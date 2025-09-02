قادة العالم في بكين.. السياسة والرمزية في الذكرى الـ80 لانتصار الصين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يمين)، في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين
رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، أثناء سفره إلى الصين على متن قطار خاص
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعضاء الوفد النيبالي، خلال اجتماع على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين
موكب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مركز "ميجيانغ" للمؤتمرات والمعارض في تيانجين
رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، ووزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، والمدير التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف (من اليسار إلى اليمين)، قبيل المحادثات الروسية الصينية في بكين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (يمين)، ورئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ (يسار)، خلال اجتماع ثلالي في بكين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين
أعضاء حرس الشرف يتجهون نحو مدرج المطار استعدادا للترحيب بوصول رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، إلى مطار بكين الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ، خلال جلسة تصوير مشتركة في بكين
رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في الوسط، يصل إلى مطار بكين الدولي
أليكسي أوفيرشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ودينيس مانتوروف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف (من اليسار إلى اليمين)، قبل بدء الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين
جندي من فرقة حرس الشرف عند مدخل قاعة "الشعب الكبرى" في بكين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، يتحدثون قبل قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، في مركز "ميجيانغ" للمؤتمرات والمعارض في تيانجين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مارًا أمام حرس الشرف، متوجها للمشاركة في جلسة تصوير تذكارية لرؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون" ورؤساء الدول المراقبة في المنظمة، ورؤساء المنظمات الدولية، في مدينة تيانجين الصينية