وزير الخارجية: بولندا تطلب من الولايات المتحدة دعوتها إلى مجموعة العشرين
صرّح وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، بأنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعوة بلاده إلى مجموعة العشرين. 02.09.2025, سبوتنيك عربي
وارسو –سبوتنيك. وصرح سيكورسكي عقب لقائه مع روبيو في ميامي، "مع انضمام بولندا إلى مجموعة الاقتصادات ذات التريليونات، طلبت من الولايات المتحدة، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين للعام المقبل، دعوتنا إلى هذه المجموعة"، وفقا لوكالة الأنباء البولندية.كما وصف بولندا بأنها نموذج يُحتذى به للدول الأخرى بفضل تحولها من اقتصاد مُخطط إلى اقتصاد حر.ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تجاوز الاقتصاد البولندي تريليون دولار أمريكي لأول مرة في تاريخه في عام 2025.
