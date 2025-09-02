نجم ليفربول الجديد يرتكب خطأ فادحا.. فيديو
19:50 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 20:39 GMT 02.09.2025)
© AP Photo / Jon Superليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
أثار هوغو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول الجديد، موجة من الجدل بعد نشره مقطع فيديو عبر "سناب شات" يظهر فيه وهو يستخدم هاتفه المحمول لتصوير نفسه أثناء قيادة سيارته الفارهة من طراز "مرسيدس G Wagon"، التي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني، على طريق سريع.
📹نجم "ليفربول" يرتكب خطأ فادحا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 2, 2025
أثار نجم فريق "ليفربول" الجديد، هوغو إيكيتيكي، جدلا بعد نشره فيديو على مواقع التواصل، وهو يصور نفسه بهاتفه أثناء قيادة سيارته الفارهة، في مخالفة واضحة لقوانين المرور البريطانية.
ويواجه اللاعب الفرنسي (23 عاما)، المنتقل من فرانكفورت مقابل 69 مليون… pic.twitter.com/7So652kHuU
وأظهر اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما، الذي انضم إلى ليفربول في صيف 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل 69 مليون جنيه إسترليني، في الفيديو لوحة قيادة السيارة قبل أن يوجه الكاميرا نحو وجهه أثناء القيادة، في انتهاك صريح لقوانين المرور البريطانية، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
7 أغسطس, 11:11 GMT
وتحظر القوانين في إنجلترا استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، حتى عند التوقف في إشارات المرور أو الزحام، ويعاقب المخالفون بغرامة تصل إلى 200 جنيه إسترليني وخصم 6 نقاط من رخصة القيادة.
إيكيتيكي، الذي تألق منذ انضمامه إلى "الريدز" بتسجيله هدفًا في كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس، وهدفين في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث ونيوكاسل، كان قد ساهم مؤخرا في فوز فريقه على آرسنال بهدف دون رد في قمة الدوري الإنجليزي.
ولم يصدر نادي ليفربول أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن تصرف لاعبه الجديد، فيما يترقب الجمهور تداعيات هذه المخالفة على مسيرة إيكيتيكي.