نجم ليفربول الجديد يرتكب خطأ فادحا.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250902/نجم-ليفربول-الجديد-يرتكب-خطأ-فادحا-1104440862.html
نجم ليفربول الجديد يرتكب خطأ فادحا.. فيديو
نجم ليفربول الجديد يرتكب خطأ فادحا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أثار هوغو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول الجديد، موجة من الجدل بعد نشره مقطع فيديو عبر "سناب شات" يظهر فيه وهو يستخدم هاتفه المحمول لتصوير نفسه أثناء قيادة سيارته... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T19:50+0000
2025-09-02T20:39+0000
مجتمع
بريطانيا
منوعات
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099944716_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5bef2ef2804de68ce90d99639de45a91.jpg
وأظهر اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما، الذي انضم إلى ليفربول في صيف 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل 69 مليون جنيه إسترليني، في الفيديو لوحة قيادة السيارة قبل أن يوجه الكاميرا نحو وجهه أثناء القيادة، في انتهاك صريح لقوانين المرور البريطانية، وفقا لوسائل إعلام بريطانية. إيكيتيكي، الذي تألق منذ انضمامه إلى "الريدز" بتسجيله هدفًا في كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس، وهدفين في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث ونيوكاسل، كان قد ساهم مؤخرا في فوز فريقه على آرسنال بهدف دون رد في قمة الدوري الإنجليزي. ولم يصدر نادي ليفربول أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن تصرف لاعبه الجديد، فيما يترقب الجمهور تداعيات هذه المخالفة على مسيرة إيكيتيكي.
https://sarabic.ae/20250807/الهلال-السعودي-يشتري-عقد-مهاجم-ليفربول-1103473565.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099944716_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a72e553dabe58effdfed13f94505a06d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, منوعات, رياضة
بريطانيا, منوعات, رياضة

نجم ليفربول الجديد يرتكب خطأ فادحا.. فيديو

19:50 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 20:39 GMT 02.09.2025)
© AP Photo / Jon Superليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف
ليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
أثار هوغو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول الجديد، موجة من الجدل بعد نشره مقطع فيديو عبر "سناب شات" يظهر فيه وهو يستخدم هاتفه المحمول لتصوير نفسه أثناء قيادة سيارته الفارهة من طراز "مرسيدس G Wagon"، التي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني، على طريق سريع.
وأظهر اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما، الذي انضم إلى ليفربول في صيف 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل 69 مليون جنيه إسترليني، في الفيديو لوحة قيادة السيارة قبل أن يوجه الكاميرا نحو وجهه أثناء القيادة، في انتهاك صريح لقوانين المرور البريطانية، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
مجتمع
الهلال السعودي يشتري عقد مهاجم ليفربول
7 أغسطس, 11:11 GMT
وتحظر القوانين في إنجلترا استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، حتى عند التوقف في إشارات المرور أو الزحام، ويعاقب المخالفون بغرامة تصل إلى 200 جنيه إسترليني وخصم 6 نقاط من رخصة القيادة.
إيكيتيكي، الذي تألق منذ انضمامه إلى "الريدز" بتسجيله هدفًا في كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس، وهدفين في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث ونيوكاسل، كان قد ساهم مؤخرا في فوز فريقه على آرسنال بهدف دون رد في قمة الدوري الإنجليزي.
ولم يصدر نادي ليفربول أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن تصرف لاعبه الجديد، فيما يترقب الجمهور تداعيات هذه المخالفة على مسيرة إيكيتيكي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала