وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد خطط إغلاق فنادق اللاجئين بحلول عام 2029

أكدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، أن الحكومة تعتزم إغلاق جميع الفنادق، التي تؤوي اللاجئين قبل الانتخابات المقبلة، مشددة على أن هذه العملية "يجب أن تتم... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، نيتها إغلاق جميع فنادق طالبي اللجوء قبل الانتخابات العامة المقبلة، المتوقع عقدها في موعد أقصاه عام 2029. ويرى المنتقدون أن مشكلة هذه الفنادق، التي تقع غالبا في مراكز المدن ويعتقد أنها سبب في ارتفاع معدلات الجريمة، يجب التعامل معها بشكل عاجل.كما شددت وزيرة الداخلية البريطانية على ضرورة تسريع البت في الطلبات وإعادة عدد أكبر من اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية.وأضافت كوبر أن "وزارة الداخلية تعتزم تعليق برنامج لم شمل اللاجئين مع عائلاتهم مؤقتا خلال فترة إعادة التنظيم"، ومضت قائلة: "في المقابل، ستواصل الحكومة تمديد برنامج التأشيرات الخاص باللاجئين الأوكرانيين".وأكدت كوبر أن "البرنامج سيمدد لـ24 شهرا إضافيا، بعدما كان قد مُدد في يوليو (تموز) الماضي لمدة 18 شهرا، مانحًا الأوكرانيين حق العمل في البلاد".وفي أواخر أغسطس/ آب المنصرم، ربحت وزارة الداخلية البريطانية استئنافًا ضد قرار مؤقت بحظر إيواء اللاجئين في فندق "ذا بيل" بمنطقة إيبنغ قرب لندن، بعدما رفعت السلطات المحلية دعوى لإغلاق الفندق أمام المحكمة العليا.وبررت السلطات المحلية طلبها بوجود "خطر واضح من تصاعد التوترات داخل المجتمع" وبأن الممارسة لا تتماشى مع لوائح التخطيط العمراني.وكانت المنطقة قد شهدت في يوليو الماضي، اضطرابات على خلفية محاكمة مهاجر يبلغ 38 عامًا متهم بجريمة اغتصاب.واحتشد مئات المتظاهرين مرارًا أمام فندق "ذا بيل"، واندلعت مواجهات مع الشرطة، ما أسفر عن توقيف عدد من الأشخاص، وفي أواخر يوليو الماضي، دعت سلطات إيبنغ الحكومة البريطانية إلى إغلاق الفنادق التي يُحتجز فيها المهاجرون.ويحاول المهاجرون غير الشرعيين باستمرار إيجاد أي وسيلة للوصول إلى بريطانيا والحصول على وضعية لاجئ تتيح لهم الاستفادة من المساعدات المالية والبرامج الاجتماعية. وفي عام 2024، وصل أكثر من 36,800 مهاجر إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية بالقوارب، بزيادة الربع مقارنة بالعام السابق. أما الرقم القياسي فتم تسجيله في عام 2022، حين وصل أكثر من 45,700 مهاجر إلى السواحل البريطانية.

