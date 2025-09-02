وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد خطط إغلاق فنادق اللاجئين بحلول عام 2029

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد خطط إغلاق فنادق اللاجئين بحلول عام 2029
وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد خطط إغلاق فنادق اللاجئين بحلول عام 2029
وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد خطط إغلاق فنادق اللاجئين بحلول عام 2029
وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد خطط إغلاق فنادق اللاجئين بحلول عام 2029

01:52 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 04:59 GMT 02.09.2025)
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الانتقال إلى بنك الصورضابط شرطة يتواصل مع أحد المشاركين في احتجاجات ضد التلوث البيئي في أحد شوارع لندن، إنجلترا 16 أبريل 2019
ضابط شرطة يتواصل مع أحد المشاركين في احتجاجات ضد التلوث البيئي في أحد شوارع لندن، إنجلترا 16 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، أن الحكومة تعتزم إغلاق جميع الفنادق، التي تؤوي اللاجئين قبل الانتخابات المقبلة، مشددة على أن هذه العملية "يجب أن تتم تدريجيا وبطريقة منظمة"، على حد قولها.
وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، نيتها إغلاق جميع فنادق طالبي اللجوء قبل الانتخابات العامة المقبلة، المتوقع عقدها في موعد أقصاه عام 2029. ويرى المنتقدون أن مشكلة هذه الفنادق، التي تقع غالبا في مراكز المدن ويعتقد أنها سبب في ارتفاع معدلات الجريمة، يجب التعامل معها بشكل عاجل.

وقالت كوبر في كلمتها أمام البرلمان البريطاني: "سنغلق كل فنادق اللجوء بشكل نهائي في عهد هذه الحكومة، ليس فقط عبر نقل الأفراد إلى مواقع أخرى، وإنما من خلال خفض الأعداد في مرافق الإيواء المدعومة بشكل عام، وذلك عبر برنامج منظم ومدروس، لا من خلال أحكام قضائية مُجزّأة. سنعمل على خفض أعداد الداخلين إلى نظام اللجوء، ومعالجة تراكم الطعون، وهو أمر حاسم، ومواصلة زيادة وتيرة الإعادات".

كما شددت وزيرة الداخلية البريطانية على ضرورة تسريع البت في الطلبات وإعادة عدد أكبر من اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت كوبر أن "وزارة الداخلية تعتزم تعليق برنامج لم شمل اللاجئين مع عائلاتهم مؤقتا خلال فترة إعادة التنظيم"، ومضت قائلة: "في المقابل، ستواصل الحكومة تمديد برنامج التأشيرات الخاص باللاجئين الأوكرانيين".
وأكدت كوبر أن "البرنامج سيمدد لـ24 شهرا إضافيا، بعدما كان قد مُدد في يوليو (تموز) الماضي لمدة 18 شهرا، مانحًا الأوكرانيين حق العمل في البلاد".
وفي أواخر أغسطس/ آب المنصرم، ربحت وزارة الداخلية البريطانية استئنافًا ضد قرار مؤقت بحظر إيواء اللاجئين في فندق "ذا بيل" بمنطقة إيبنغ قرب لندن، بعدما رفعت السلطات المحلية دعوى لإغلاق الفندق أمام المحكمة العليا.
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
بريطانيا: منع المحكمة الأوروبية ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا له دوافع سياسية
18 يونيو 2022, 15:24 GMT
وبررت السلطات المحلية طلبها بوجود "خطر واضح من تصاعد التوترات داخل المجتمع" وبأن الممارسة لا تتماشى مع لوائح التخطيط العمراني.
وبعد نجاح مجلس إيبنغ، أعلنت العديد من السلطات الإقليمية خططًا لاتخاذ إجراءات مماثلة، فيما حذّر محامو وزارة الداخلية من أن إغلاق الفنادق سيؤثر "بشكل كبير" على قدرتها على أداء واجباتها القانونية في حماية اللاجئين، وقد يؤدي إلى "تأجيج العنف والاحتجاجات".
وكانت المنطقة قد شهدت في يوليو الماضي، اضطرابات على خلفية محاكمة مهاجر يبلغ 38 عامًا متهم بجريمة اغتصاب.
واحتشد مئات المتظاهرين مرارًا أمام فندق "ذا بيل"، واندلعت مواجهات مع الشرطة، ما أسفر عن توقيف عدد من الأشخاص، وفي أواخر يوليو الماضي، دعت سلطات إيبنغ الحكومة البريطانية إلى إغلاق الفنادق التي يُحتجز فيها المهاجرون.
ويحاول المهاجرون غير الشرعيين باستمرار إيجاد أي وسيلة للوصول إلى بريطانيا والحصول على وضعية لاجئ تتيح لهم الاستفادة من المساعدات المالية والبرامج الاجتماعية. وفي عام 2024، وصل أكثر من 36,800 مهاجر إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية بالقوارب، بزيادة الربع مقارنة بالعام السابق. أما الرقم القياسي فتم تسجيله في عام 2022، حين وصل أكثر من 45,700 مهاجر إلى السواحل البريطانية.
