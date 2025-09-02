وزير الخارجية: بولندا تطلب من الولايات المتحدة دعوتها إلى مجموعة العشرين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250902/-وزير-الخارجية-بولندا-تطلب-من-الولايات-المتحدة-دعوتها-إلى-مجموعة-العشرين--1104445425.html
وزير الخارجية: بولندا تطلب من الولايات المتحدة دعوتها إلى مجموعة العشرين
وزير الخارجية: بولندا تطلب من الولايات المتحدة دعوتها إلى مجموعة العشرين
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، بأنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعوة بلاده إلى مجموعة العشرين. 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T23:30+0000
2025-09-02T23:51+0000
بولندا
مجموعة العشرين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104398/51/1043985170_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8a02807c3d3dcc2537409f799a7e1714.jpg
وارسو –سبوتنيك. وصرح سيكورسكي عقب لقائه مع روبيو في ميامي، "مع انضمام بولندا إلى مجموعة الاقتصادات ذات التريليونات، طلبت من الولايات المتحدة، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين للعام المقبل، دعوتنا إلى هذه المجموعة"، وفقا لوكالة الأنباء البولندية.كما وصف بولندا بأنها نموذج يُحتذى به للدول الأخرى بفضل تحولها من اقتصاد مُخطط إلى اقتصاد حر.ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تجاوز الاقتصاد البولندي تريليون دولار أمريكي لأول مرة في تاريخه في عام 2025.
https://sarabic.ae/20250816/وارسو-أمن-أوروبا-وبولندا-وأوكرانيا-دخل-مرحلة-حاسمة-بعد-قمة-بوتين-وترامب-1103828637.html
بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104398/51/1043985170_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_70a3a7447dd032b09a12eecf59b39721.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بولندا, مجموعة العشرين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بولندا, مجموعة العشرين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزير الخارجية: بولندا تطلب من الولايات المتحدة دعوتها إلى مجموعة العشرين

23:30 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 23:51 GMT 02.09.2025)
© Photo / Lukas Plewniaعلم بولندا
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Photo / Lukas Plewnia
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، بأنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعوة بلاده إلى مجموعة العشرين.
وارسو –سبوتنيك. وصرح سيكورسكي عقب لقائه مع روبيو في ميامي، "مع انضمام بولندا إلى مجموعة الاقتصادات ذات التريليونات، طلبت من الولايات المتحدة، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين للعام المقبل، دعوتنا إلى هذه المجموعة"، وفقا لوكالة الأنباء البولندية.
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
وارسو: أمن أوروبا وبولندا وأوكرانيا دخل مرحلة حاسمة بعد قمة بوتين وترامب
16 أغسطس, 16:46 GMT
كما وصف بولندا بأنها نموذج يُحتذى به للدول الأخرى بفضل تحولها من اقتصاد مُخطط إلى اقتصاد حر.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تجاوز الاقتصاد البولندي تريليون دولار أمريكي لأول مرة في تاريخه في عام 2025.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала