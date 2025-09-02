https://sarabic.ae/20250902/موسكو-روسيا-تشعر-بالقلق-إزاء-رفض-واشنطن-إصدار-تأشيرات-للوفد-الفلسطيني-للأمم-المتحدة-1104429654.html
موسكو: روسيا تشعر بالقلق إزاء رفض واشنطن إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني للأمم المتحدة
أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني للمشاركة في الجمعية العامة للأمم... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T15:50+0000
2025-09-02T15:50+0000
2025-09-02T15:50+0000
وجاء في بيان للخارجية الروسية أن "الجانب الروسي أعرب عن قلقه البالغ إزاء هذه الإجراءات الأمريكية التعسفية، كما لوحظ أن رفض السماح للوفد الفلسطيني بالوصول إلى نيويورك، بما في ذلك الانضمام إلى الجولة الثانية من المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المقرر عقده في 22 أيلول/ سبتمبر، سيؤثر سلباً على آفاق إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين وطويلي الأمد في المنطقة ككل".وفي وقت سابق، رفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.وأعربت الرئاسة الفلسطينية، يوم الجمعة، عن "أسفها واستغرابها الشديدين" من قرار وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.أمريكا ترفض منح تأشيرات لقيادات فلسطينية لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلغاء التأشيرات الحالية، مؤكدة أن مثل هذا القرار سيؤثر سلباً على التسوية في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان للخارجية الروسية أن "الجانب الروسي أعرب عن قلقه البالغ إزاء هذه الإجراءات الأمريكية التعسفية، كما لوحظ أن رفض السماح للوفد الفلسطيني بالوصول إلى نيويورك، بما في ذلك الانضمام إلى الجولة الثانية من المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المقرر عقده في 22 أيلول/ سبتمبر، سيؤثر سلباً على آفاق إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين وطويلي الأمد في المنطقة ككل".
وفي وقت سابق من اليوم، جرت محادثة هاتفية بين نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ونائب الرئيس الفلسطيني، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ.
وفي وقت سابق، رفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".
وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية
ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، يوم الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية، يوم الجمعة، عن "أسفها واستغرابها الشديدين"
من قرار وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.