تم إعلان استقلال فيتنام
في ساحة بادنه من قبل الزعيم هو تشي مينه، الذي يوصف بـ "القائد العبقري وبطل التحرير الوطني"، حسب وسائل إعلام فيتنامية.