بوتين: روسيا تحترم المسار السياسي المستقل الذي تنتهجه صربيا بقيادة فوتشيتش
https://sarabic.ae/20250902/قادة-العالم-في-بكين-السياسة-والرمزية-في-الذكرى-الـ80-لانتصار-الصين-1104417549.html
قادة العالم في بكين.. السياسة والرمزية في الذكرى الـ80 لانتصار الصين
قادة العالم في بكين.. السياسة والرمزية في الذكرى الـ80 لانتصار الصين
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لبعض زعماء العالم أثناء زيارتهم إلى الصين، للمشاركة في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، وجمعها لقراء ومتابعي... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T12:48+0000
2025-09-02T12:48+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104417722_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_07f41dbb644a65540f40740bd9169475.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104417722_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_3c050f18c6a1b2c05d49072a346becef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

قادة العالم في بكين.. السياسة والرمزية في الذكرى الـ80 لانتصار الصين

12:48 GMT 02.09.2025
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لبعض زعماء العالم أثناء زيارتهم إلى الصين، للمشاركة في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يمين)، في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يمين)، في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة &quot;شنغهاي للتعاون&quot; في تيانجين - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يمين)، في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين

© Photo / KCNA

رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، أثناء سفره إلى الصين على متن قطار خاص

رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، أثناء سفره إلى الصين على متن قطار خاص - سبوتنيك عربي
2/15
© Photo / KCNA

رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، أثناء سفره إلى الصين على متن قطار خاص

© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعضاء الوفد النيبالي، خلال اجتماع على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعضاء الوفد النيبالي، خلال اجتماع على هامش قمة منظمة &quot;شنغهاي للتعاون&quot; في تيانجين - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعضاء الوفد النيبالي، خلال اجتماع على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين

© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور

موكب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مركز "ميجيانغ" للمؤتمرات والمعارض في تيانجين

موكب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مركز &quot;ميجيانغ&quot; للمؤتمرات والمعارض في تيانجين - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov
/
الانتقال إلى بنك الصور

موكب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مركز "ميجيانغ" للمؤتمرات والمعارض في تيانجين

© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، ووزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، والمدير التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف (من اليسار إلى اليمين)، قبيل المحادثات الروسية الصينية في بكين

رئيس مجلس إدارة شركة &quot;غازبروم&quot; الروسية أليكسي ميلر، ووزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، والمدير التنفيذي لشركة &quot;روساتوم&quot; الحكومية أليكسي ليخاتشوف (من اليسار إلى اليمين)، قبيل المحادثات الروسية الصينية في بكين - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov
/
الانتقال إلى بنك الصور

رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، ووزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، والمدير التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف (من اليسار إلى اليمين)، قبيل المحادثات الروسية الصينية في بكين

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (يمين)، ورئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ (يسار)، خلال اجتماع ثلالي في بكين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (يمين)، ورئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ (يسار)، خلال اجتماع ثلالي في بكين - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (يمين)، ورئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ (يسار)، خلال اجتماع ثلالي في بكين

© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة &quot;شنغهاي للتعاون&quot; في تيانجين - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين

© AP Photo / Pool/Lintao Zhang

أعضاء حرس الشرف يتجهون نحو مدرج المطار استعدادا للترحيب بوصول رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، إلى مطار بكين الدولي

أعضاء حرس الشرف يتجهون نحو مدرج المطار استعدادا للترحيب بوصول رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، إلى مطار بكين الدولي - سبوتنيك عربي
8/15
© AP Photo / Pool/Lintao Zhang

أعضاء حرس الشرف يتجهون نحو مدرج المطار استعدادا للترحيب بوصول رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، إلى مطار بكين الدولي

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ، خلال جلسة تصوير مشتركة في بكين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ، خلال جلسة تصوير مشتركة في بكين - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ، خلال جلسة تصوير مشتركة في بكين

© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين

رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة &quot;شنغهاي للتعاون&quot; في تيانجين - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين

© AP Photo / Pool/Lintao Zhang

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في الوسط، يصل إلى مطار بكين الدولي

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في الوسط، يصل إلى مطار بكين الدولي - سبوتنيك عربي
11/15
© AP Photo / Pool/Lintao Zhang

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في الوسط، يصل إلى مطار بكين الدولي

© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور

أليكسي أوفيرشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ودينيس مانتوروف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف (من اليسار إلى اليمين)، قبل بدء الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين

أليكسي أوفيرشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ودينيس مانتوروف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف (من اليسار إلى اليمين)، قبل بدء الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة منظمة &quot;شنغهاي للتعاون&quot; في تيانجين - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أليكسي أوفيرشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ودينيس مانتوروف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف (من اليسار إلى اليمين)، قبل بدء الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين

© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من فرقة حرس الشرف عند مدخل قاعة "الشعب الكبرى" في بكين

جندي من فرقة حرس الشرف عند مدخل قاعة &quot;الشعب الكبرى&quot; في بكين - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من فرقة حرس الشرف عند مدخل قاعة "الشعب الكبرى" في بكين

© AP Photo / Indian Prime Minister's Office

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، يتحدثون قبل قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، في مركز "ميجيانغ" للمؤتمرات والمعارض في تيانجين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، يتحدثون قبل قمة منظمة &quot;شنغهاي للتعاون&quot;، في مركز &quot;ميجيانغ&quot; للمؤتمرات والمعارض في تيانجين - سبوتنيك عربي
14/15
© AP Photo / Indian Prime Minister's Office

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، يتحدثون قبل قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، في مركز "ميجيانغ" للمؤتمرات والمعارض في تيانجين

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مارًا أمام حرس الشرف، متوجها للمشاركة في جلسة تصوير تذكارية لرؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون" ورؤساء الدول المراقبة في المنظمة، ورؤساء المنظمات الدولية، في مدينة تيانجين الصينية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مارًا أمام حرس الشرف، متوجها للمشاركة في جلسة تصوير تذكارية لرؤساء دول منظمة &quot;شنغهاي للتعاون&quot; ورؤساء الدول المراقبة في المنظمة، ورؤساء المنظمات الدولية، في مدينة تيانجين الصينية - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مارًا أمام حرس الشرف، متوجها للمشاركة في جلسة تصوير تذكارية لرؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون" ورؤساء الدول المراقبة في المنظمة، ورؤساء المنظمات الدولية، في مدينة تيانجين الصينية

